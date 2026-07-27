Alexandru Nazare: "E risc de penurie de carburanți". Stare de criză acceptată în Senat. Partidele au negociat să instituie o "acciză dinamică"

Comisia de Buget a Senatului a dat undă verde, luni, în prezența ministrului de Finanțe, propunerii legislative prin care se declară „situație de criză" pe piața carburanților și se introduc măsuri anti-speculă și de blocare a unei creșteri accelerate a prețului litrului de benzină și motorină în benzinării.

În timpul ședinței, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a spus că există risc de penurie de carburanți, în urma discuțiiilor pe care le-a avut de dimineață cu toate firmele, și că se va introduce un sistem de reducere a accizei la carburanți printr-un mecanism dinamic între și 5 și 25 la sută.

Partidele au negociat renunțarea la scăderea TVA-ului pentru carburanți.

Proiectul merge la vot final în ședința de plen.

Ce le-a spus Nazare senatorilor:

„Am propus o serie de amendamente care să aducă textul la realitatea de astăzi. Față de situația din martie, piața de zi se comportă cu totul altfel și de aceea am propus să nu intrăm în modificarea TVA pentru că ar fi fost contrar dreptului UE și mâine-poimâine vin agențiile de rating dar în schimb să venim cu un mecanism de acciză dinamică, o reducere graduală a accizei între 5% și 25% care să opereze în funcție de mecanismele de piață.

Astfel că odată cu adoptarea acestor amendamente o să avem un act normativ care să răspundă nevoilor de azi ale pieței luând în calcul și o realitate pe care nu trebuie să o negăm. Este posibil, și am avut o consultare în cursul acestei dimineți cu toți operatorii din industria petrolieră, presiunea este foarte mare și există un risc de penurie, deci trebuie să luăm în calcul acest lucru la introducerea unei plafonări. Însă prin amendamentele de azi ne adaptăm mai bine realităților de azi.

Reducerea la acciză în prima treaptă este de 10%, asta înseamnă că op săa vem o redecuere de 10% din momentul promulgării legii. Mulțumesc tuturor partidelor că ne-am pus azi de acord"

Astfel, s-a renunțat la reducerea cotei de TVA la 19% pentru carburanți în urma negocierilor între partide.

Măsurile se vor aplica pentru o perioadă de 6 luni, perioadă care poate fi prelungită succesiv pentru durate de câte cel mult 3 luni, prevede propunerea legislativă depusă de fostul ministru PSD al Energiei, Bogdan Ivan.

Ce mai prevede inițiativa legislativă

Alte măsuri din propunerea legislativă sunt:

Exportul de motorină se poate realizează doar cu acordul ministerului cu atribuții în domeniul economic și ministerul de resort. PSD spune căRomânia ar depinde de importuri de țiței în proporție de aproximativ 75%, astfel că e nevoie de măsuri precum obligația de limitare a exporturilor și a livrărilor intracomunitare de carburanți.

Adaosul comercial practic de operatorii economici care importă, distribuie și / sau comercializează benzină, motorină și țiței este limitat la cel mult 50% din media adaosului comercial înregistrat în anul 2025.

Se introduce posibilitatea ca operatorii economici să diminueze conținut de biocarburant din volumele de benzină puse pe piață de la 8% la minim 2% pentru benzină, pe perioada de aplicare a măsurilor de protecție

Introducerea contribuției temporare de solidaritate. Scăderea încasărilor din acciză la motorină va fi compensată prin introducerea unei contribuții temporare de solidaritate aplicate operatorilor din sectorul combustibililor și al rafinării care înregistrează profituri în această perioadă de criză. Contribuția de solidaritate va fi de 60% din veniturile obținute din comercializarea țițeiului extras din zăcăminte situate pe teritoriul Romaniei.

Plafonarea prețurilor a expirat la 30 iunie

În martie și aprilie, Guvernul Bolojan a instituit prin două ordonanțe de urgență (OUG 19 și OUG 24) două scheme de ajutor până la 30 iunie: plafonarea adaosului comercial la pompă și reducerea accizei cu 36 de bani/litru.

Măsura nu a fost prelungită, iar în ultima ședință de plen a parlamentarilor înaintea intrării lor în vacanță, PSD și PNL s-au acuzat reciproc de sabotarea prelungirii măsurilor de plafonare a prețurilor la carburanți.

Guvernu este demis și are puteri limitate, astfel că nu mai are dreptul legal să emită noi ordonanțe de urgență.

De ce s-a scumpit litrul de benzină și motorină

Prețurile la pompă au crescut din cauza războiului din Iran: cotațiile internaționale ale țițeiului, benzinei și motorinei, în special la motorină, sunt mai mari cel puțin cu 25-50% față de începutul lunii februarie 2026.