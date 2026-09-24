Oamenii de știință chinezi afirmă că au detectat un stadiu cuantic în interiorul celulelor vii

Oamenii de știință au găsit dovezi că fizica cuantică funcționează în interiorul uneia dintre cele mai importante structuri din celulele vii: mitocondriile, organitele minusculă responsabile pentru producerea celei mai mari părți a energiei noastre celulare.

Cercetătorii au examinat celule umane vii, țesuturi de șoareci și mitocondrii izolate folosind spectroscopie în infraroșu. Au detectat o vibrație neobișnuită la 71 terahertzi—71 de trilioane de oscilații pe secundă—care a apărut când structurile mitocondriale erau intacte, dar a dispărut după ce acele structuri au fost distruse, anunta Sciencealert.

Modelul lor sugerează că semnalul ar putea proveni dintr-o interacțiune cuantică între lumină și vibrațiile moleculare din interiorul membranelor interioare strâns pliate ale mitocondriilor. Acest lucru ar crea o stare hibridă de lumină-materie cunoscută sub numele de polariton.

Cercetătorii au expus apoi celulele vii la lumină infraroșie foarte slabă, acordată pe frecvențe specifice asociate cu mecanismul propus. Producția de ATP—energia chimică utilizată de celule—s-a crescut cu aproximativ 10%, în timp ce o frecvență de control necorespunzătoare nu a produs o creștere semnificativă.

Dacă se confirmă, acest lucru ar putea sugera că mitocondriile folosesc efecte cuantice ca parte a mașinăriei lor de procesare a energiei extrem de eficiente. Ar adăuga la domeniul în expansiune al biologiei cuantice, care investighează dacă mecanica cuantică joacă roluri funcționale în interiorul organismelor vii.

Dar acesta este încă un rezultat preliminar. Studiul este în prezent un preprint și nu a fost încă supus evaluării colegiale, iar starea cuantică a fost dedusă din spectroscopie și modelare teoretică, mai degrabă decât observată direct. Laboratoarele independente vor trebui să reproducă efectul și să elimine alte explicații.

Deocamdată, descoperirea ridică o posibilitate fascinantă: unele dintre mecanismele care mențin fiecare celulă în viață ar putea funcționa nu doar prin chimie și biologie clasică, ci și prin fizica cuantică.

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