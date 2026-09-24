Cazul tinerei găsite în valiza de pe Olt: Mașina suspectului a fost descoperită în județul Sibiu. Bărbatul e dat în urmărire generală
Postat la: 24.09.2026 |
Ancheta în cazul tinerei de 28 de ani găsite moartă într-o valiză care plutea pe râul Olt se extinde în mai multe județe. Mașina principalului suspect a fost descoperită în județul Sibiu. Bărbatul, Gheorghe Vlăduț Bălțățeanu, este în continuare de negăsit și a fost dat în urmărire după ce Tribunalul Vâlcea a emis pe numele său un mandat de arestare preventivă în lipsă.
Autoturismul principalului suspect în cazul crimei de la barajul Ionești a fost găsit în județul Sibiu. Deocamdată, autoritățile nu au comunicat locul exact în care a fost identificată mașina și nici dacă în interior au fost descoperite obiecte sau urme relevante pentru anchetă. Autoturismul urmează să fie supus verificărilor criminalistice.
Descoperirea este importantă pentru reconstituirea traseului urmat de suspect după comiterea presupusei fapte. Anchetatorii încearcă să stabilească momentul în care mașina a ajuns în județul Sibiu, cine a condus-o și dacă bărbatul și-a continuat deplasarea cu un alt mijloc de transport. Potrivit informațiilor transmise anterior de Parchetul de pe lângă Tribunalul Vâlcea, suspectul ar fi părăsit teritoriul României înainte ca trupul victimei să fie descoperit.
Poliția Română îl caută pe Gheorghe Vlăduț Bălțățeanu, în vârstă de 30 de ani, din județul Vâlcea. Acesta este cercetat pentru omor și figurează în baza de date a persoanelor urmărite. Bărbatul s-a născut la 19 aprilie 1996, în Horezu, și are domiciliul în localitatea Mirești, județul Vâlcea. Tribunalul Vâlcea a admis miercuri propunerea procurorilor și a emis un mandat de arestare preventivă în lipsă. Măsura va putea fi pusă în executare în momentul în care bărbatul va fi prins.
În timpul unei percheziții efectuate la locuința suspectului, anchetatorii au găsit mai multe pete brun-roșcate pe salteaua care ar fi fost folosită de acesta și de victimă. „Au fost identificate multiple pete dinamice de substanță brun-roșcată, ce par a fi de sânge", a precizat reprezentantul Parchetului. Probele au fost ridicate în condiții sterile și trimise pentru analize, urmând să se stabilească natura lor și persoana de la care provin. Victima locuia fără forme legale în localitatea Tomșani, județul Vâlcea, și ar fi avut o relație tensionată cu bărbatul căutat acum de autorități.
Rezultatele necropsiei au arătat că femeia a murit în urma unui șoc traumatic și hemoragic. Decesul ar fi survenit în 21 septembrie 2026, cu aproximativ o zi înainte ca trupul să fie găsit. Victima prezenta două leziuni traumatice la nivelul capului, cinci coaste rupte, precum și multiple escoriații și plăgi la nivelul gambelor. „Ca mecanism de producere s-a stabilit că leziunile, per ansamblu, ar fi fost produse prin lovire cu corpuri dure, cu un obiect cu vârf și margine ascuțită, posibil cuțit, și prin comprimare toraco-abdominală, posibil să se fi așezat pe victimă", a declarat Adrian Vrăbete.
Trupul tinerei a fost descoperit marți într-o valiză care plutea pe râul Olt, în apropierea barajului de la Ionești. Geamantanul a fost observat de mai mulți pescari. Aceștia l-ar fi adus la mal și, constatând că este neobișnuit de greu, au sunat la 112. Valiza avea aproximativ 80 de centimetri lungime și 50 de centimetri lățime. Era confecționată dintr-un material impermeabil, ceea ce ar fi făcut posibil ca aceasta să rămână la suprafața apei. Corpul victimei se afla complet dezbrăcat în interior.
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