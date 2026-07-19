19 iulie - "Leagănul lui Barbault" - fenomenul rar despre care astrologii spun că deschide un nou capitol pentru omenire: 4 zodii vor simți din plin schimbarea

De câteva săptămâni, o singură dată revine obsesiv în articolele și analizele astrologilor din întreaga lume: 19 iulie 2026. Comunitatea astrologică internațională vorbește despre o configurație planetară extrem de rară, cunoscută drept „Leagănul lui Barbault" sau „Coșul lui Barbault", despre care susține că marchează începutul unei perioade de transformări majore, atât la nivel colectiv, cât și în viața multor oameni.

Fenomenul este asociat cu numele astrologului francez André Barbault, unul dintre cei mai cunoscuți reprezentanți ai astrologiei mundane - ramura care încearcă să interpreteze marile schimbări istorice prin ciclurile planetelor lente. Tocmai de aceea, în apropierea datei de 19 iulie, numele său a redevenit viral în comunitățile astrologice din Europa și Statele Unite. Dar ce este, de fapt, „Leagănul lui Barbault"? De ce este considerat atât de rar? Și, mai ales, de ce spun astrologii că patru zodii vor resimți cel mai intens energia acestui moment?

În după-amiaza zilei de 19 iulie, cerul va aduce o configurație pe care astrologii o consideră excepțională. Jupiter, Uranus, Neptun și Pluto - patru dintre planetele cu cele mai lente cicluri - vor forma o geometrie aproape perfectă, iar Luna va completa pentru câteva ore acest desen astrologic. În limbajul astrologic, această așezare poartă numele de „Leagănul lui Barbault", deoarece aspectele armonioase dintre planete creează o figură care amintește de un leagăn sau de un coș.

Pentru astrologi, faptul că patru planete lente ajung aproape simultan la aproximativ patru grade în semne de Foc și Aer reprezintă unul dintre cele mai spectaculoase momente ale acestui deceniu. Ei consideră că asemenea configurații apar foarte rar și sunt asociate simbolic cu perioade de schimbare și reașezare.

André Barbault (1921-2019) este unul dintre cei mai influenți astrologi francezi ai secolului trecut. Timp de zeci de ani a studiat ceea ce astrologii numesc astrologie mundană, analizând relația dintre ciclurile planetelor lente și marile evenimente istorice.

Numele său este invocat frecvent deoarece, în lucrările sale publicate cu ani înainte de 2020, a identificat acea perioadă drept una de tensiuni globale majore, bazându-se pe apropierea dintre planetele lente. După pandemia de COVID-19, mulți astrologi au considerat că analizele sale au fost remarcabil de apropiate de ceea ce avea să urmeze, deși această interpretare aparține domeniului astrologiei și nu reprezintă o validare științifică.

Tot Barbault ar fi descris vara anului 2026 ca pe o perioadă de „relansare splendidă a civilizației", motiv pentru care actuala configurație este privită cu atât mai mult interes în cercurile astrologice.

Ce înseamnă acest fenomen în astrologia mundană

Astrologia mundană nu urmărește destinul unei singure persoane, ci încearcă să interpreteze simbolic evoluția societăților, a economiilor și a marilor transformări istorice.

În această interpretare:

Jupiter simbolizează expansiunea, oportunitățile și dezvoltarea;

Pluto este asociat cu transformările profunde și schimbările de putere;

Uranus reprezintă inovația, tehnologia și schimbările bruște;

Neptun este legat de idealuri, spiritualitate, imaginație, dar și de iluzii.

Astrologii spun că, atunci când aceste energii ajung într-un echilibru rar, ele pot coincide cu perioade în care lumea intră într-o nouă etapă de dezvoltare. Este însă important de precizat că aceasta este o interpretare astrologică și nu o concluzie demonstrată științific.

Cum resimt zodiile Coșul lui Barbault?

Potrivit astrologilor, nu toate zodiile vor resimți la fel energia acestui moment. Impactul depinde de harta natală, însă persoanele care au Soarele, Ascendentul sau planete importante între 1 și 8 grade în anumite semne zodiacale ar putea observa mai ușor schimbări în următoarele luni.

Leu, Berbec, Gemeni, Vărsător: ce spun, mai exact, astrologii despre cele patru zodii din centrul configurației

Leu

Cu Jupiter chiar în zodia lor, Leii resimt cel mai direct energia acestei configurații - iar 2026 vine cu un plus de greutate simbolică: e prima dată în peste un deceniu când Soarele și Jupiter se unesc în Leu, moment pe care unii astrologi îl numesc „ziua miracolelor". Pentru mulți Lei, perioada e descrisă drept un prag de afirmare - proiecte care ies, în sfârșit, din faza de plan, oportunități profesionale neașteptate, o nevoie tot mai puternică de a ieși dintr-o etapă care nu mai satisface. Pe plan sentimental, aceeași energie de expunere se resimte prin dorința de a trăi lucrurile mai vizibil, mai „la vedere", nu pe ascuns.

Există și o notă de precauție: pe 26 iulie, Saturn intră în mișcare retrogradă, chiar în zona hărții leilor legată de idei mari, călătorii și inițiative riscante - semn, spun astrologii, că entuziasmul acestei perioade trebuie susținut de un plan solid, nu doar de avânt. Fără verificare și testare, ideile prea ambițioase riscă să rămână doar atât - idei.

Berbec

Pentru Berbeci, tranzitul lui Neptun prin propria zodie transformă această perioadă într-una legată de redefinirea identității. Mulți Berbeci pot simți nevoia de a renunța la convingeri vechi, de a începe ceva cu totul nou sau de a lua, în sfârșit, decizii amânate de multă vreme. Nu e o schimbare zgomotoasă, de tip conflict sau ruptură bruscă, ci una mai degrabă interioară - un fel de recalibrare a curajului, orientat spre adevărul personal, nu spre cucerire sau impunere.

