JD Vance s-a grăbit să se distanțeze de Donald Trump: Problema uriașă pe care o vor avea republicanii, pe lângă pierderea acestor alegeri

Înfrângerea spectaculoasă suferită de Donald Trump în faţa democraţilor la alegerile de la jumătatea mandatului a schimbat complet situaţia în perspectiva unui alt termen electoral american: cursa pentru succesiunea sa la Casa Albă în 2028. JD Vance, aspirant la funcția de președinte, s-a grăbit să se distanțeze de Donald Trump și a invocat războiul cu Iranul drept principala cauză pentru pierderea alegerilor.

Înfrângerea usturătoare suferită de republicani este deosebit de dureroasă pentru vicepreşedintele JD Vance, care era considerat marele favorit pentru nominalizarea republicană, dar care riscă acum să fie asociat cu un preşedinte aflat la sfârşitul mandatului. El şi-a legat soarta de cea a lui Donald Trump pe tot parcursul campaniei pentru alegerile de la jumătatea mandatului, participând la mitinguri în statele disputate.

Ambiţiosul vicepreşedinte în vârstă de 42 de ani a încercat de atunci să se distanţeze de dezastrul electoral, pe care l-a atribuit războiului nepopular purtat de Washington împotriva Iranului, într-un mesaj lung publicat miercuri pe X. Însă alegătorii riscă să nu fie convinşi de încercările sale de a se distanţa de şeful său. Vicepreşedinţii americani se confruntă în mod regulat cu această problemă. „Vestea proastă pentru Vance este că vicepreşedinţii în exerciţiu ajung rareori la preşedinţie", a declarat James Lindsay, de la grupul de reflecţie Council on Foreign Relations.

Într-un mesaj amplu publicat miercuri, 4 noiembrie, pe platforma X, JD Vance a susținut că explicația eșecului electoral al Partidului Republican este evidentă. „Adevăratul motiv pentru care am pierdut este evident pentru aproape toată lumea. Motivul pentru care am pierdut este războiul. Președintele însuși a spus asta aseară", a transmis vicepreședintele american. Vance a afirmat că republicanii trebuie să recunoască impactul politic al conflictului cu Iranul înainte de a discuta despre viitorul partidului.

„Dacă vreți să susțineți că a meritat, că pierderea Senatului pentru următorii șase ani a fost un preț care a meritat plătit, atunci spuneți asta. Susțineți că a fost un cost justificat. Indiferent dacă sunteți de acord sau nu, măcar aceasta este o poziție sinceră", a adăugat el. Vicepreședintele a insistat că o analiză serioasă a rezultatelor electorale trebuie să pornească de la această realitate. „Toată lumea știe de ce am pierdut. Iar orice discuție sinceră despre direcția în care mergem de acum înainte trebuie să înceapă de aici", a afirmat Vance.