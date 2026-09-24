Sechestru pe vila lui Călin Georgescu. Decizia a fost luată de DIICOT după ce a judecătorii au respins arestarea pentru 30 de zile a fostului candidat la prezidențiale

Procurorii DIICOT au pus sechestru pe locuința din Mogoșoaia a lui Călin Georgescu. Decizia a fost luată de parchetul Antimafia după ce fostul candidat la prezidențiale a fost reținut 24 de ore. Ulterior, judecătorii Tribunalului București au respins în prima instanță arestarea preventivă a lui Georgescu pentru 30 de zile. Decizia nu este definitivă.

În acest al treilea dosar, Georgescu este acuzat de DIICOT de constituire de grup infracțional, al cărui presupus lider era, susțin procurorii, și de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave. Prejudiciul estimat de procurori în acest dosar este de 1,1 milioane de euro.

Comunicatul DIICOT

Urmare a comunicatelor de presă nr. 1 și nr.3 din 21.09.2026, Biroul de Informare și Relații Publice din cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism este abilitat să aducă la cunoștința opiniei publice următoarele:

"La data de 24 septembrie 2026, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism - Structura Centrală au dispus instituirea măsurii asigurătorii a sechestrului asupra unui imobil situat în comuna Mogoșoaia, județul Ilfov, ce aparține inculpatului în vârstă de 64 de ani, cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată. Activitățile judiciare sunt realizate împreună cu polițiștii Direcției de Investigații Criminale din Inspectoratul General al Poliției Române. Facem precizarea că, pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție."