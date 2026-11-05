Un licean se pregătea să înfrunte viața la 18 ani dar a câștigat 2 milioane de euro cu un bilet de 10 euro și nu mai are probleme de viitor
Postat la: 05.11.2026 |
Michele, un elev de 18 ani de la la școala „Panzini", care locuiește în Marzocca, Italia, împreună cu familia sa, a avut surpriza vieții lui după ce a cumpărat un bilet răzuibil la loterie. După ce și-a încheiat tura de două ore la cafeneaua și tutungeria „Ventiquattro", Michele a achiziționat biletul din seria „Jocurile de Crăciun, de la prietenului și colegului său, Pasquale, în timp ce își aștepta mama, care venea să-l ia, așa cum face în fiecare seară, în jurul orei 20:00.
A plătit 10 euro și s-a urcat în mașină alături de mama sa. Împreună au răzuit biletul și, în câteva secunde, au izbucnit în lacrimi.
Tânărul de 18 ani tocmai câștigase 2 milioane de euro. Neîncrederea, surpriza și uimirea au lăsat rapid locul unei bucurii fără margini. Tremurând de emoție, Michele și mama sa și-au împărtășit mai întâi bucuria cu Pasquale și cu ceilalți clienți de la „Ventiquattro", apoi s-au grăbit spre casă pentru a da vestea incredibilă restului familiei - tatălui său, Francesco, mamei, Pia, și surorii sale mai mici. După ce au verificat cu atenție biletul, în casă a început sărbătoarea, scrie Il Messaggero.
Povestea
„Sunt nespus de fericit și încă nu-mi vine să cred", spune Michele.
Acesta povestește că este în ultimul an la școala Panzini, dar îi place să fie util și să muncesc pentru a-și ajuta familia.
"Tatăl meu este artizan - iar criza economică ne afectează serios -, în timp ce mama lucrează ca îngrijitoare. Așa că, timp de două ore pe zi, de la 18:00 la 20:00, după școală, merg să lucrez la „Ventiquattro".
Acesta le mulțumește proprietarilor localului, Marco Brucci și Danial Abdelrahman, pentru că au fost atât de înțelegători.
„Mai rămăseseră patru lozuri răzuibile din seria „Jocuri de Crăciun", iar Pasquale mi-a dat unul - un loz de 10 euro - care s-a dovedit a fi cel norocos! Eu și mama nu ne-am putut crede norocul; eram pur și simplu în culmea fericirii.", mai spune acesta.
Ce va face cu cele 2 milioane de euro?
Michele își arată firea generoasă: „Ne vom muta înapoi la Chiaravalle, unde am locuit timp de 25 de ani - ne place foarte mult acolo - și ne vom cumpăra o casă. Dar nu ne vom da viața peste cap; vom rămâne modești și vom continua să muncim din greu - poate doar vom trăi ceva mai liniștiți."
Tatăl său, Francesco, confirmă și el planul de a reveni la Chiaravalle și vorbește cu multă apreciere despre fiul său.
„Am locuit la Chiaravalle, deși Michele s-a născut la Napoli - regiunea noastră de origine. Este un tânăr foarte serios și muncitor. Este pasionat de domeniul restaurantelor și al barurilor și este un bucătar excelent; ar fi minunat să deschidem un restaurant de familie. În plus, la fel ca mine - eu sunt din Secondigliano -, Michele are «sânge albastru» [o referire la culorile clubului de fotbal Napoli]; suntem fani înrăiți ai echipei Napoli! Fiul meu este, de asemenea, în proces de obținere a permisului de conducere, așa că acum își va putea permite cu ușurință o mașină. A fost un noroc chior și trebuie să-i mulțumim Domnului de sus pentru asta", spune acesta.
După plata taxelor, din premiul de 2 milioane de euro vor rămâne aproximativ 1,6 milioane de euro. Reținerea fiscală va fi semnificativă, dar familiei nu-i pasă.
„Va dura între 60 și 90 de zile până la încasarea câștigului", spun Michele și tatăl său, „dar nu ne grăbim deloc. Suntem pur și simplu fericiți - nu vom da peste cap viața frumoasei noastre familii."
Și la „Ventiquattro" este o atmosferă de sărbătoare. Proprietarii, Marco și Danial, sunt încântați, la fel ca și angajații, Angelica și Michelangelo. „Michele este unul de-ai noștri", spun ei.
„Ne bucurăm enorm că acest câștig a ajuns la o familie care avea nevoie de el - niște oameni buni și cumsecade."
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