Ministrul Radu Miruță anunță cât a plătit pe vacanța în Turcia, după ce a fost surprins pe plajă

În vacanța parlamentară, ministrul Apărării, Radu Miruță (USR), interimar la Transporturi, a fost surprins în timp ce se relaxa pe o plajă din Turcia. După speculațiile apărute în presă în legătură cu costurile vacanței, Miruță a anunțat cât a plătit pe sejur.

„Pentru a își da și cititorii dumneavoastră seama de penibilitatea articolului scris, prețul plătit pentru o noapte, cu mese și avion incluse este de 157 de euro. Poate Gândul este preocupat să nu scrie despre PSD-iștii care zboară cu Nordis și stau la masă cu fugari urmăriți internaționali, de acolo știți de prețuri de zeci de mii de euro?", a scris Miruță în secțiunea de comentarii a unei publicații online.

Ministrul Miruță a declarat că „sejurul ar fi costat 157 de euro pe zi, dar nu este clar dacă de persoană, familie". Dacă tariful ar fi raportat la o singură persoană, asta ar însemna 1.099 de euro pentru șapte zile. Pentru două persoane, prețul ajunge la 2.198 de euro. Resortul unde este cazat Miruță ar fi localizat la aproximativ 12 kilometri de centrul orașului Side, la 20 de kilometri de Belek și la circa 55 de kilometri de Aeroportul Antalya.