Alexandru Nazare cere ca reducerea prețului carburanților să nu fie prin mecanism rigid: Problema nu mai e prețul, ci dacă avem stocuri
Postat la: 27.07.2026 |
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, spune că reducerea prețului carburanților nu trebuie să se facă printr-un mecanism rigid. România riscă să se confrunte cu o lipsă de stocuri.
Avertismentul lui Nazare
Acesta a precizat că intervenţia autorităţilor în piaţă nu trebuie să se facă printr-un mecanism rigid, care poate accentua riscul de penurie, iar Ministerul Finanţelor susţine un mecanism de acciză dinamică, care permite reducerea accizei între 5% şi 25%, în funcţie de evoluţia preţurilor la pompă şi a cotaţiilor Brent şi Platts.
De altfel, Comisia pentru buget a Senatului a avizat favorabil, luni, în sesiunea extraordinară, un proiect care prevede reducerea temporară a accizei la motorină.
"România nu se mai confruntă doar cu o criză a preţului, ci cu un risc real de criză de aprovizionare. Ministerul Finanţelor susţine o abordare responsabilă a intervenţiei. Problema pe piaţa carburanţilor azi nu mai este doar cât costă combustibilul, ci dacă există suficient produs disponibil. Piaţa europeană se confruntă cu un deficit de motorină şi alte produse petroliere, stocurile sunt astăzi în scădere, iar competiţia pentru volumele disponibile este una fără precedent", a scris Nazare, pe Facebook.
El subliniază că România este cu atât mai vulnerabilă cu cât un procent semnificativ din necesarul de motorină este acoperit din importuri, iar în acest context orice măsură de intervenţie trebuie să protejeze consumatorii fără să afecteze capacitatea de aprovizionare a pieţei.
"De aceea, am susţinut astăzi în Parlament amendamentele intervenţiei pe piaţa carburanţilor elaborate de Ministerul Finanţelor, care promovează o abordare sustenabilă a măsurii. Odată cu expirarea mecanismelor temporare de temperare a preţurilor la 30 iunie, orice soluţie trebuie adoptată responsabil şi analizată inclusiv prin impactul asupra deficitului bugetar, costurilor de finanţare şi credibilităţii României în dialogul cu agenţiile internaţionale de rating. În această săptămână aşteptăm evaluarea Fitch, iar săptămâna viitoare evaluarea agenţiei Moody's, astfel că este esenţial să transmitem un semnal de responsabilitate fiscală", a afirmat ministrul.
Ministerul Finanțelor a discutat cu afaceriștii din domeniu
Acesta a adăugat că, înainte de susţinerea amendamentelor, a discutat propunerea Ministerului Finanţelor cu reprezentanţii companiilor petroliere şi ai operatorilor din piaţa carburanţilor, împreună cu secretarul de stat din Ministerul Energiei, Cristian Buşoi.
"Mesajul nostru a fost unul clar: dacă intervenim în piaţă, trebuie să o facem adaptat la realităţile de astăzi, nu la cele din primăvară. Nu mai vorbim doar despre preţuri ridicate, ci şi despre volume limitate, lanţuri regionale de aprovizionare tensionate şi costuri mai mari pentru importuri. În aceste condiţii, un mecanism rigid poate accentua riscul de penurie", arată Nazare.
Din acest motiv, crede ministrul, o intervenţie bazată pe reducerea TVA - incompatibilă cu legislaţia europeană şi cu efecte negative asupra credibilităţii fiscale - nu este una sustenabilă.
Drept urmare, Ministerul Finanţelor susţine un mecanism de acciză dinamică, care permite reducerea accizei între 5% şi 25%, în funcţie de evoluţia preţurilor la pompă şi a cotaţiilor Brent şi Platts. La intrarea în vigoare, reducerea va fi de 10%, urmând să fie reevaluată la fiecare două săptămâni. Măsura se aplică iniţial pentru trei luni şi poate fi prelungită doar dacă evoluţia pieţei o justifică.
"Acest mecanism oferă flexibilitatea necesară pentru a răspunde schimbărilor din piaţă, reduce presiunea asupra consumatorilor, limitează impactul asupra bugetului şi ne permite să respectăm ţinta de deficit. Soluţia responsabilă în contextul actual este una care care să protejeze consumatorii, să ţină cont de riscul de penurie şi să evite ca o măsură bine intenţionată să genereze probleme de aprovizionare sau dezechilibre suplimentare în finanţele publice", a mai declarat Nazare.
Aviz favorabil la Comisia de buget pentru reducerea accizei
Comisia pentru buget a Senatului a dat raport favorabil, luni, în sesiunea extraordinară, unui proiect care prevede reducerea temporară a accizei la motorină, declararea situaţiei de criză pe piaţa ţiţeiului, iar cadrul general din acest domeniu să fie actualizat prin hotărâri de guvern.
Propunerea legislativă privind declararea situaţiei de criză pe piaţa ţiţeiului şi/sau a produselor petroliere, reducerea temporară a nivelului accizei la motorină, instituirea contribuţiei de solidaritate, precum şi pentru stabilirea unor măsuri de protecţie a economiei, populaţiei şi de funcţionare a pieţei energiei urmează să intre luni în dezbaterea plenului Senatului.
Proiectul, iniţiat de deputatul PSD Bogdan Ivan, prevedea iniţial şi o reducere a cotei de TVA de la 21% la 19% în acest domeniu, dar în discuţiile din comisie s-a renunţat la această prevedere.
Deputatul a adăugat că este vorba şi despre limitarea exporturilor produselor petroliere, a motorinei standard şi validarea sa doar cu acordul Ministerului Economiei şi a Ministerului Energiei şi reducerea cantităţii de biocombustibil din carburanţi.
Potrivit lui Ivan, aceste măsuri se aplică pe o perioadă de trei luni, cu posibilitatea de prelungire cu încă trei luni de fiecare dată când este cazul, prin hotărâre de guvern.
Camera Deputaţilor este for decizional.
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