Cum au transformat companiile private vizele pentru Europa într-o afacere de miliarde

Obținerea unei vize pentru UE a devenit, pentru milioane de oameni din întreaga lume, un proces tot mai scump și mai dependent de firme private.

Un articol publicat de POLITICO Europe arată cum externalizarea serviciilor consulare către companii comerciale a clădit o industrie extrem de profitabilă, criticată pentru taxe mari, lipsă de transparență și acces inegal la programări.

Tot mai multe state europene au transferat procesarea cererilor de viză către firme private specializate, care gestionează programările, colectarea documentelor și preluarea datelor biometrice.

Oficial, sistemul ar trebui să reducă presiunea asupra consulatelor și să accelereze procedurile.

În realitate, spun criticii, aceste companii au ajuns să controleze practic accesul la vize pentru spațiul Schengen, percepând taxe suplimentare pentru servicii considerate esențiale.

Solicitanții intervievați susțin că găsirea unei programări standard este adesea aproape imposibilă, în timp ce variantele „premium" sau urgente sunt disponibile contra cost.

În unele cazuri, oamenii sunt obligați să plătească servicii adiționale pentru a obține mai rapid o întâlnire sau pentru a evita perioade de așteptare de câteva luni.

Mai multe organizații pentru drepturile migranților acuză apariția unui sistem cu două viteze, în care persoanele cu resurse financiare pot accesa mai ușor Europa decât cei cu venituri reduse.

Companiile private domină piața globală

Piața serviciilor de vize este dominată de câteva grupuri internaționale care operează centre de aplicare în zeci de țări.

Aceste firme colaborează cu Guverne europene și administrează milioane de cereri anual.

Potrivit investigației, modelul de afaceri s-a extins puternic după pandemia de Covid-19, când multe state au încercat să reducă costurile administrative și să gestioneze mai eficient revenirea cererii pentru călătorii internaționale.

Critici privind transparența și protecția datelor

Activiștii și experții în protecția datelor avertizează că externalizarea procedurilor ridică semne de întrebare privind securitatea informațiilor personale.

Solicitanții de viză trebuie să ofere pașapoarte, documente financiare, amprente și alte date sensibile unor operatori privați.

În plus, există acuzații privind lipsa unui control suficient asupra modului în care sunt stabilite taxele și asupra relației dintre guverne și companiile contractate.

Uniunea Europeană pregătește schimbări

În paralel, Uniunea Europeană lucrează la modernizarea sistemului de vize și control la frontieră. Comisia Europeană a adoptat recent o nouă strategie privind politica de vize, menită să răspundă creșterii mobilității și provocărilor de securitate.

Noile reguli europene privind verificările electronice la frontieră și sistemele digitale de intrare-ieșire au provocat deja tensiuni între autoritățile europene și operatorii aeroportuari, care avertizează asupra riscului de întârzieri și haos logistic.

O afacere construită pe mobilitatea globală

Industria vizelor profită de cererea tot mai mare pentru călătorii, studii și relocare în Europa.

În același timp, criticii spun că accesul la continent devine tot mai dependent de capacitatea solicitanților de a plăti servicii suplimentare.

Pentru milioane de oameni care visează să ajungă în Europa, procesul birocratic nu mai este doar o formalitate administrativă, ci o piață profitabilă în care fiecare etapă poate avea un cost suplimentar.