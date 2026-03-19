"Picătura chinezească" aplicată de Xi Jinping: Serviciile secrete americane dezvăluie strategia Chinei pentru capturarea Taiwanului
Postat la: 19.03.2026 | Scris de: ZIUA NEWS
Agențiile de informații americane nu se așteaptă ca armata din China să invadeze Taiwanul în 2027. Spionii americani cred că liderul chinez nu a renunțat la idee, dar preferă o unificare a Taiwanului „fără utilizarea forței".
Agențiile de informații ale Statelor Unite cred că liderii din China își urmăresc obiectivul de a prelua controlul asupra Taiwanului, dar nu se așteaptă ca Beijingul să lanseze o invazie până la finalul anul viitor, anunță Al Jazeera.
„Comunitatea de informații evaluează că liderii chinezi nu intenționează în prezent să execute o invazie a Taiwanului în 2027 și nici nu au un calendar fix pentru realizarea unificării", conform Evaluării Anuale a Amenințărilor din 2026 a Comunității de Informații a SUA, care a fost publicată miercuri.
Anul 2027 a fost considerat un termen limită neoficial la Washington pentru momentul în care Armata Populară de Eliberare a Chinei (PLA) va avea posibilitatea de a lansa o invazie a Taiwanului.
„Beijingul va lua în considerare aproape cu siguranță o varietate de factori atunci când va decide dacă și cum să urmeze abordări militare pentru unificare, inclusiv pregătirea PLA, acțiunile și politica Taiwanului și dacă SUA vor interveni sau nu militar în numele Taiwanului", scrie în raportul americanilor.
PLA a făcut „progrese constante, dar inegale" și uneori „a mărit amploarea, dimensiunea și ritmul operațiunilor din jurul Taiwanului" cu exerciții militare, dar există încă prea multe riscuri pentru conducerea chineză, mai estimează americanii.
În ciuda limbajului adesea dur al Beijingului, chinezii „preferă să realizeze unificarea fără utilizarea forței, dacă este posibil", se arată în raport.
Raportul ia în calcul și efectele economice ale unui posibil atac. Un atac militar asupra insulei ar provoca perturbări economice ample deoarece Taiwanul este cel mai mare producător de cipuri de computer din lume și aproximativ o cincime din comerțul global trece prin Strâmtoarea Taiwan.
„Un război prelungit cu SUA riscă costuri economice fără precedent pentru economiile SUA, Chinei și lumii", scrie în document.
Beijingul revendică Taiwanul democratic și s-a angajat să îl anexeze până în 2049, aniversarea a 100 de ani de la înființarea Republicii Populare Chineze, prin mijloace pașnice sau prin forță. În schimb, Taiwanul nu recunoaște pretențiile chinezilor și s-a aliat cu SUA pentru a rezista presiunilor.
China a lansat miercuri o ofertă oficială către Taiwan, promițând stabilitate energetică în schimbul acceptării „reunificării" sub autoritatea Beijingului. Oferta vine pe fondul conflictului din Orientul Mijlociu care a perturbat comerțul internațional de resurse energetice, relatează Mediafax.
Oferta a fost anunțată de Chen Binhua, purtător de cuvânt al Biroului pentru Afaceri din Taiwan, care a susținut că reunificarea ar aduce stabilitate energetică și protecție statului insular.
„Suntem dispuși să oferim compatrioților taiwanezi o securitate energetică și a resurselor stabilă și fiabilă, astfel încât aceștia să poată trăi o viață mai bună", a spus oficialul, citat de Reuters.
Președintele Taiwanului, Lai Ching-te, a afirmat miercuri,. în cadrul unei reuniuni a Partidului Progresiv Democratic, că insula urmează o strategie de diversificare a importurilor energetice și că necesarul pentru perioada următoare este acoperit.
Din punct de vedere energetic, Taiwanul importă o treime din necesarul de gaz lichefiat din Qatar și a mai anunțat că și-a asigurat aprovizionarea pe termen scurt, inclusiv prin importuri din Statele Unite. Insula nu depinde de China pentru energie.
Izbucnirea războiului din Orientul Mijlociu de la finalul lunii februarie a adus perturbări majore pe piața energetică internațională, întrucât autoritățile de la Teheran au limitat drastic tranzitul prin Strâmtoarea Ormuz, o rută prin care circulă aproximativ 20% din tranzitul internațional de petrol.
Autoritățile de la Beijing au propus sistemul „o țară, două sisteme" pentru Taiwan, însă acesta nu este susținut de niciun partid politic major de pe insulă. Cu toate că guvernul chinez nu a exclus utilizarea forței pentru a-și atinge obiectivul de reunificare, Taipeiul a respins în repetate rânduri pretențiile expansioniste ale Chinei.
Guvernul Taiwanului a respins joi o ofertă din partea Chinei privind ceea ce aceasta a descris drept securitate energetică, dacă insula ar accepta să fie guvernată de Beijing, o reacție anticipată, în condițiile în care Taipei a susţinut de mult timp că nu dorește să fie condus de vecinul său mult mai mare, informează Reuters, conform Rador Radio România.
Guvernele din întreaga lume caută surse alternative de energie după ce războiul americano-israelian împotriva Iran a întrerupt rutele de transport prin Strâmtoarea Ormuz. Taiwan, care primea o treime din gazul natural lichefiat din Qatar și nu își asigură energie din China, a transmis că și-a securizat surse alternative pentru lunile următoare, inclusiv din Statele Unite, principalul susținător internațional al insulei.
Ca răspuns la oferta Chinei, vice-ministrul Economiei din Taiwan, Ho Chin-tsang, le-a spus parlamentarilor: „Desigur, acest lucru este imposibil. Face parte din războiul cognitiv." El se referea la ceea ce Guvernul Taiwanului consideră a fi presiunea psihologică continuă exercitată de Beijing asupra insulei.
„În ceea ce privește energia, noi, în Taiwan, am făcut pregătiri, avem rezerve de siguranță și planuri de răspuns", a adăugat Ho. Chen Binhua, purtător de cuvânt al Oficiului pentru Afaceri Taiwan din China, a declarat miercuri la Beijing că „reunificarea pașnică" ar aduce o protecție mai bună securității energetice și resurselor Taiwanului, având ca sprijin „o patrie puternică".
Guvernul Taiwanului respinge pretențiile de suveranitate ale Beijingului și afirmă că doar populația insulei își poate decide viitorul. China a oferit de mult timp Taiwanului modelul „o țară, două sisteme" de autonomie, dacă acceptă să fie adus sub controlul Beijingului, o propunere pe care niciun partid politic major din Taiwan nu o susține.
În octombrie, agenția oficială Xinhua a prezentat ceea ce a numit avantajele de care ar beneficia Taiwanul după „reunificare", inclusiv sprijin economic, dar a precizat că insula ar trebui să fie condusă de „patrioți". China nu a renunțat niciodată la utilizarea forței pentru a aduce Taiwanul sub controlul său. China, cel mai mare importator de petrol din lume, a interzis săptămâna trecută exporturile de combustibil cel puțin până la sfârșitul lunii martie, într-o încercare de a preveni eventuale penurii interne, potrivit unor surse, limitând exporturi care anul trecut au totalizat 22 de miliarde de dolari.
