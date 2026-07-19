Elias Thorne este o ciudățenie a sistemului, dar și un simbol al cât de goi și profund lipsiți de originalitate pot fi chatboții. Indiferent de companie, chatboții AI vorbeau numai de bine despre același tip pe nume Elias Thorne. Trebuie să fie destul de fascinant. Și chiar este, cel puțin pe hârtie. În funcție de inteligența artificială, el este fie un ceasornicar, un bibliotecar, un explorator și vedeta nenumăratelor povești. A apărut în cărți, liste de muzică, videoclipuri pe YouTube și chiar în ghiduri de sănătate. Ai crede că este unul dintre cei mai influenți oameni de pe planetă. Dar el nu există.

Potrivit raportării realizate de echipa de la 404 Media, cercetătorii de la Universitatea Cornell ar fi descoperit de ce modelele mari de limbaj inventează și continuă să spună povești despre același bărbat fictiv. Într-un studiu care a examinat aproximativ 20.000 de povești generate de AI din toate modelele mari de LLM, inclusiv OpenAI, Anthropic și Google, echipa de cercetare a descoperit că aceleași câteva nume și ocupații apăreau constant. În mod specific, nume și cuvinte precum Elias, Mara, Elara, fie ceasornicar sau bibliotecar au apărut în 88% din povești. Elias, "paznicul farului", a apărut în aproape două treimi dintre ele.

Explicația evidentă este că modelele de inteligență artificială au învățat numele dintr-o carte sau din undeva din rețeaua complicată a culturii internetului. Dar cercetătorii nu au putut găsi dovezi în acest sens. Așadar, această teorie s-a schimbat, de data aceasta către un efect secundar al antrenamentului de siguranță și aliniere a inteligenței artificiale.

Companiile de inteligență artificială nu vor să se confrunte cu corporații gigantice care sunt notoriu litigiase, cum ar fi Nintendos sau Disneys, așa că le supun unui antrenament care le îndepărtează de materialele protejate prin drepturi de autor. Același lucru este valabil și pentru orice material riscant pentru adulți. Toată acea pregătire creează o bază de resurse mai puțin diversificată din care modelele de inteligență artificială pot trasa atunci când generează o poveste.

Este imposibil să se urmărească originile exacte ale lui Elias Thorne. Adaugă la asta faptul că modelele moderne de inteligență artificială sunt adesea antrenate pe seturi de date construite din sisteme AI anterioare, practic reîncărcând aceleași idei vechi din nou și din nou, cu foarte puțină diversificare în pool-ul lor genetic, și începe să aibă sens de ce, odată ce Elias Thorne a fost inventat, el a fost pur și simplu tras de la o iterație a unui model LLM la alta.

Poate fi imposibil să se determine de unde provine Elias Thorne, dar cu atât de multă "polenizare încrucișată" între chatboți, nu este de mirare că 404 media a reușit să găsească numele după ce a ieșit din carantină, numele apărând în cărți și muzică de proastă calitate disponibile pe Amazon, videoclipuri pe YouTube și, așa cum a observat inginerul software Daniel May, în unele ghiduri de sănătate discutabile.

Baza de informații de la care se alimentează chatboții AI pare că ar trebui să fie vastă, nelimitată. De fapt, este destul de superficial, iar până acum, se pare că consumă fiecare firimitură de date, fiecare pagină de literatură, pe care o pot găsi. Fără input proaspăt, output-ul devine rapid învechit. Elias Thorne este o ciudățenie a sistemului, dar și un simbol al cât de goale și profund lipsite de originalitate pot fi chatboții.