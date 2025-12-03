Sorin Grindeanu dă direcția: "Cu Ciprian Ciucu ne înțelegem foarte bine, a fost candidatul comun al PSD-PNL"

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a explicat faptul că nu există o problemă a partidului cu Ciprian Ciucu, candidatul PNL la Primăria Capitalei, cu atât mai mult cu cât acesta a fost ales pe listele PSD-PNL.

"Domnul Ciucu, să știți că e un om cu care am colaborat foarte bine în ultimul an și ceva. După cum bine știți, a fost candidat comun PSD-PNL la Sectorul 6. Este un om cu care am lucrat pe diverse proiecte, și când eram la Ministerul Transporturilor, de asemenea am colaborat foarte bine și nu-mi schimb punctul de vedere. E un om cu care PSD-ul a colaborat foarte bine.", a spus Sorin Grindeanu.

Sorin Grindeanu, președintele Partidului Social Democrat, a lansat marți un atac dur la adresa USR și a candidatului lor, Cătălin Drulă, la alegerile parțiale locale de la București, afirmând că este „adevăratul dușman al bucureștenilor".

Sorin Grindeanu a declarat marți că principala problemă a Bucureștiului este reprezentată de administrație USR: „haosul în administrația locală de foarte mulți ani are un nume, USR. Pentru că sunt cei care au gestionat de an buni mersul la Primăria Generală a Capitalei, sunt cei care au primit în mod covârșitor votul și încrederea bucureștenilor".

Acesta a continuat atacul la adresa partenerilor de coaliție: „Răspunsul bucureștenilor este acesta, astăzi, când vorbim haos, întruchiparea acestui haos este dată de Cătălin Drulă, ca și candidat pe care îl are această formație politică la Primăria Generală".

Social-democratul a mai punctat: „Toate celelalte lucruri pe care le-am văzut în aceste zile și în aceste săptămâni sunt tactici de campanie. Adevăratul dușman al bucureștenilor este Cătălin Drulă".