FDA a declanșat o anchetă privind contaminarea cu ADN a vaccinurilor mARN împotriva COVID-19
Postat la: 25.09.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Administrația pentru Alimente și Medicamente a SUA (FDA) lansează o anchetă privind contaminarea cu ADN a vaccinurilor împotriva COVID-19.
„Voi spune că este ceva ce se discută", a declarat dr. Tracy Hoeg, consilier principal al comisarului FDA, membrilor comitetului consultativ pentru vaccinuri al Centrului pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (CDC) pe 19 septembrie. Înainte ca membrii comitetului să recomande în unanimitate, în cadrul ședinței, ca CDC să retragă recomandările privind vaccinul COVID-19, o serie dintre aceștia și-au exprimat îngrijorarea cu privire la dovezile tot mai numeroase privind nivelurile mai mari decât cele permise de ADN în vaccinuri, răspândirea vaccinului dincolo de locul injectării și persistența pe termen lung a acidului ribonucleic mesager (ARNm) - o componentă cheie a vaccinurilor Pfizer-BioNTech și Moderna.
CDC a descris ARNm ca fiind entitatea care învață celulele cum să facă copii ale proteinei spike pentru a permite protecția atunci când virusul real, cu propria sa proteină spike, atacă organismul. „După ce ARNm transmite instrucțiunile, celulele dvs. îl descompun și îl elimină", se arată într-un grafic al CDC. Retsef Levi, președintele grupului de lucru pentru imunizarea împotriva COVID-19 al comitetului consultativ, a prezentat graficul în timpul ședinței. „Avem o serie de elemente pe platformele ARNm care sugerează cu adevărat că acesta nu funcționează așa cum ar trebui", a spus Levi, citând probleme precum răspândirea proteinei spike și a ARNm în diferite părți ale organismului și „contaminarea ADN-ului".
Secvența nu a fost evidențiată, s-a găsit ADN rezidual
În 2023, oficialii canadieni au confirmat pentru The Epoch Times că vaccinul Pfizer conținea o secvență de ADN pe care producătorul nu o evidențiase. Unii oameni de știință, printre care și fostul om de știință al Johnson & Johnson, David Wiseman, s-au declarat îngrijorați de impactul ADN-ului rezidual lăsat în urmă de secvență, care fusese utilizat în trecut pentru fabricarea altor medicamente. Acest ADN s-ar putea integra în genomul uman și ar putea crea probleme de autoimunitate, a declarat pentru The Epoch Times Kevin McKernan, care a confirmat prezența ADN-ului rezidual în flacoanele de vaccin COVID-19.
FDA, într-o scurtă declarație din 2023, nu a precizat dacă era la curent cu această secvență. „Cu peste un miliard de doze de vaccinuri cu ARNm administrate, nu au fost identificate probleme de siguranță legate de secvența sau cantitatea de ADN rezidual", a declarat la momentul respectiv un purtător de cuvânt. „În ceea ce privește vaccinurile cu ARNm aprobate de FDA, dovezile științifice disponibile susțin concluzia că acestea sunt sigure și eficiente." Deși secvența nu a fost detectată în vaccinul Moderna, alte teste au găsit ADN atât în vaccinurile Pfizer, cât și în cele Moderna. McKernan și alți cercetători au declarat într-un articol publicat pe 6 septembrie că au găsit niveluri de ADN rezidual în vaccinurile companiilor care erau mai mari decât limita reglementară stabilită de FDA.
De ce nu au fost retrase?
Dr. Kirk Milhoan, un alt membru al comitetului consultativ pentru vaccinuri al CDC, a declarat în cadrul ședinței că a fost „șocat de lipsa de rigoare farmacologică în dozare", inclusiv de acumularea dozelor, precum și de dovezile că vaccinurile erau contaminate. „De ce nu sunt retrase [de pe piață] ca orice alt produs biologic sau medicament despre care se constată că este contaminat?", a afirmat el. Hoeg, oficialul FDA, i-a spus că unele dintre informațiile relevante sunt confidențiale. „Voi spune că informațiile pe care le-am primit de la Pfizer și Moderna și care mi-au fost comunicate sunt cele pe care le-au furnizat FDA; acestea se încadrau în limitele reglementate", a spus ea. „Recunosc, de asemenea, că este ceva ce luăm foarte în serios și doresc să mulțumesc sincer cercetătorilor independenți, pe mulți dintre ei îi cunosc, care au adus această problemă în atenția publicului.
„La FDA, luăm foarte în serios siguranța publicului și siguranța acestor produse. Vreau doar să vă transmit tuturor mesajul că acest lucru nu este ignorat." Atunci Milhoan a întrebat dacă FDA are în plan o evaluare independentă a produselor. „Voi spune că este ceva ce se discută", a spus Hoeg. „Din nou, vrem să comunicăm că tratăm această problemă cu foarte mare seriozitate și mulțumim tuturor celor care ne-au adus-o în atenție."
