Doi militari beți au furat o mașină blindată și s-au plimbat cu ea noaptea pe stradă, avariind mai multe automobile. Dimineața s-au întors în cazarmă

Doi militari din armata britanică, în stare de ebrietate, au furat o mașină blindată de 15 tone, de tip Bulldog, și au lovit cu ea mai multe automobile, pe stradă.

Incidentul s-a produs în orașul Perham Down, în apropierea cazărmii Swinton, relatează site-ul GB News în ziua de 25 iulie 2026.

Cei doi militari fac parte din Regimentul 26 de geniști, cu sediul în cazarma Swinton. Ei au furat mașina blindată în noaptea de joi spre vineri, către ora locală 1.00 (3.00, ora României).

După ce au ieșit cu mașina blindată din cazarmă pe stradă, cei doi militari au condus-o în viteză. Șoferul nu a putut să mențină vehiculul blindat în linie dreaptă pe o stradă îngustă, pe care erau parcate mașini. Din acest motiv, mai multe vehicule au fost avariate, dintre care două au fost complet distruse.

Imaginile publicate de presa britanică arată o furgonetă și un automobil SUV complet deformate după trecerea blindatei.

Valoarea totală a pagubelor produse este estimată la 100.000 de lire sterline.

Mașina blindată care fusese furată are peste 2,75 metri lățime și 5,20 metri lungime și poate atinge o viteză maximă de peste 50 de kilometri pe oră.

Un locuitor șocat a filmat momentul accidentelor de la fereastră, observând distrugerile produse. Nicio persoană nu a fost rănită.

Mașina blindată a rămas în stare de funcționare, în ciuda coliziunilor repetate cu automobilele parcate.

După ce s-au săturat de plimbare, cei doi militari au abandonat vehiculul blindat într-o parcare și s-au întors la cazarmă.

Soldatul care s-a aflat la volan a fost arestat vineri dimineață, în dormitorul său, de către Poliția Militară Regală. Ulterior a fost arestat și celălalt militar implicat.

Conform presei britanice, manevrarea unui vehicul blindat Bulldog necesită cel puțin doi oameni, ceea ce înseamnă că ambii militari au avut un rol activ în acest incident.