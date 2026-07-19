Ayahuasca și DMT amplifică undele din retelele neuronale, se arata într-un studiu amplu publicat de Nature Medicine

Cel mai mare studiu de imagistică cerebrală cu substanțe psihedelice de până acum a adăugat dovezi importante la o dezbatere de lungă durată despre modul în care psihedelicele clasice afectează rețelele cerebrale.

O echipă internațională a adunat date din 11 seturi de date fMRI în stare de repaus, analizând 267 de participanți (273 înscriși) din cinci psihadelice clasice: psilocibină, LSD, DMT, ayahuasca și mezcalină. În loc să se bazeze pe studii mici separate, cercetătorii au folosit un model ierarhic bayesian pentru a standardiza analizele între diferite locații.

Studiul a constatat că substanțele psihedelice cresc constant comunicarea între rețelele cerebrale senzoriale (implicate în percepție) și rețelele de asociere de ordin superior (implicate în gândirea abstractă, memorie și auto-reflecție), reducând separarea obișnuită dintre aceste sisteme. Striatul, o regiune implicată în selecția acțiunilor și comportament, a arătat, de asemenea, o conectivitate crescută cu rețelele senzoriale.

LSD și psilocibina au produs modele de conectivitate a întregului creier remarcabil de similare. DMT a arătat același model general, adesea cu dimensiuni ale efectului mai mari. Ayahuasca a părut mai distinctă, deși autorii avertizează că dimensiunea mai mică a eșantionului și diferențele metodologice limitează concluziile ferme.

O constatare notabilă este că ideea larg răspândită că psihedelicele cauzează o „dezintegrări în rețea” extinsă a primit un suport mult mai slab decât studiile anterioare sugerau. În schimb, mega-analiza a constatat că aceste scăderi erau mai mici, mai puțin consistente și mai specifice rețelei, indicând că estimările anterioare ar fi putut fi exagerate din cauza dimensiunilor mai mici ale eșantionului și a variabilității metodologice. Studiul a fost publicat în Nature Medicine.