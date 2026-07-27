Până la 80 % dintre companiile petroliere globale se vor confrunta cu scăderi semnificative ale producţiei, până în 2040, arată un raport de specialitate

Până la 80% dintre cele mai mari companii petroliere naţionale şi internaţionale se vor confrunta cu scăderi semnificative ale producţiei până în 2040, iar pentru a menţine accesibilitatea şi securitatea energetică şi pentru a sprijini o tranziţie energetică ordonată producţia existentă trebuie înlocuită, relevă rezultatele unui raport de specialitate, publicat luni.

Conform datelor analizate de Boston Consulting Group (BCG) şi Center for Energy Impact, majoritatea companiilor globale din sectorul petrolier vor înregistra o diminuare a producţiei cuprinsă între 20% şi 50%, în timp ce unele companii ar putea înregistra scăderi de până la 60% sau chiar mai mult. De asemenea, până la 80% dintre cele mai mari companii petroliere naţionale şi internaţionale din lume se vor confrunta cu scăderi ale producţiei până în anul 2040, reiese din raportul „Securing the Oil and Gas Resources of the Future".

Potrivit consultanţilor, explorarea poate rezolva o parte dintre problemele legate de longevitatea portofoliilor, însă nu reprezintă o soluţie pentru toate companiile şi este puţin probabil să fie principala sursă de noi rezerve în următorii 14 ani.

„Totuşi, randamentele obţinute din activităţile de explorare sunt puternic concentrate. Analiza BCG arată că, în ciuda unor niveluri similare de cheltuieli, companiile cu cele mai bune performanţe generează o valoare semnificativ mai mare decât competitorii cu rezultate mai slabe, printr-un management atent al expunerii de capital şi prin competenţe avansate în evaluarea structurilor geologice subterane. Printre opţiuni se numără dezvoltarea etapizată a proiectelor, selectarea ţintelor aflate în apropierea infrastructurii existente şi tranzacţiile de tip farm-down înainte de dezvoltare, care limitează expunerea de capital", se menţionează în cercetare.

În acelaşi timp, companiile care dispun de o expertiză tehnică solidă pot crea valoare în două moduri: fie prin extragerea unei cantităţi mai mari din resursele pe care le deţin deja, fie prin obţinerea accesului la resurse care, în lipsa tehnologiei adecvate, ar rămâne inaccesibile, transmite Agerpres.

„Unele dintre cele mai mari deţinătoare de zăcăminte convenţionale din lume recuperează mai puţin de jumătate din media obţinută de grupul lor de companii comparabile. Progresele majore în tehnologiile de recuperare, în special în cazul resurselor de tip şist, ar putea extinde semnificativ rezervele disponibile şi ar putea contribui la satisfacerea necesarului viitor. Dincolo de îmbunătăţirea gradului de recuperare, tehnologia devine un factor de diferenţiere competitivă", notează sursa citată,

Datele incluse în raportul de specialitate arată că 45% din valoarea actuală netă a lichidelor upstream rămase la nivel global se află în state cu acces restricţionat pentru companiile străine sau în state unde accesul se realizează prin parteneriate selectate. Aceeaşi situaţie este valabilă pentru 35% din producţia cumulată de gaze.

„În multe dintre aceste pieţe bogate în resurse, guvernele caută din ce în ce mai mult parteneri care oferă expertiză tehnică şi capacitate de dezvoltare, nu doar capital. Pentru operatorii de top, tehnologia ar putea permite atât extinderea duratei de viaţă a portofoliilor, cât şi accesul la unele dintre cele mai atractive resurse rămase la nivel mondial", susţin specialiştii.

Boston Consulting Group este una dintre cele mai mari şi mai importante companii globale de consultanţă în management global, fondată în 1963 şi cu sediul în SUA.

Center for Energy Impact, think tank şi platformă de cercetare, fondată în 2016 de BCG, analizează tranziţia energetică globală şi impactul acesteia asupra mediului de afaceri, economiilor şi politicilor publice.