Comentarii ale membrilor cu privire la evoluții
Noua conducere a FDA a retras autorizația de urgență pentru vaccinurile COVID-19, dar le-a aprobat pentru grupuri limitate, invocând necesitatea ca companiile să efectueze studii care să demonstreze eficacitatea acestora la populații mai tinere și mai sănătoase. Comisarul FDA a anunțat recent că agenția investighează decesele copiilor raportate după vaccinarea cu COVID-19. „Schimbarea de orientare și deschiderea către investigarea acestor probleme este ceva nou", a declarat dr. Robert Malone, un alt consilier al CDC, pentru The Epoch Times. "Anterior, FDA nu era dispusă să analizeze probleme precum consistența loturilor și adulterarea acestor produse, iar acest lucru nu este în concordanță cu normele de reglementare stabilite", a adăugat el mai târziu.
Levi a scris pe X că discuțiile din cadrul reuniunii au fost prima ocazie în care comisia consultativă a analizat „riscurile critice și incertitudinile, cum ar fi răspunsul imun la rapelurile repetate, biodistribuția, farmacocinetica și potențialele impurități". Levi și Milhoan, înainte de a fi numiți în comitet, au solicitat retragerea vaccinurilor Pfizer și Moderna. Malone a declarat în 2023 că autoritățile de reglementare ar trebui să retragă vaccinul Pfizer din cauza prezenței secvenței de ADN, care, potrivit lui, a falsificat produsul.
Ce au spus companiile
Darin Edwards, un director al Moderna, a declarat consilierilor în cadrul reuniunii că testarea externă a vaccinurilor a fost defectuoasă. „O parte din testele noastre de eliberare constau în detectarea ADN-ului în fiecare lot", a spus el. „Folosim metode standard în industrie pentru a efectua aceste evaluări. Acestea sunt specifice ADN-ului și nu detectează ARN-ul, ceea ce reprezintă un defect și o problemă în cazul unor alte metode citate." Un oficial Pfizer a adăugat: „Am măsurat ADN-ul rezidual din produsul nostru, iar testul nostru a fost validat ca fiind specific pentru ADN-ul rezidual și nu pentru ARN-ul din produs."
Dr. Wafik El-Deiry, directorul Centrului de Cancer Legorreta de la Universitatea Brown, a declarat într-o prezentare în fața comisiei că limitele FDA pentru ADN se referă la „ADN gol" sau ADN neîncapsulat. Vaccinurile COVID-19 sunt încapsulate de nanoparticule lipidice pentru a ajuta la prelungirea ARNm, astfel încât acesta să poată instrui organismul. Malone a întrebat companiile în timpul ședinței: „Pragurile care au fost utilizate pentru a stabili că vă încadrați în parametrii permisi sunt cele pe care FDA le-a considerat acceptabile pentru ADN-ul gol?" „Pragurile au fost dezvoltate pentru produsul nostru", a spus un reprezentant al Pfizer. „Pragurile produsului sunt pentru produsul nostru specific", a spus Edwards.
Răspunsul dr. El-Deiry
El-Deiry a declarat pentru The Epoch Times într-un e-mail că a interpretat comentariile ca fiind o sugestie a companiilor de a utiliza anumite teste de control al calității care le-au indicat că impuritățile ADN-ului se încadrau în limitele FDA. „Sensibilitatea testelor lor a fost pusă la îndoială și, în mod clar, multe alte teste au identificat impurități ADN care depășesc limita de 10 ng stabilită de FDA, iar acest ADN era prezent după ce au eliminat ARN-ul folosind ribonucleaze puternice" sau enzime, a spus El-Deiry.
Deși impactul exact al impurităților rămâne neclar, o serie de rapoarte de cazuri și serii de cazuri au descris apariția cancerului la persoanele vaccinate la scurt timp după vaccinare, a declarat El-Deiry în fața comisiei. Un reprezentant al Moderna a declarat comisiei: „Observăm că una dintre prezentările de astăzi include afirmații care nu sunt în concordanță cu dovezile științifice mai ample. Unele concluzii depășesc ceea ce susțin studiile menționate sau sunt contrazise de o lectură atentă. Altele par să se bazeze pe rapoarte de cazuri izolate, prezentate fără contextul clinic relevant, sau omit o serie mai largă de dovezi care contrazic aceste afirmații."
Comisia a votat ulterior să recomande ca persoanele să primească vaccinurile COVID-19 numai după consultarea furnizorilor de servicii medicale și luarea în considerare a factorilor individuali, cum ar fi existența unei afecțiuni subiacente, cum ar fi obezitatea. Membrii au mai spus că CDC ar trebui să adauge mai multe informații despre vaccinuri în declarațiile informative, inclusiv faptul că „expunerea prelungită și persistentă la particule spike, mRNA și nano-lipide este asociată cu leziuni ale sindromului post-vaccinare (PVS), precum și cu alte efecte secundare potențiale care sunt în prezent doar parțial înțelese" și că medicii ar trebui să discute astfel de riscuri, precum și beneficiile, înainte de a proceda la vaccinare.
