Imagini virale cu cel mai tânăr viceprimar din România: Se târăște prin șanț și abia poate vorbi. În februarie a fost reținut după o urmărire cu poliția. Era beat și s-a răsturnat cu mașina în șanț

Momente greu de imaginat cu viceprimarul comunei Pogăceaua, din județul Mureș. Ștefan Adelin Laurențiu a fost filmat de localnici în timp ce se târăște printr-un șanț, se rostogolește la marginea drumului și abia reușește să articuleze câteva cuvinte. La un moment dat, acesta ajunge inclusiv pe carosabil, în apropierea mașinilor care circulă prin zonă.

Înregistrările au ajuns în spațiul public în ultimele zile și îl arată pe alesul local într-o stare vizibil alterată. În imagini, viceprimarul încearcă în repetate rânduri să se ridice de la pământ, dar își pierde echilibrul și cade din nou.

La un moment dat, acesta încearcă să vorbească cu persoanele care îl filmează, însă cuvintele sunt greu de înțeles.

Imaginile nu permit, prin ele însele, stabilirea cauzei exacte a stării în care se afla viceprimarul. Presa locală a relatat, de asemenea, despre apariția imaginilor și a făcut legătura cu incidentul rutier în care acesta a fost implicat în urmă cu câteva luni.

Imaginea de acum contrastează puternic cu cea din ianuarie 2025, când Adelin Laurențiu Ștefan era prezentat de presa locală drept „cel mai tânăr viceprimar din România" și „un om cu un vis". La acea vreme, tânărul ales spunea că a intrat în administrație pentru că vrea „să facă ceva pentru comună" și să ajute la dezvoltarea ei.

Nu este primul incident. În februarie a fugit de poliție și a ajuns cu mașina în șanț

Ștefan Adelin Laurențiu a mai ajuns în atenția publică în februarie 2026, după un incident documentat de Inspectoratul de Poliție Județean Mureș.

Pe 24 februarie, polițiștii Secției 3 Poliție Rurală Râciu au încercat să oprească un autoturism care circula pe DJ 152B, către Pogăceaua. Șoferul nu a oprit la semnalele agenților, iar polițiștii au pornit în urmărirea mașinii.

Cursa s-a încheiat după ce conducătorul auto a pierdut controlul direcției și a ajuns cu mașina într-un șanț.

Testarea cu aparatul etilotest a indicat 0,77 mg/l alcool pur în aerul expirat, potrivit informațiilor transmise atunci de Poliția Mureș. Ulterior, la spital, bărbatul a refuzat recoltarea probelor biologice și a fost reținut pentru 24 de ore.

La momentul respectiv, primarul comunei Pogăceaua declara că viceprimarul se afla în concediu și nu era în timpul programului de lucru.

Cazul a ajuns ulterior și în instanță. Potrivit informațiilor publicate în august de presa locală, Ștefan Adelin Laurențiu figurează ca inculpat într-un dosar penal înregistrat la Judecătoria Târgu Mureș, aflat la acel moment în etapa camerei preliminare. Trimiterea în judecată nu echivalează cu stabilirea vinovăției, care poate fi stabilită doar printr-o hotărâre definitivă.