Poliţia italiană anunţă confiscarea a 2,6 tone de cocaină în Oceanul Atlantic, cu o valoare de aproximativ 500 de milioane de euro

O ambarcaţiune de mare viteză care transporta peste 2,6 tone de cocaină, cu o valoare de revânzare de circa 500 de milioane de euro, a fost interceptată în largul coastelor Portugaliei, având la bord patru persoane, a anunţat luni poliţia financiară italiană, transmit agențiile de știri AFP şi Reuters, citate de Agerpres.

Ambarcaţiunea cu droguri a fost interceptată în largul Lisabonei de poliţia maritimă portugheză, a precizat Guardia di Finanza, care a coordonat ancheta.

Cele patru persoane - doi spanioli, un albanez şi un bărbat din Gibraltar - au fost arestate. Potrivit poliţiei portugheze, interceptarea a avut loc joia trecută, la circa 90 km (50 de mile marine) sud-vest de Capul Espichel.

Investigaţiile au confirmat că grupările de crimă organizată utilizează ambarcaţiuni de tip ‘go-fast' cu lungimi cuprinse între 10 şi 16 metri, capabile să depăşească viteze de 70 de noduri. Aceste nave sunt folosite pentru operaţiuni de tip ‘drop-off', acţionând ca nişte ‘taxiuri maritime' pentru a recupera transporturile ilicite aruncate anterior în apă de nave-mamă sosite din America de Sud, a precizat poliţia italiană în comunicatul său.