O criză energetică de proporții bate la poarta Europei: stocurile de gaze, la niveluri critice înainte de iarnă

Europa se îndreaptă spre sezonul rece cu rezerve de energie îngrijorător de reduse, pe fondul conflictelor din Orientul Mijlociu și Ucraina, care pun presiune asupra piețelor globale de gaze naturale lichefiate (GNL) și motorină. Potrivit unei analize realizate de Ron Bousso, analist Reuters specializat în energie, continentul riscă să intre într-o nouă iarnă dificilă, cu stocuri insuficiente și o dependență tot mai mare de evoluția vremii.

Europa intră în iarnă cu stocuri insuficiente de gaze

Gazele naturale reprezintă aproximativ 30% din necesarul de încălzire al locuințelor din Europa, iar păcura și combustibilii pentru încălzire încă au o pondere importantă.

După invazia Rusiei în Ucraina din 2022, Europa și-a redus drastic dependența de gazul rusesc transportat prin conducte și s-a orientat către gazul natural lichefiat (GNL). Această schimbare a crescut securitatea energetică față de Rusia, însă a făcut continentul mult mai dependent de piața mondială, unde concurența pentru cargourile de GNL este tot mai intensă.

În prezent, depozitele europene de gaze sunt umplute în proporție de aproximativ 55%, cel mai redus nivel pentru această perioadă a anului din 2021 încoace.

Piața GNL, afectată de conflictul din Orientul Mijlociu

Importurile europene de GNL au încetinit semnificativ după izbucnirea conflictului dintre SUA și Iran.

În același timp, cererea din Asia a crescut puternic, iar o mare parte din exporturile americane de GNL au fost redirecționate către piețele asiatice.

Situația este complicată și de tensiunile din Strâmtoarea Ormuz. Speranțele că Qatar, unul dintre cei mai mari exportatori mondiali de GNL, va reveni rapid la exporturi consistente s-au diminuat după reluarea blocadei în zonă.

Ca urmare, prețul gazelor naturale în Europa a depășit 60 de euro/MWh, atingând cel mai ridicat nivel din ultimii doi ani.

Chiar dacă prețurile ridicate ar putea atrage mai multe transporturi de GNL spre Europa, este puțin probabil ca depozitele să atingă obiectivul de 80% înainte de începerea iernii.

Motorina devine o nouă vulnerabilitate pentru Europa

Pe lângă gaze, Europa se confruntă și cu un deficit tot mai accentuat de motorină, combustibil esențial atât pentru transport, cât și pentru încălzire.

Conflictul din Orientul Mijlociu a perturbat livrările din regiune, în timp ce China și-a limitat exporturile pentru a-și proteja propriile rezerve.

În paralel, Rusia, unul dintre cei mai mari exportatori mondiali de motorină, a suspendat exporturile în luna iulie după atacurile ucrainene asupra unor rafinării.

În aceste condiții, stocurile europene de motorină au coborât la cel mai redus nivel din ultimii ani, iar marjele de rafinare au urcat la niveluri record, ceea ce se reflectă în prețuri mai mari pentru consumatori și companii.

Vremea ar putea decide evitarea unei noi crize energetice

Analiza Reuters arată că, chiar dacă tensiunile geopolitice se vor reduce în perioada următoare, refacerea stocurilor de gaze și motorină va necesita luni de zile.

În aceste condiții, evoluția iernii va avea un rol decisiv. O iarnă blândă ar putea permite Europei să evite o nouă criză energetică, însă un val prelungit de frig ar pune o presiune suplimentară asupra unor rezerve deja insuficiente și ar evidenția vulnerabilitățile sistemului energetic european.