Raport cu nereguli grave la RAR: firma care a primit peste 10 milioane de lei, în timp ce auditorii vorbesc despre contracte divizate și plăți fără drept
Postat la: 12.05.2026 |
Un raport al Corpului de Control al Ministerului Transporturilor finalizat înainte de demisia fostului ministru al Transporturilor Ciprian Şerban scoate la iveală un mecanism complex de nereguli la Registrul Auto Român (RAR). Documentul obţinut de News.ro detaliază, printre altele, modalitatea prin care milioane de euro au fost direcţionate prin contracte fragmentate pentru evitarea licitaţiilor publice.
Piesa centrală a raportului de control finalizat la sfârşitul lunii aprilie este relaţia dintre RAR şi societatea Sion Solution S.R.L. În perioada 2022-2025, firma a beneficiat de nu mai puţin de 24 de contracte, în valoare totală de peste 10,2 milioane RON (cu TVA). Un singur contract, spune raportul, a fost atribuit prin licitaţie deschisă, cel pentru monitorizare video. Este vorba despre contractul nr. 119/2022 din 13.05.2022, având ca obiect „Servicii de monitorizare a sistemelor de alarmă", în valoare de 6.822.816,78 RON cu TVA.
Restul de 23 de contracte ( în valoare de 3.400.253,94 RON cu TVA) au fost atribuite prin achiziţii directe. Corpul de Control a stabilit că RAR a „feliat" (divizat) nelegal aceste contracte pentru a se încadra sub pragurile valorice care obligă la licitaţie publică. În plus, multe dintre aceste achiziţii directe vizau servicii care erau deja acoperite de contractul principal, generând plăţi duble pentru acelaşi obiect.
Conform legii, „autoritatea contractantă nu are dreptul de a diviza contractul de achiziţie publică în mai multe contracte distincte de valoare mai mică, în scopul de a evita aplicarea procedurilor de atribuire reglementate prin lege".
Raportul evidenţiază o practică sistematică de suprapunere a obiectului contractelor, prin care RAR a achitat servicii care erau deja acoperite de acorduri aflate în derulare. Un exemplu concret (Contractul nr. 112/2024) demonstrează că „serviciile de mentenanţă identificate la pct. 6 (...) aferent contractului nr. 119/2022 (...) se regăsesc şi în oferta tehnică a societăţii Sion Solution S.R.L. care a determinat semnarea Contractului nr. 112/2024". O situaţie similară a fost identificată în contractul de reparaţii (Contractul nr. 47/2023), unde auditorii au stabilit clar că „mentenanţa (...) sistemului de supraveghere video a «reprezentanţelor judeţene» se realiza prin Contractul nr. 119/2022, nefiind necesară atribuirea unui alt contract având acelaşi obiect".
Raportul de control mai detaliază şi mecanismul prin care Registrul Auto Român a virat către Sion Solution S.R.L. suma totală de 1.876.531,56 RON, încălcând flagrant regulile stabilite în documentaţia de achiziţie.
Conform documentului, „în Caietul de sarcini, la Capitolul 2 - „BAZA LEGALĂ", „Mecanismele de plată din cadrul contractului" se menţionează că „autoritatea contractantă nu acordă avans"". Mai mult, plata pentru serviciile de proiectare era condiţionată de finalizarea globală a lucrărilor: „Din analiza datelor prezentate mai sus reiese obligaţia ca RAR - R.A. să nu acorde avansuri şi, de asemenea, la finalizarea întregului proiect, aferent tuturor celor 44 locaţii, să se emită o factură pentru întreaga proiectare".
Echipa de control a constatat că, în ciuda acestor prevederi, RAR a început să achite facturi pentru proiectare la locaţii individuale (cum ar fi Braşov, Dâmboviţa, Ialomiţa, etc.) mult înainte ca întregul proiect să fie recepţiont. Astfel, între octombrie şi decembrie 2022 (înainte de data de 20.12.2022), RAR a achitat o serie de facturi (ex: nr. 4819, 4838, 4856 etc.) în valoare totală de 1.876.531,56 RON.