Astrologii vorbesc despre o „reamestecare radicală" a felului în care Berbecii se raportează la propria persoană, la creativitate și la comunitățile din care fac parte - un prag mai degrabă de recunoaștere a cine sunt cu adevărat, decât de performanță pentru ceilalți.

Gemeni

Odată cu Uranus în propria zodie - pentru prima dată în aproape 84 de ani, ultima oară fiind în perioada celui de-Al Doilea Război Mondial - Gemenii resimt cel mai direct tema perturbării și a ideilor noi. Configurația activează zona hărții legate de comunicare, tehnologie și rețele sociale, motiv pentru care astrologii anticipează oportunități neașteptate mai ales în carieră, educație sau mediul online.

E descrisă ca o perioadă de „liberare de tipare mentale vechi" - un soi de curent electric prin gânduri, care poate aduce idei bruște, conexiuni noi sau proiecte care se deschid rapid, chiar dacă haotic. Pentru Gemenii care lucrează în comunicare, media sau tehnologie, tema pare deosebit de accentuată.

Vărsător

Cu Pluto continuând tranzitul prin Vărsător, zodia intră într-o perioadă descrisă drept una dintre cele mai profunde transformări din configurație. Relațiile, cercul social, obiectivele pe termen lung - chiar direcția generală a vieții - pot intra într-un proces amplu de reevaluare. Nu întâmplător, mai mulți astrologi spun că Vărsătorii „nu au cum să evite reflectoarele" în această perioadă - cu Pluto chiar în zodia lor, tot ce ține de putere, identitate și transformare personală iese la suprafață.

Tema centrală pentru Vărsător nu e neapărat despre evenimente exterioare spectaculoase, ci despre o restructurare a felului în care își împart puterea cu ceilalți - în prietenii, colaborări, apartenența la grupuri - și despre asumarea unei versiuni mai autentice, mai puțin performativă, a propriei identități.

Celelalte opt zodii: cum resimt ele, indirect, configurația

Chiar dacă Leu, Berbec, Gemeni și Vărsător sunt zodiile aflate în centrul configurației, astrologii spun că restul zodiacului nu rămâne complet neatins - impactul se resimte doar mai difuz, prin zonele de viață pe care aceste patru semne le guvernează în harta fiecăruia.

Taur

Configurația nu cade direct pe Taur, dar mulți astrologi spun că zodia va simți presiunea indirect, prin nevoia de a-și reevalua sentimentul de stabilitate și direcția pe termen lung. E o perioadă în care Taurii ar putea fi puși să facă diferența între ce le oferă siguranță reală și ce e doar familiar, din obișnuință.

Rac

Pentru Rac, tema centrală ține de bani, resurse și felul în care își construiesc sentimentul de siguranță emoțională. Unii astrologi mai vorbesc și despre schimbări posibile în dinamica grupurilor sau comunităților din care fac parte - cluburi, echipe, cercuri sociale mai extinse.

Fecioară

Aici accentul cade pe un plan mai discret - muncă interioară, odihnă, vise, dar și schimbări practice legate de job, rutine zilnice și starea de bine. Nu e o transformare zgomotoasă, ci una care se derulează sub suprafață, în felul în care Fecioarele își gestionează energia și responsabilitățile.

Balanță

Fiind zodia natală a lui André Barbault însuși, Balanța primește multă atenție simbolică în acest context. Astrologii vorbesc despre schimbări în prietenii, rețele sociale și colaborări creative, dar și despre o poziție nouă în cadrul grupurilor din care fac parte. Unele interpretări merg mai departe și vorbesc despre întâlniri sau reconectări cu rezonanță emoțională puternică în plan sentimental.

Scorpion

Pentru Scorpioni, mișcarea se resimte mai ales în plan profesional și în imaginea publică, dublată de schimbări mai profunde legate de casă, familie sau fundația vieții personale. Unii astrologi observă că Scorpionii ar putea simți, la fel ca Fecioarele, senzația că sunt trași simultan în mai multe direcții.

Săgetător

Aici tema e legată de convingeri, educație, călătorii sau proiecte de studiu, care se intersectează cu idei și conversații noi. E o perioadă potrivit descrisă de astrologi drept un prag pentru voce, credințe și conexiune - unde entuziasmul pentru posibilități noi vine nu din evadare, ci din dialog onest cu propria viață.

Capricorn

Pentru Capricorni, configurația activează teme legate de casă, muncă, resurse și transformări petrecute în comun cu ceilalți. E descrisă ca o reorganizare a sentimentului de siguranță - nu prin control sau efort suplimentar, ci printr-o relație mai profundă cu propria valoare.

Pești

Peștii sunt printre zodiile pentru care astrologii anticipează cel mai clar o resimțire de eliberare - o desprindere de tipare vechi, susținută de energia expansivă a lui Jupiter din configurație. E descrisă ca o perioadă în care lucruri puse deja în mișcare de mai mult timp încep, în sfârșit, să dea rod.

O precizare importantă

Ca și în cazul primelor patru zodii, cât de puternic resimte fiecare persoană această configurație depinde de harta natală individuală - în special de poziția exactă a Soarelui, Ascendentului sau a altor puncte importante. Pentru cei ale căror repere astrale nu cad direct pe gradele implicate în configurație, efectele rămân, potrivit astrologilor, mai degrabă de fundal decât personale - parte dintr-un moment colectiv, nu neapărat un punct de cotitură individual.