Lista directorilor companiilor de stat care încasează peste 15.000 de euro/lună. Se mai enervează vreun român?!
Postat la: 24.09.2026 |
Guvernul României a lansat platforma guvernanta.gov.ro, un portal public care centralizează datele privind conducerile din 121 de companii de stat. Primele date arată persoane care cumulează simultan cel puțin două funcții de conducere, dar și salarii de zeci de mii de lei.
Salarii de până la 100.000 de lei și peste 100 de persoane cu funcții multiple
„Guvernul României lansează platforma guvernanta.gov.ro, un proiect de transparentizare care centralizează informațiile privind conducerile companiilor de stat. Platforma este creată la inițiativa viceprim-ministrului Oana Gheorghiu", se arată în comunicatul de presă emis de Palatul Victoria.
Platforma va centraliza informații despre conducerile a 121 de companii de stat și va oferi acces la peste 1.350 de documente publice, printre care CV-urile persoanelor aflate la conducerea acestor companii, dar și contractele acestora.
Guvernul promite mai multă transparență în companiile de stat
Primele date centralizate arată că o persoană încasează lunar peste 100.000 de lei, 36 de șefi au venituri situate între 50.000 și 100.000 de lei, iar alte 115 persoane primesc între 25.000 și 50.000 de lei pe lună. De asemenea, mai sunt 370 de persoane care au venituri de până la 25.000 de lei.
În plus, peste 100 de persoane cumulează cel puțin două funcții de conducere în același timp.
„Această inițiativă face parte din efortul amplu de reformă a companiilor de stat și de transparentizare a competențelor, salariilor și beneficiilor mandatarilor", se mai arată în comunicatul de presă.
Vicepremierul interimar Oana Gheorghiu a transmis: „Transparentizarea și deschiderea ușilor spre ceea ce se întâmplă în interiorul companiilor de stat este calea prin care vom reuși să punem corect întrebarea: sunt sau nu utile? Pentru a pune un diagnostic corect unei companii, trebuie să vezi rezultatele acesteia, iar aceste rezultate depind în mare parte de oamenii care iau deciziile-cheie în aceste companii".
Cine sunt șefii cu cele mai mari venituri
Datele publicate pe platforma guvernamentală arată diferențe semnificative între veniturile conducerilor companiilor de stat. În topul celor mai bine plătite funcții se află directori ai unor companii importante din energie, transport aerian și infrastructură, cu venituri lunare care depășesc 40.000 de lei.
Cele mai mari venituri din lista publicată ajung la peste 71.000 de lei pe lună. Printre persoanele aflate în partea superioară a clasamentului se numără directori de la Romgaz, ROMATSA, Compania Națională „Aeroporturi București" și Transgaz.
Mai jos, datele colectate din portal:
Aristotel Marius Jude - Director General Adjunct, Romgaz SA - 71.370 lei
Gabriela Trănbițaș - Director Economic, Romgaz SA - 71.370 lei
Răzvan Popescu - Director General, Romgaz SA - 71.370 lei
Marius Adrian Cojoc - Director General, ROMATSA RA - 71.000 lei
Bogdan Stelian Mîndrescu - Director General, Compania Națională „Aeroporturi București" SA - 69.348 lei
Constantin Alexandru Havriș - Director General Provizoriu, Energonuclear SA - 68.388 lei
Ion Sterian - Director General, Transgaz SA - 67.365 lei
Adrian George Foghiș - Președintele Societății de Administrare a Participațiilor în Energie SA - 45.356 lei
Mustafa Sinan - Director General, CNCIR SA - 45.232 lei
Andrei Gabriel Benghea Mălăieș - Membru în Consiliul de Administrație, Rasirom RA - 43.600 lei
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