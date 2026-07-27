Veşti bune din Kazahstan: Decizia care scade presiunea asupra preţurilor combustibililor în România
Postat la: 27.07.2026 |
Ministerul Energiei din Kazahstan a anunţat luni că operaţiunile de încărcare pe conducta Caspian Pipeline Consortium (CPC) au fost reluate, după ce fuseseră întrerupte săptămâna trecută ca urmare a atacurilor ucrainene asupra terminalului din portul Novorosiisk, un punct nodal pentru transportul petrolului kazah.
În schimb, ministerul kazah nu a făcut niciun comentariu cu privire la reducerile de producţie.
Oprirea conductei
Ministerul declarase săptămâna trecută că, din cauza restricţiilor la export, companiile petroliere au redus producţia, iar încărcările prin CPC au fost suspendate din motive de siguranţă.
Conducta asigură peste 80% din exporturile de petrol din Kazahstan, ţară în care îşi desfăşoară activitatea o serie de mari companii petroliere internaţionale, printre care companiile americane Chevron şi ExxonMobil şi de unde şi România importă petrol.
Cu o lungime de peste 1.500 km, conducta CPC porneşte de la câmpul petrolifer Tenghiz din Kazahstan, situat în vestul ţării, trece prin Rusia şi ajunge la portul Novorossiisk de pe coasta rusă a Mării Negre.
Atacurile cu drone
Dronele au atacat mai multe petroliere la terminal sau în apropierea acestuia, pe fondul intensificării contraatacurilor între Ucraina şi Rusia asupra navelor şi a altor ţinte, pe măsură ce războiul, care durează de mai bine de patru ani, continuă să facă ravagii.
Vorbind alături de liderul rus Vladimir Putin, preşedintele Kazahstanului, Kassîm-Jomart Tokaev, a declarat sâmbătă că s-ar putea ajunge la un acord de pace între Rusia şi Ucraina dacă părţile ar îngheţa conflictul şi ar relua negocierile.
Kazahstanul, unul dintre cei mai mari 10 producători de petrol din lume, şi-a redus cu mai mult de jumătate producţia zilnică de petrol în urma închiderii terminalului principal de export din zona Mării Negre a Rusiei, după atacurile cu drone, a declarat luni o sursă din industrie, citată de Reuters.
Îngrijorări globale
Scăderea producţiei din Kazahstan va contribui probabil la amplificarea îngrijorărilor globale privind aprovizionarea cu petrol, pe fondul închiderii efective a Strâmtorii Ormuz şi al riscurilor legate de tranzitul pe alte rute maritime principale pentru exportul de materii prime.
De asemenea, acest lucru evidenţiază dependenţa excesivă de Rusia a celei mai mari ţări din lume fără ieşire la mare în ceea ce priveşte exporturile sale de energie.
Sursa din industrie a declarat că producţia de petrol şi condensat de gaze din Kazahstan s-a redus duminică la mai puţin de jumătate faţă de nivelurile medii din iunie, ajungând la 133.200 de tone metrice, sau aproximativ 1 milion de barili pe zi, de la 2,16 milioane de barili pe zi.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Doi militari beți au furat o mașină blindată și s-au plimbat cu ea noaptea pe stradă, avariind mai multe automobile. Dimineața s-au întors în cazarmă
Doi militari din armata britanica, in stare de ebrietate, au furat o mașina blindata de 15 tone, de tip Bulldog, și au l ...
-
Infecțiile urinare revin mereu? Poate că tratezi simptomul, nu cauza
Arsura la urinare apare brusc, de obicei la ore nepotrivite. Mergi la farmacie, iei un antibiotic pe care il știi deja, ...
-
Teroare în Paris: "Allah mi-a ordonat". Un bărbat a ieșit pe stradă cu două cuțite și a atacat femei la întâmplare, inclusiv o gravidă
Trei persoane, intre care și o femeie gravida, au fost ranite in Paris intr-un un atac cu cuțitul, luni, in jurul orei l ...
-
O criză energetică de proporții bate la poarta Europei: stocurile de gaze, la niveluri critice înainte de iarnă
Europa se indreapta spre sezonul rece cu rezerve de energie ingrijorator de reduse, pe fondul conflictelor din Orientul ...
-
Descoperire fără precedent: "Iliada" lui Homer a stat ascunsă aproape 2.000 de ani pe trupul unei mumii. Un fragment din războiul Troiei a ieșit la lumină
Arheologii care cercetau un mormant din epoca romana, in Egipt, au gasit pe trupul unei mumii un papirus sigilat cu vers ...
-
Marii finanțiști ai lumii au început să facă prognozele în funcție de "Super El-Nino": Va afecta omenirea pe toate planurile, nu doar prin temperaturile crescute
Intensificarea rapida a fenomenului meteorologic El Niño, combinata cu preturile mai mari ale energiei, ar putea ...
-
Ucraina și Europa aruncă în joc sistemul Freyja: Va deveni mai puternic decât sistemele americane Patriot, pe care le deține în prezent și România
Ucraina iși propune ca primul prototip funcțional al sistemului european de aparare antiracheta Freyja sa fie gata pana ...
-
Mișcări tectonice în lumea crypto: BitMart - unul dintre marile exchange-uri se închide, iar HTX este blocat în UE. Ce se întâmplă cu banii utilizatorilor
Doua dintre marile platforme de criptomonede sunt lovite simultan de decizii care pot afecta milioane de utilizatori. Bi ...
-
Epidemia de Ebola ia amploare. A fost depășit pragul de 3.000 de cazuri, în lipsa unui tratament pentru tulpina actuală
Epidemia de Ebola din Republica Democrata Congo continua sa ia amploare, depașind pragul de 3.000 de cazuri confirmate ș ...