Auditorii ministeriali au concluzionat că aceste plăţi au fost efectuate nelegal, reprezentând în fapt un avantaj financiar necuvenit acordat firmei:
„Sumele achitate de RAR - R.A. înainte de data de 20.12.2022, respectiv suma totală de 1.876.531,56 RON au fost achitate fără drept (...) RAR - R.A. a acordat avansuri mascate la contract fără drept, favorizând societatea Sion Solutions SRL".
De asemenea, raportul de control detaliază modul în care contractul principal de monitorizare video (nr. 119/13.05.2022) a funcţionat pe o perioadă lungă fără o protecţie financiară reală, din cauza utilizării unor instituţii financiare neautorizate. Raportul spune că societatea a avut garanţii emise de instituţii financiare radiate din registrul BNR, fapt care atrăgea interdicţia de a emite garanţii financiare. De exemplu, o scrisoare de garanţie a fost emisă pe 12 mai 2022 de către FINANCE ONE IFN S.A., deşi chiar în acea zi a fost publicată în Monitorul Oficial radierea acestei societăţi din Registrul BNR, fapt ce atrăgea „interdicţia de a emite garanţii financiare". Raportul notează că semnatarul scrisorii „cunoştea faptul că societatea FINANCE ONE IFN S.A. nu mai avea dreptul să emită documente de garantare" chiar la momentul emiterii. Ulterior, furnizorul a prezentat o garanţie de la WIZ COVER IFN S.A., însă şi această entitate a fost radiată de către BNR la data de 24 mai 2023. Din acel moment, societăţii i-a fost interzis să mai desfăşoare activităţi de creditare, iar Sion Solution S.R.L. ar fi trebuit să notifice RAR şi să înlocuiască garanţia cu una emisă de o instituţie autorizată.
Auditorii au stabilit că, după data de 24 mai 2023, contractul „nu a fost asigurat pentru bună execuţie". Concluzia raportului este categorică în privinţa neglijenţei administrative: „rezultă, fără putinţă de tăgadă, faptul că RAR - RA, prin conducerea sa executivă, nu s-a preocupat de existenţa scrisorii de garanţie (...) după data de 24 mai 2023. Deşi obligaţia de a constitui şi menţine garanţia validă pe toată durata celor 42 de luni de contract aparţinea prestatorului, managementul RAR a acceptat documentele fără a verifica dacă acestea sunt „valide pe toată perioada contractuală". Prin această inacţiune, conducerea regiei a lăsat instituţia fără o pârghie de recuperare a eventualelor prejudicii, favorizând indirect partenerul contractual SION SOLUTION SRL activează în domeniul serviciilor privind sistemele de securizare şi al lucrărilor de instalaţii electrice. Acţionariatul majoritar este deţinut de Şerban Gabriel-Paul (94,00%), acesta fiind şi administratorul firmei, alături de asociaţii minoritari Olaru-Dăscălescu Camelia (3%) şi Anghel Alexandru-Nicu (3%).
SION SOLUTION operează cu o structură de personal de 120 de angajaţi în 2024. Firma a înregistrat, în 2024, un profit net de 1.066.223 RON (de la 1.449.064 RON în 2023 şi 909.617 RON în 2022), iar cifra de afaceri s-a diminuat cu 30%, coborând la 28.307.311 RON.
Indicatorii de risc arată o probabilitate ridicată de insolvenţă (Z-Score de 0,84) şi un risc peste nivelul normal pentru creditori. Gradul de îndatorare al companiei este de 1191,84% în 2024, iar firma figurează cu 29 de procese în instanţă la data de 9 mai 2026 şi are în istoric un incident de plată în 2019 pentru un bilet la ordin refuzat din lipsă de disponibil.
Până la ora trtansmiterii ştirii, reprezentanţii firmei nu au transmis un punct de vedere referitor la concluziile raportului.
