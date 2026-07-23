Preot ajuns șef PSD, oprit să mai slujească. Reacția sa: „Dumnezeu va face dreptate la vremea potrivită"

Un preot devenit politician PSD a ajuns să fie cercetat disciplinar și oprit din a sluji după ce superiorii ierarhici din cadrul structurii spirituale au aflat de activitatea paralelă a părintelui.

Dănuț Gheorghe Pavel a fost ales președinte al organizației PSD din Topoloveni în timp ce desfășura activitate de preot în cadrul Protoieriei Topoloveni, respectiv a Parohiei „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe". Astfel, Arhiepiscopia Argeșului și Muscelului a demarat cercetarea disciplinară și l-a suspendat pe Pavel din activitatea bisericească.

Potrivit Arhiepiscopiei, Dănuț Pavel nu a informat superiorii spirituali despre aspirațiile sale politice. Arhiepiscopia a avertizat că preotul trebuia să cunoască regulile din cadrul Bisericii. Deja există multiple hotărâri sinodale ce interzic clericilor să facă politică, se arată în comunicatul emis de Biroul de Presă al Arhiepiscopiei.

Până la finalizarea anchetei, Dănuț Gheorghe Pavel nu mai are voie să slujească sau să îndeplinească alte atribuții bisericești. Reprezentanții Arhiepiscopiei spun că măsura a fost luată pentru ca verificările să se desfășoare fără presiuni și pentru a evita apariția unor tensiuni în comunitatea bisericească. După încheierea cercetării, conducerea Arhiepiscopiei va decide dacă se impun sancțiuni canonice sau disciplinare.

Reacția preotului devenit șef PSD la nivel local: „Dumnezeu va face dreptate la vremea potrivită" Dănuț Pavel a oferit prima reacție. Potrivit acestuia, există persoane care au încercat să-l „doboare".

„Mulțumesc tuturor celor care mi‑au fost alături în aceste zile. Deși sunt oprit de la slujire, vă port în inimă și în rugăciune. Mulțumesc și celor care au încercat să mă doboare - fiecare încercare devine o lecție și o treaptă spre mai multă putere. Determinarea și încrederea dumneavoastră mă întăresc și îmi dau curajul de a merge mai departe și de a crede că Dumnezeu va face dreptate la vremea potrivită. Doamne ajută!", a notat oficialul PSD, în social media.

Preoții, diaconii, arhiereii, călugării și călugărițele nu pot fi membri ai unor partide și nici nu pot ocupa funcții de conducere în cadrul formațiunilor politice. Interdicția este prevăzută în mai multe hotărâri ale Sfântului Sinod, adoptate în 2016, 2020 și 2024.