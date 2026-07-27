Teroare în Paris: "Allah mi-a ordonat". Un bărbat a ieșit pe stradă cu două cuțite și a atacat femei la întâmplare, inclusiv o gravidă

Trei persoane, între care și o femeie gravidă, au fost rănite în Paris într-un un atac cu cuțitul, luni, în jurul orei locale 11:30, în apropiere de Porte de Clichy, în nordul orașului, potrivit Mediafax.

Trei femei din Paris, atacate cu cuțitul

Cele trei femei în vârstă de 19, 24 și 36 de ani au fost lovite în zona lombară și abdomen. Niciuna nu se află în pericol de moarte, potrivit surselor Le Figaro.

Două dintre victime sunt în prezent în stare critică, în timp ce a treia are răni mai puțin grave, potrivit surselor polițienești pentru publicație.

„Acestea au fost îngrijite de serviciile de urgență și transportate la spital", a declarat sediul poliției din Paris.

Un ofițer de poliție în afara serviciului a observat incidentul

Potrivit sursei, un ofițer de poliție în afara serviciului a observat un bărbat înarmat cu două cuțite care ataca trecătorii pe stradă.

Ofițerul a chemat întăriri și l-a urmărit pe făptaș, arestându-l în cele din urmă cu ajutorul unei mașini de patrulare.

Ce a spus făptașul după ce a fost prins: „Allah este cel care mi-a ordonat"

Într-un videoclip postat pe rețelele de socializare, suspectul pare a fi ținut la pământ de către persoane fizice. El pare oarecum dezorientat și spune: „Allah este cel care mi-a ordonat".

Suspectul a furnizat o identitate autodeclarată, care nu a fost încă verificată. Potrivit unei surse apropiate anchetei, acesta corespunde profilului unei persoane cu probleme de sănătate mintală.

Atacatorul are profilul unei persoane cu probleme de sănătate mintală

Într-o declarație adresată presei, ministrul de Interne, Laurent Nunez, a declarat că rămâne „foarte precaut în ceea ce privește motivul acestui act violent". Acesta a fost comis de un bărbat care „a făcut declarații incoerente".

Parchetul național antiterorist indică faptul că „respectă procedura desfășurată de parchetul din Paris", mai arată sursa citată.