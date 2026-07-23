Strâmtoarea Ormuz: Cum se extinde conflictul dintre SUA și Iran - Rebelii houthi și Rusia intră într-o nouă ecuație
Postat la: 23.07.2026 |
La aproape două săptămâni de la reînceperea confruntărilor directe dintre Statele Unite și Iran, conflictul a depășit de mult granițele unui război bilateral.
În ultimele zile au apărut noi fronturi, noi actori și noi riscuri, de la atacuri asupra infrastructurii petroliere și blocarea rutelor maritime, până la suspiciuni privind implicarea Rusiei și semnarea unui controversat acord nuclear între SUA și Arabia Saudită.
În timp ce președintele american Donald Trump continuă să avertizeze că va distruge infrastructura Iranului dacă atacurile asupra intereselor americane nu încetează, Teheranul răspunde că orice escaladare va primi un răspuns „ochi pentru ochi".
În paralel, rebelii Houthi din Yemen au deschis un nou front în Marea Roșie, iar piețele internaționale încep să resimtă efectele conflictului prin creșterea prețului petrolului și temeri privind inflația.
Conflictul nu mai este doar între SUA și Iran
Dacă primele zile ale războiului au fost dominate de schimbul de lovituri dintre Washington și Teheran, situația actuală arată că întregul Orient Mijlociu este atras în conflict.
Iranul continuă atacurile împotriva bazelor și intereselor americane din regiune prin intermediul dronelor, rachetelor și al aliaților săi regionali, în timp ce armata americană desfășoară zilnic lovituri asupra infrastructurii militare iraniene, inclusiv asupra depozitelor de drone, bazelor și facilităților logistice.
În același timp, administrația Trump avertizează că orice nou atac asupra navelor comerciale sau militare occidentale ar putea determina extinderea operațiunilor împotriva infrastructurii strategice iraniene.
Iranul susține însă că va răspunde proporțional și amenință inclusiv cu perturbarea exporturilor de petrol din Golf dacă propriile sale exporturi vor fi blocate.
Houthii au deschis un nou front în Marea Roșie
Una dintre cele mai importante evoluții din ultimele zile este implicarea tot mai agresivă a rebelilor Houthi din Yemen, susținuți de Iran.
După ce au anunțat instituirea unei blocade maritime împotriva Arabiei Saudite, houthii au revendicat joi atacuri asupra a două petroliere saudite în Marea Roșie.
Potrivit surselor din domeniul securității maritime, unul dintre petroliere a fost lovit de o rachetă în apropierea portului saudit Jizan și a transmis un apel de urgență după izbucnirea unui incendiu la bord. Houthii afirmă că navele încălcau blocada impusă de grupare și au fost atacate cu rachete balistice și de croazieră.
Această evoluție este considerată extrem de gravă deoarece pune în pericol un al doilea punct critic pentru transportul mondial de petrol.
Până acum, atenția era concentrată asupra Strâmtorii Ormuz, prin care tranzitează aproximativ o cincime din petrolul consumat la nivel mondial. Acum, și ruta prin strâmtoarea Bab el-Mandeb și Marea Roșie este amenințată.
De ce contează atât de mult Marea Roșie?
Atacurile houthi riscă să afecteze una dintre cele mai importante artere comerciale ale lumii.
Prin Bab el-Mandeb trec zilnic milioane de barili de petrol și o parte importantă a comerțului dintre Europa și Asia. Dacă armatorii vor evita această rută, navele vor fi obligate să ocolească Africa, ceea ce înseamnă costuri mai mari și întârzieri importante.
Primele efecte sunt deja vizibile.
Prețul petrolului Brent a urcat spre 96 de dolari pe baril, cel mai ridicat nivel din ultimele luni, iar investitorii se tem că o nouă criză energetică ar putea alimenta inflația și încetini economia mondială.
Citește și: De ce e atât de importantă pentru comerțul global strâmtoarea Bab al-Mandeb, vizată de atacurile rebelilor Houthi: Este cheia pentru controlul transporturilor maritime între Asia și Europa / Un sfert din transportul naval mondial trece prin această rută comercială
Suspiciuni privind un rol al Rusiei
Un alt element care complică și mai mult conflictul este apariția unor informații privind un posibil sprijin oferit de Rusia Iranului.
Potrivit unei investigații Reuters, serviciile americane de informații analizează dacă Moscova a furnizat Iranului informații despre ținte sau tehnologii care au permis lovirea cu precizie a unor facilități CIA din Arabia Saudită și Irak în luna martie.
Oficialii americani nu au ajuns încă la o concluzie definitivă.
Totuși, mai multe surse din comunitatea de informații afirmă că precizia atacurilor și cooperarea militară dintre Rusia și Iran ridică semne serioase de întrebare.
De asemenea, ancheta analizează dacă Iranul a folosit sisteme de navigație și date de țintire furnizate de Moscova.
Dacă aceste suspiciuni se confirmă, conflictul ar căpăta o dimensiune geopolitică și mai amplă, apropiindu-se de o confruntare indirectă între marile puteri.
SUA aprobă un buget record pentru Apărare
Pe fondul escaladării conflictului, Camera Reprezentanților din SUA a aprobat un proiect de lege privind apărarea în valoare de aproximativ un trilion de dolari.
Deși proiectul a generat controverse în contextul războiului cu Iranul și al costurilor operațiunilor militare, administrația americană susține că este necesară consolidarea capacităților militare într-un moment în care Washingtonul se confruntă simultan cu amenințări din Orientul Mijlociu, Europa și regiunea Indo-Pacific.
Acordul nuclear cu Arabia Saudită ridică noi semne de întrebare
În paralel cu războiul, Washingtonul și Riadul au semnat un acord istoric privind dezvoltarea unui program nuclear civil în Arabia Saudită.
Documentul stabilește cadrul unei colaborări de aproximativ 30 de ani și deschide accesul companiilor americane la dezvoltarea infrastructurii nucleare saudite.
Totuși, acordul provoacă numeroase controverse.
Una dintre cele mai sensibile prevederi este posibilitatea ca Arabia Saudită să obțină în viitor dreptul de a îmbogăți uraniu pe propriul teritoriu, în funcție de concluziile unui studiu comun americano-saudit.
Criticii avertizează că o astfel de decizie ar putea alimenta o cursă regională a înarmării nucleare, mai ales în contextul rivalității istorice dintre Arabia Saudită și Iran.
Mai mulți experți în neproliferare susțin că acordul oferă garanții mai reduse decât alte înțelegeri similare încheiate anterior de Statele Unite.
Ce urmează
Conflictul intră într-o fază în care fiecare nouă escaladare produce efecte în lanț.
Iranul încearcă să exercite presiune asupra SUA prin intermediul aliaților săi regionali, Washingtonul continuă campania militară și amenință cu lovituri și mai dure, iar actori precum Arabia Saudită, Rusia și rebelii houthi ajung să joace un rol tot mai important.
În același timp, piețele urmăresc cu atenție evoluția situației din Strâmtoarea Ormuz și Marea Roșie, deoarece orice blocaj prelungit al rutelor maritime ar putea avea efecte globale asupra prețului energiei, inflației și comerțului internațional.
În acest moment, nu există indicii că părțile sunt aproape de negocieri. Dimpotrivă, ultimele evoluții sugerează că războiul se extinde geografic și politic, iar riscul unei confruntări regionale de amploare rămâne ridicat.
Surse: CNN, The Guardian, BBC, Sky News, Reuters.
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