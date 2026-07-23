Elon Musk spune că platforma sa de inteligență artificială Grok va realiza o adaptare „fidelă din punct de vedere istoric" a „Odiseei" și critică filmul lui Christopher Nolan

Elon Musk afirmă că platforma sa de inteligență artificială, Grok Imagine, va produce până la sfârșitul anului o ecranizare a epopeii „Odiseea", pe care o descrie drept fidelă viziunii lui Homer. Declarația vine după succesul comercial al filmului cu același nume regizat de Christopher Nolan, pe care miliardarul l-a criticat anterior.

Elon Musk a anunțat că platforma de inteligență artificială Grok Imagine va realiza o adaptare cinematografică a epopeii „Odiseea", despre care spune că va fi „corectă din punct de vedere istoric" și fidelă operei lui Homer.

Într-o postare publicată pe rețeaua socială X, Musk a afirmat că lungmetrajul ar urma să fie finalizat până la sfârșitul acestui an. Mesajul a fost însoțit de un videoclip de aproximativ trei minute, despre care antreprenorul susține că a fost generat cu ajutorul Grok Imagine.

Anunțul vine la scurt timp după lansarea filmului „Odiseea", regizat de Christopher Nolan, care a avut încasări importante la box office și a fost primit favorabil de critici și de public.

Musk a criticat distribuția filmului

Înaintea premierei, Elon Musk și-a exprimat în repetate rânduri nemulțumirea față de distribuția aleasă de Christopher Nolan.

Printre criticile formulate s-au numărat comentarii privind prezența actorilor Lupita Nyong'o și Elliot Page în distribuție. În postările sale, Musk a susținut că regizorul ar urmări obținerea unor premii și că ar fi făcut compromisuri în privința viziunii artistice.

Lupita Nyong'o a respins criticile, afirmând că distribuția reflectă diversitatea lumii contemporane și că nu consideră util să răspundă fiecărei reacții apărute în spațiul public.

„Distribuția noastră reprezintă lumea în care trăim. Critici vor exista indiferent dacă aleg să răspund sau nu", a declarat actrița.

Regizorul Christopher Nolan s-a arătat, de asemenea, sceptic în privința ideii că inteligența artificială ar putea înlocui complet creativitatea umană.

„Ideea că va înlocui în totalitate oamenii și creativitatea umană mi se pare lipsită de fundament", a declarat Nolan, adăugând că nu a mai întâlnit o tehnologie care să beneficieze de un sprijin atât de puternic din partea investitorilor și a industriei tehnologice, dar care să fie privită cu atât de multă rezervă de o parte a publicului.

Filmul a stârnit și dezbateri în mediul academic

Noua adaptare cinematografică a „Odiseei" a generat discuții și în rândul specialiștilor în literatura Greciei antice.

Emily Wilson, profesoară de studii clasice la Universitatea din Pennsylvania, a declarat că filmul a readus în atenția publicului epopeea lui Homer, însă consideră că o parte dintre temele centrale ale operei au fost diminuate în adaptarea cinematografică.

La rândul său, scriitorul și traducătorul Daniel Mendelsohn a apreciat că Nolan a reinterpretat semnificativ personajul Odiseu, transformându-l într-un protagonist apropiat de universul artistic caracteristic propriilor sale filme.