-
Microsoft pregătește o lovitură pentru Windows piratat. Cum vrea să oprească una dintre cele mai cunoscute metode de activare ale sistemului
Una dintre cele mai cunoscute metode de activare neoficiala a Windows ar putea deveni mult mai greu de folosit. Microsof ...
-
Armata Română a cheltuit o sumă importantă pentru doborârea celor trei drone. O singură rachetă costă 400.000 de dolari
Armata Romaniei a cheltuit aproximativ 1,5 milioane de euro in doar trei zile pentru doborarea a trei drone rusești care ...
-
Scaunele din ratan - diferențele care contează înainte de cumpărare
Ai pus un scaun din ratan in sufragerie și acum te intrebi daca peste doi ani va parea la fel de deplasat ca un tablou c ...
-
Doi frați s-au înecat într-un râu din Neamț în timp ce încercau să-și salveze sora de 6 ani
Doi frați, in varsta de 12 și 15 ani, au murit inecați duminica, 26 iulie, in raul Moldova din județul Neamț. Cei doi ba ...
-
Șobolanii invadează mai multe zone din Capitală. O locuitoare s-a trezit cu el în casă după ce a intrat prin vasul de la toaletă
Șobolanii sunt semnalați tot mai des in mai multe zone din București, de la spațiile dintre blocuri pana in interiorul l ...
-
Monofazic vs trifazic: cum alegi echipamentele HoReCa potrivite
Monofazic vs trifazic este o comparație esențiala atunci cand alegi echipamente electrice pentru un restaurant, o cafene ...
-
Planul secret de clonare a boilor în laborator: legătura mai puțin știută cu Zeul Pământului
Pe campiile de mare altitudine ale Tibetului, inconjurate de munți inzapeziți și batute de vanturi aspre, oamenii de ști ...
-
Gigi Becali are deja soluții în caz că va fi implementat euro digital. "Folosesc portofelul soției sau al nepoților"
Uniunea Europeana vrea introducerea euro digital la 1 ianuarie 2027, la 25 de ani de la intrarea in circulație a bancnot ...
-
Omul care investește milioane pentru a rămâne tânăr anunță un nou experiment controversat: „M-am clonat... ca nou-născut"
Antreprenorul american Bryan Johnson, cunoscut pentru investițiile sale in tehnologii destinate prelungirii vieții, afir ...
-
Tot mai mulți oameni se tem că nu mai pot lucra fără AI. Psiholog: „Aici apare adevărata problemă"
Inteligența artificiala a devenit, aproape peste noapte, un instrument de lucru indispensabil pentru studenți și profesi ...
-
Există două scenarii prin care România poate fi bagată într-un război cu Iranul si nu sunt chiar atat de îndepărtate
Departamentul de Stat al SUA le-a solicitat cetațenilor americani aflați in Orientul Mijlociu sa fie pregatiți pentru di ...
-
Câți bani trebuie să strângi ca să te poți „pensiona" oricând vrei. Metoda prin care se calculează independența financiară
Tot mai mulți oameni iși pun o intrebare care pana nu demult parea rezervata doar celor foarte bogați: este posibil sa a ...
-
Vârsta maximă până la care ar putea trăi oamenii dacă toate bolile din lume ar dispărea
Chiar daca medicina viitorului ar reusi sa elimine definitiv cancerul, demența sau bolile de inima, organismul nostru to ...
-
„Super El Niño", fenomenul climatic care ar putea atinge o intensitate record. Ce efecte poate avea asupra iernii 2026-2027
El Niño, fenomenul produs de incalzirea apelor Pacificului ecuatorial, ar putea influența circulația atmosferica ...
-
„Ozempic natural", descoperit cu ajutorul inteligenței artificiale. Urmează studiile clinice pe oameni
O echipa de cercetatori de la Stanford Medicine susține ca a descoperit o molecula naturala care ar putea deschide calea ...
-
Nivelurile apei din Dunăre au atins minime istorice în Serbia și Croația. Au apărut la suprafață vapoare eșuate în urmă cu zeci de ani
Zeci de ambarcațiuni dintr-un port de agrement din orașul Novi Sad, situat in nordul Serbiei, plutesc intr-o namol verde ...
-
Mister neelucidat de jumătate de secol: cine sau ce este Omul cu Vioara care apare noaptea într-un teatru celebru din Anglia
În impunatoarea cladire a Teatrului Devonshire Park din Eastbourne, Anglia, circula de zeci de ani o legenda care ...
-
Scenariul SF care devine realitate sub ochii noștri: anunțul istoric al NASA despre prima prezență umană permanentă pe Lună
Revenirea oamenilor pe Luna a intarziat prea mult, considera directorul programului Baza Lunara al NASA, Carlos Garc&iac ...
-
„Furtună" pe bursa americană. 7 giganți ai tehnologiei din SUA, pierdere uriașă de 767 de miliarde de dolari
O adevarata „furtuna" s-a produs pe bursa americana de pe Wall Street din New York, unde acțiunile celor 7 giganți ...
-
România nu are multe alternative la țițeiul din Kazahstan. De ce nu ne putem baza pe Azerbaidjan și pe țările din Golf
Dupa criza iscata saptamana aceasta de intreruperea distribuției țițeiului kazah catre mai multe țari europene, inclusiv ...
-
Drona doborâtă în Deltă este reușita aceluiași pilot care a distrus și drona de la Buzău. Armata dă detalii despre operațiune
O a doua drona a fost doborata sambata dimineața, in jurul orei 8:30, in spațiul aerian al Romaniei. Anunțul a fost facu ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu