Israelul pregătește "Alcatrazul aligatorilor": o temută închisoare în care se află deținuți Hamas ar putea fi înconjurată de crocodili

Amplasarea crocodililor în jurul penitenciarelor pentru a descuraja eventualele evadări ale deţinuţilor palestinieni care au legături cu Hamas ar putea deveni realitate în Israel.

Guvernul israelian a modificat reglementările privind crocodilii de Nil pentru a permite utilizarea acestora în scopuri de securitate, inclusiv pentru descurajarea tentativelor de evadare din penitenciare, informează AFP, conform Agerprees.

Ministrul securităţii naţionale Itamar Ben Gvir, lider al extremei drepte, a salutat decizia. El propusese încă din decembrie amplasarea crocodililor în jurul penitenciarelor pentru a descuraja eventualele evadări ale deţinuţilor palestinieni.

„Terorist blestemat, te gândeşti să evadezi? Mai gândeşte-te o dată", a scris Ben Gvir pe Facebook, într-o postare ilustrată cu o imagine generată cu ajutorul inteligenţei artificiale, în care apare ţinând un crocodil în lesă.

Potrivit presei israeliene, Ben Gvir intenţionează să amplaseze crocodili în jurul închisorii Ketziot, din sudul Israelului, unde sunt închişi numeroşi membri ai Hamas capturaţi după atacul din 7 octombrie 2023, care a declanşat războiul din Gaza.

Un model de inspirație americană

Mii de migranți deportați de SUA au fost ținuți în captivitate într-un centru de detenţie situat în mlaştinile Everglades din statul Florida, cunoscut sub numele de „Alligator Alcatraz".

Guvernul SUA a justificat alegerea acestui loc argumentând că mlaştinile populate cu aligatori ar descuraja deţinuţii să evadeze. Preşedintele american Donald Trump a inaugurat personal noua facilitate la mijlocul anului 2025.

Centrul american de detenție a fost amplasat într-o zonă vastă subtropicală în care trăiesc aligatori, crocodili şi pitoni - imagini pe care Casa Albă le-a folosit pentru a-şi arăta hotărârea de a-i alunga pe migranţii despre care susţine că li s-a permis în mod eronat să se stabilească în SUA în timpul fostei preşedinţii a lui Joe Biden.