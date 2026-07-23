Trump susţine că acordul americano-saudit în domeniul nuclear civil e condiţionat de aderarea Riadului la Acordurile Avraamice, ce vizează normalizarea relațiilor cu Israelul

Preşedintele american Donald Trump a declarat joi că acordul de cooperare în domeniul nuclear civil dintre SUA şi Arabia Saudită este condiţionat de aderarea regatului la Acordurile Avraamice, adăugând că nu va exista o îmbogăţire a materialului, relatează agenția de știri Reuters, citată de Agerpres.

SUA şi Arabia Saudită au ajuns la un acord asupra energiei nucleare civile, care va permite regatului să îmbogăţească uraniu şi să construiască reactoare nucleare folosind tehnologie americană.

„Acordul nuclear civil (Nu va exista o îmbogăţire de material!), care ţine numai de utilizarea non-militară precum cele pe care Iranul şi Emiratele Arabe Unite (şi alţii) le au, va fi aprobat, dar este total dependent de aderarea Arabiei Saudite la Acordurile Avraamice foarte respectate şi încununate de succes", a afirmat Trump într-o postare pe Truth Social, referindu-se la acordurile de normalizare a legăturilor cu Israelul.

„SUA nu se opun facilităţilor nucleare civile", a mai menţionat Trump.

Poziţia Arabiei Saudite este de multă vreme că nu va semna un acord de normalizare a relaţiilor cu Israelul (aşa-numitele Acorduri Avraamice) atâta veme cât nu există un acord privind o foaie de parcurs pentru crearea unui stat palestinian, notează Reuters.