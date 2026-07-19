Un fost bucătar al miliardarilor dezvăluie cum și-au schimbat cei mai bogați oameni din lume alimentația pentru a trăi mai mult
Postat la: 19.07.2026 |
Alimentația a devenit una dintre principalele preocupări ale celor mai bogați oameni din lume, iar tendințele din ultimii ani arată o orientare tot mai puternică spre sănătate și longevitate.
Chris Demaillet, în vârstă de 43 de ani, un fost bucătar privat, care timp de aproape două decenii a gătit pentru miliardari la bordul superiahturilor, a dezvăluit, într-un articol publicat de Business Insider, care sunt cele cinci schimbări pe care le-a observat cel mai des în preferințele acestora.
"Acum 15 ani, dacă un bucătar privat m-ar fi întrebat ce pregătire i-ar fi fost cea mai utilă, i-aș fi spus să meargă la Tokyo și să învețe să prepare sushi. Astăzi, în calitate de fondator al Montclair Chef, o agenție care pune în legătură familii foarte înstărite cu bucătari de nivel Michelin, i-aș spune să studieze nutriția, caloriile și strategiile pentru longevitate. Nu mai sunt doar clienții din California interesați de astfel de lucruri. În prezent, aș spune că aproximativ 80% dintre clienți pun pe primul loc alimentația sănătoasă, iar un număr tot mai mare sunt preocupați de longevitate, fie că își monitorizează macronutrienții, își numără caloriile sau urmează dieta mediteraneană. De asemenea, este tot mai obișnuit ca bucătarii să colaboreze cu nutriționiști și antrenori personali pentru a ajuta familiile să își atingă obiectivele legate de sănătate. Iată cinci schimbări în alimentație pe care le-am văzut adoptate de familiile foarte bogate pentru a trăi mai mult și mai sănătos.", spune Demaillet.
1. Folosiți ulei de măsline de înaltă calitate
"Ca bucătar privat, uleiul de măsline a fost întotdeauna prima mea alegere atât pentru gătit, cât și pentru dressinguri. Este un element esențial al dietei mediteraneene, pe care mulți clienți ne cer acum să o respectăm datorită beneficiilor sale pentru longevitate. Un ulei de măsline extravirgin de calitate este mai scump decât uleiul de floarea-soarelui sau alte uleiuri pentru gătit, dar consider că merită investiția."
2. Alegeți pește sălbatic, prins la undiță
"Încercăm întotdeauna să cumpărăm pește sălbatic, prins la undiță, precum bibanul de mare. Nu este întotdeauna posibil, în funcție de locul în care ne aflăm, iar uneori este foarte scump, însă consider că este un aspect extrem de important. De asemenea, suntem atenți la cât de des servim anumite specii, cum ar fi tonul, mai ales atunci când gătim pentru copii, deoarece trebuie luat în calcul conținutul de mercur."
3. Alegeți carne provenită de la animale crescute în mod natural
"Când cumpăr carne, inclusiv pentru propria mea familie, verific întotdeauna de unde provine și în ce condiții au fost crescute animalele. Ideal este să optați pentru carne de vită provenită de la animale hrănite cu iarbă și pentru carne de pasăre de la păsări crescute în aer liber. Este un pas mic, dar în direcția potrivită."
4. Cumpărați fructe și legume ecologice, de sezon
"Întotdeauna aleg fructe și legume ecologice. În plus, produsele de sezon sunt o alegere mai bună. De multe ori sunt mai ieftine și mai coapte, deoarece nu trebuie transportate de la mii de kilometri distanță."
5. Evitați plasticul
"Pentru unele familii nu contează doar ingredientele. Acestea le cer bucătarilor să evite, pe cât posibil, recipientele și foliile din plastic, pentru a reduce expunerea la bisfenol A (BPA)."
"Am crescut într-un sat din Valea Loarei, în Franța, și am început pregătirea ca bucătar la vârsta de 14 ani. În 2006, la puțin peste 20 de ani, am lucrat la restaurantul The Waterside Inn din Marea Britanie, distins cu trei stele Michelin și condus de Michel Roux. Acolo am învățat să prepar totul de la zero, folosind cele mai bune ingrediente. După un an și jumătate, am renunțat la bucătăriile restaurantelor și am început să lucrez pe superiahturi, unde am petrecut următorii 17 ani gătind pentru familii extrem de înstărite, inclusiv pentru Amancio Ortega, cofondatorul Zara.
Când gătești pentru oameni atât de bogați, trebuie să fii extrem de consecvent și pregătit pentru orice. Cantitatea de alimente și provizii pe care trebuie să o ai la bordul unui iaht este impresionantă, deoarece trebuie să poți găti orice își doresc clienții, indiferent unde te afli în lume. Totuși, nu ai nevoie de un bucătar privat pentru a trăi mai sănătos și mai mult. Un început foarte bun este să acorzi mai multă atenție alimentelor pe care le cumperi", a relatat acesta pentru Business Insider.
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