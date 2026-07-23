Un urs a murit electrocutat după ce a rămas blocat în vârful unui stâlp de electricitate
Postat la: 23.07.2026 |
Un urs a fost găsit blocat în vârful unui stâlp de electricitate în statul american New Mexico și a murit ulterior, electrocutat. Autoritățile au declarat că intervenția pentru salvarea animalului ar fi implicat riscuri majore atât pentru urs, cât și pentru persoanele aflate la fața locului.
Un urs a murit după ce a rămas blocat în vârful unui stâlp de electricitate de aproximativ 11 metri în apropierea localității Gladstone, din statul american New Mexico.
Imagini filmate de o șoferiță aflată în zonă arată animalul agățat de partea superioară a stâlpului, în timp ce mai multe persoane urmăreau situația de la sol.
Shannon Mullens, care a surprins imaginile în timp ce călătorea pe autostrada 56 dinspre New Mexico către Oklahoma, a declarat că inițial a crezut că ursul era mort.
„Nu ne venea să credem ce vedeam, așa că ne-am întors să privim mai atent. Abia când ne-am apropiat am observat că animalul încă trăia", a spus aceasta.
Potrivit martorilor, la serviciul de urgență 911 a fost făcut un apel pentru a solicita ajutor.
Reprezentanții autorităților pentru protecția faunei din New Mexico au apreciat însă că salvarea ursului ar fi fost extrem de dificilă.
Una dintre opțiunile analizate a fost tranchilizarea animalului înainte de coborârea acestuia de pe stâlp. Specialiștii au considerat însă că există un risc ridicat ca ursul să cadă după administrarea sedativului, ceea ce i-ar fi putut provoca răni grave și ar fi putut pune în pericol persoanele aflate în apropiere.
Specialiștii în fauna sălbatică spun că urșii tineri sau speriați pot urca pe stâlpi de electricitate în același mod în care se cațără în copaci, mai ales atunci când încearcă să se îndepărteze de trafic, oameni sau câini.
Imaginile au fost distribuite ulterior de Departamentul de Interne al Statelor Unite, într-o postare care a atras sute de mii de vizualizări pe rețelele sociale.
Un incident similar a avut loc în statul Arizona în 2021, când un urs care urcase pe un stâlp de electricitate a fost salvat de autorități.
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