Călin Georgescu, adus cu duba la Tribunalul București, din Arestul Central: DIICOT verifică un transfer de patru milioane de euro, iar el cere arestul la domiciliu

Călin Georgescu este adus joi, 5 noiembrie, de la Arestul Central la Tribunalul București, unde solicită înlocuirea arestului preventiv cu arestul la domiciliu. Este a șaptea prezentare în fața judecătorilor pentru analizarea măsurilor preventive, în puțin peste o lună.

În paralel, procurorii verifică dacă banii reclamați de omul de afaceri Răzvan Leu au fost incluși într-un transfer de peste patru milioane de euro către o bancă din Letonia.

Georgescu se află în arest preventiv din 29 septembrie, în dosarul în care este acuzat că ar fi participat la înșelarea unui om de afaceri cu 1,1 milioane de euro.

Vezi și: Dosarul lui Călin Georgescu: DIICOT verifică traseul milionului de euro din Elveția spre Letonia - Stiripesurse

Cea mai recentă decizie definitivă privind măsura preventivă a fost pronunțată pe 28 octombrie. Atunci, Curtea de Apel București a dispus prelungirea arestului pentru încă 30 de zile, până pe 27 noiembrie inclusiv.

O nouă încercare de a obține arestul la domiciliu

Cererea analizată joi urmărește înlocuirea detenției din Arestul Central cu o măsură preventivă mai blândă.

Potrivit relatării televizate, cele șapte prezentări în instanță au avut loc atât la Tribunalul București, cât și la Curtea de Apel, în proceduri referitoare la măsurile preventive. Nu este vorba, așadar, despre șapte cereri distincte de arest la domiciliu.

În fața Tribunalului București au fost mobilizați jandarmi și au fost instalate garduri de delimitare. La momentul transmisiunii, reporterul România TV semnala prezența unui număr redus de susținători.

Până la momentul relatării nu fusese anunțată o soluție asupra noii cereri.

Tribunalul a mai acceptat o măsură mai blândă, însă Curtea de Apel a schimbat decizia

Pe 13 octombrie, Tribunalul București admisese o cerere de înlocuire a arestului preventiv cu arestul la domiciliu. DIICOT a contestat încheierea, iar pe 23 octombrie Curtea de Apel a respins definitiv solicitarea lui Georgescu.

Ulterior, pe 26 octombrie, Tribunalul București a respins propunerea procurorilor de prelungire a arestului și a dispus înlocuirea acestuia cu controlul judiciar.

Nici această soluție nu a rămas în vigoare: în urma contestației DIICOT, Curtea de Apel a decis, pe 28 octombrie, prelungirea arestului preventiv.

Transferul de patru milioane de euro verificat de DIICOT

În paralel cu procedurile privind arestarea, anchetatorii încearcă să stabilească traseul banilor pe care Răzvan Leu susține că i-a achitat pentru obținerea unei finanțări externe.

Potrivit informațiilor din anchetă prezentate de România TV, procurorii verifică dacă suma plătită de omul de afaceri a fost amestecată cu fondurile altor clienți. Relatarea menționează și ipoteza existenței altor persoane păgubite, fără ca aceasta să reprezinte o concluzie a anchetei.

Transferul de peste patru milioane de euro fusese descris anterior în ordonanța DIICOT. Potrivit acesteia, un milion de euro plătit de Leu a intrat într-un cont din Elveția, din care a plecat ulterior o plată de 4.000.007,24 euro către Baltic International Bank SE din Riga.

Procurorii iau în calcul că transferul ar putea cuprinde și banii lui Leu, împreună cu fonduri ale altor clienți. Identificarea operațiunii nu stabilește însă, de una singură, destinația finală a milionului de euro.

Garanția pentru un credit care nu ar mai fi fost acordat

Ancheta a pornit de la plângerea lui Răzvan Leu, care susține că a plătit inițial o garanție de un milion de euro pentru a obține o linie de credit de șase milioane de euro.

Potrivit informațiilor din dosar relatate de AGERPRES, Georgescu i-ar fi recomandat să ia legătura cu Ionel Rusen. Acesta i-ar fi prezentat, la rândul său, un intermediar pentru finanțare.

Omul de afaceri ar fi achitat ulterior încă 100.000 de euro, după promisiunea majorării creditului. Finanțarea nu s-ar mai fi realizat, iar garanția totală de 1,1 milioane de euro nu i-ar fi fost restituită.

Cercetările continuă, iar acuzațiile nu reprezintă o stabilire a vinovăției. Călin Georgescu și celelalte persoane cercetate beneficiază de prezumția de nevinovăție.