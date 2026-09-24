"Maestrul spiritual" Ovidiu Dragoș Argeșanu a fost arestat. Este acuzat de agresiuni sexuale în timpul ședințelor de terapie

Ovidiu Dragoș Argeșanu, cunoscut drept „maestru spiritual", a fost arestat preventiv pentru 30 de zile într-un dosar în care este cercetat pentru patru infracțiuni de agresiune sexuală, un viol și o tentativă de viol. Faptele ar fi avut loc între 2020 și 2025, în timpul unor ședințe de terapie, dar și într-un hotel.

Procurorii au pus în mișcare acțiunea penală pe 18 septembrie. Argeșanu a fost reținut patru zile mai târziu, iar pe 23 septembrie Judecătoria Sectorului 4 a dispus arestarea sa preventivă. Ancheta a început după ce publicația Snoop a prezentat, în luna mai, mărturiile unor femei care îl acuzau de agresiuni sexuale.

Potrivit Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 4, trei femei ar fi fost agresate sexual în cabinetul lui Argeșanu din București, în timpul unor ședințe de dezvoltare spirituală și practici ezoterice. Procurorii susțin că acesta le-ar fi atins în zonele intime fără consimțământ, „profitând de autoritatea spirituală și psihologică pe care o avea asupra lor, dar și de faptul că acestea se aflau în imposibilitate de a-și exprima voința".

În 2022, terapeutul ar fi întreținut un act sexual cu o persoană într-un hotel din județul Ialomița, profitând, potrivit anchetatorilor, de autoritatea pe care o avea asupra acesteia și de faptul că nu își putea exprima voința. Un alt episod ar fi avut loc în 2024, în cabinetul din București. Argeșanu ar fi încercat să întrețină un act sexual cu o persoană împotriva voinței acesteia, însă aceasta a reușit să se retragă.