AUR i-a prezentat lui Nicușor Dan planul pentru organizarea alegerilor anticipate: "Nu există o altfel de soluție decât întoarcerea la popor"

Președintele Nicușor Dan respinge dizolvarea Parlamentului și organizarea alegerilor anticipate, însă cei de la AUR insistă că aceasta este singura soluție pentru ieșirea din criza guvernamentală.

Senatorul AUR Petrișor Peiu crede că, după aproape cinci luni de la demiterea lui Bolojan, președintele nu trebuie să mai evite voința democratică a cetățenilor. „Propunerea noastră de ieșire din blocajul politic este reprezentată de organizarea de alegeri anticipate. Dacă nu se poate face altfel o majoritate mai stabilă, nu există o altfel de soluție democratică decât întoarcerea la popor", a declarat Petrișor Peiu.

Cei de la AUR i-au prezentat deja lui Nicușor Dan planul pentru organizarea de alegeri anticipate, susține liderul din opoziție. „Despre alegeri anticipate discutăm cu absolut toate partidele. I-am prezentat și domnului președinte această opțiune. Am justificat-o, iar dacă vorbim despre suspendare, așteptăm partidele care se declară nemulțumite de președintele Dan, înlăturarea principalului blocaj al ieșirii din impas", a mai transmis Petrișor Peiu.