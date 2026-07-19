Oamenii de știință au ajuns la concluzia că undele gravitaționale sunt cele care mențin integritatea conștiinței umane
Postat la: 19.07.2026 |
Creierul uman a evoluat având gravitația ca punct de ancorare, dar zborurile spațiale cu echipaj uman elimină această legătură. Un nou studiu sugerează că, odată îndepărtat de gravitație, creierul uman trece printr-un proces de reorganizare asemănător cu experiența substanțelor psihedelice.
Studiul sugerează că acesta este motivul pentru care astronauții declară că se simt „dezlegați" sau „expandați" în spațiu, precum și fenomenul cunoscut sub numele de „Efectul de ansamblu", în care astronauții se întorc pe Pământ cu o perspectivă schimbată.
Oamenii nu sunt făcuți să călătorească în spațiu. În primul rând, există problema lipsei de oxigen - destul de importantă pentru un mamifer care folosește acest gaz esențial pentru respirația celulară. Dar lista nu se oprește aici. Spațiul este, de asemenea, extrem de rece. Radiațiile solare (precum și razele cosmice galactice) provoacă leziuni grave ale ADN-ului. Nu există apă ușor accesibilă, niciun fel de hrană, nici stații de realimentare. Nimic.
Însă un nou studiu publicat în revista „Frontiers in Psychology" susține că problema este mult mai profundă decât simplele cerințe materiale de bază. Spațiul ar putea fi, de asemenea, inospitalier chiar și pentru conștiința noastră.
„Conștiința umană a evoluat sub influența constantă a gravitației terestre, însă rolul ei în modelarea percepției și a conștiinței a primit o atenție teoretică limitată", au scris în studiu Annahita Nezami și Elisa Raffaella Ferrè, coautoare de la Universitatea Birkbeck din Londra. „Pe măsură ce zborurile spațiale trec de la misiuni scurte la șederi de lungă durată, înțelegerea modului în care conștiința răspunde la gravitația non-terestră devine din ce în ce mai urgentă."
La prima vedere, ideea pare plauzibilă. Creierul uman este produsul a sute de milioane de ani de evoluție, timp în care gravitația constantă a Pământului a oferit un fel de schelet structural. Având în vedere acest lucru, Ferrè (profesoară de neuroștiințe cognitive) a petrecut ani de zile investigând ce se întâmplă cu creierul - și, prin extensie, cu conștiința - odată ce acel schelet este îndepărtat.
În studiul lor, Ferrè și Nezami se bazează atât pe dovezi anecdotice, cât și pe date concrete. Astronauții înșiși descriu adesea experiența imponderabilității și a călătoriei spațiale ca fiind una de „dezancorare", „expansiune" și „deconectare", ceea ce oglindește experiențele pacienților care suferă de tulburări vestibulare cauzate de alte afecțiuni psihiatrice.
Ferrè susține că imponderabilitatea ar putea fi, de asemenea, ceea ce provoacă așa-numitul „efect de ansamblu" - o schimbare a percepției raportată atunci când se privește Pământul din spațiu. „Dezvolți o conștiință globală instantanee [...] de acolo, de pe Lună, politica internațională pare atât de măruntă", a remarcat odată Edgar Mitchell, un astronaut al misiunii Apollo 14.
„Gravitația este cel mai persistent semnal senzorial din creier și contribuie în tăcere la multe aspecte diferite din viața noastră de zi cu zi, precum mersul, săritul, ridicarea obiectelor", a declarat Ferrè pentru BBC în 2020. „În imponderabilitate, creierul uman trebuie să se adapteze și să facă față faptului că gravitația familiară de 1G nu mai există. De aceea nu este atât de ușor să te afli în spațiul cosmic."
În noiembrie 2024, Ferrè a participat ea însăși la un zbor parabolic de 20 de secunde finanțat de Agenția Spațială Europeană (ESA) pentru a investiga mai în detaliu efectele microgravitației asupra creierului. Echipa de cercetare a colectat neuroimagini - atât imagini RMN structurale, cât și funcționale ale creierului - înainte și după zbor, precum și înregistrări electrofiziologice capturate în timpul ferestrei de 20 de secunde de imponderabilitate. În luna mai a acestui an, Ferrè a efectuat mai multe zboruri parabolice în Spania.
În noul lor studiu, autorii afirmă că imagistica funcțională relevă faptul că creierul își reorganizează efectiv zonele senzoriale și motorii pentru a se adapta la pierderea ancorei sale gravitaționale constante, ceea ce duce, de asemenea, la o scădere bruscă a undelor cerebrale alfa, conform înregistrărilor EEG. Aceste rezultate sunt oarecum similare cu ceea ce se întâmplă cu creierul uman sub influența substanțelor psihedelice.
„Neuroimagistica arată, de asemenea, că substanțele psihedelice aplatizează ierarhia funcțională, reducând distincția canonică dintre regiunile corticale unimodale (senzoriale/motorii) și cele multimodale (asociative/autoreferențiale)", au scris autorii. „Modele analogice apar la astronauții expuși la microgravitație."
Desigur, lipsa gravitației este un mecanism profund diferit de cel al substanțelor psihedelice. Însă ambele produc rezultate similare prin relaxarea ierarhiilor rețelei cerebrale, favorizând în același timp o percepție mai fluidă. Acest lucru conferă ideii de „călătorie în spațiul cosmic" un sens cu totul nou.
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