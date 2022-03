Parlamentarii și-au bătut joc de artiștii români. Politicienii au trântit la vot legea care le dadea dreptul la plata pentru prestatia prin Internet!

O lege mult asteptata de comunitatea artistilor din România a picat la vot in aceasta saptamana, la Camera Deputatilor (for decizional), dupa ce fusese respinsa si la Senat. Reglementarile ar fi dat posibilitatea artistilor sa fi renumerati proportional si pentru prestatiile prin Internet, prin organismul de gestiune coleciva CREDIDAM. Parlametarii au ales, însa, sa-si bata joc de artistii români. Mai jos publicam protestul CREDIDAM, istoricul acestei chestiuni si documente legate de problema ridicata de artisti.

"NE-AȚI MINȚIT DOMNULE MINISTRU și ați demonstrat lumii întregi, că pentru voi, artiștii români și din lumea întregă sunt INVIZIBILI. DIRECTIVA UE 2019/790, numită Directiva INTERNET, prevede dreptul artiștilor la o remunerație proporțională și adecvată pentru utilizarea prestațiilor artistice pe INTERNET (art.18). Aceeași Directivă prevede (considerentul 73) că statele membre pot utiliza mecanisme existente pentru a implementa această remunerație. În Legea nr. 8/1996 avem art. 119 referitor la "împrumut și închiriere". Inserarea acestei remunerații la acest articol, garanta că acestă remunerație nu poate fi îndepărtată în nici un fel.

La votul din Comisia pentru Cultură din Camera Deputaților (comisia decizională), această popunere a CREDIDAM, recomandată de AEPO-ARTIS, a fost respinsă de reprezentantul Ministerului Culturii cu motivația "este PESTE Directivă". Dincolo de expresia semidoctă, a fost evidentă reaua credință față de artiștii interpreți. În schimb, ați dat drepturi, cu vârf și îndesat EDITORILOR DE PRESĂ. Deși aceeași Directivă doar menționează editorii de presă drept titulari de drepturi conexe, le-ați dat gestiune colectivă (deși dreptrile lor sunt gestionate individual) pentru a putea lua copie privată din sumele cuvenite ARTIȘTILOR INTERPREȚI.

O altă aberație este EXONERAREA de la plata cuvenită artiștilor, dacă utilizatorul nu primește factură fiscală. Convenția de la Roma/1961, art.12, prevede obligativitatea plății unei remunerații echitabile către artiștii interpreți. Această prevedere a unui Tratat internațional, ratificat de România în 1998, este anulată de modificarea legii. CREDIDAM, dacă emite factură fiscală, trebuie să plătească TVA. Dacă utilizatorul nu plătește, CREDIDAM trebuie să plătească acest TVA din propria cotă de administrare, maxim 15%. Dacă nu plătește, ANAF calculează penalități de întârziere, ceea ce duce la desființarea OGC-ului. Ministerul Culturii a aprobat această propunere.

Tot în acest delir creativ, deputații au propus, și Ministerul Culturii a aprobat, ca facturarea să se facă OBLIGATORIU prin sistemul e-facturare.ro. Acest sistem este doar un proiect, care este prevăzut să înceapă a funcționa din 2023, doar pentru achizițiile guvernamentale, urmând că în anii ce vor urma să fie extins și în zona privată. Îl întrebăm pe ministrul Culturii, cum vom factura, după promulgarea legii, în baza unui sistem inexistent?

Ședința de la Comisia pentru Cultură a Camerei Deputaților din 09.02.2022 nu a fost anunțată public. Personal, la ora 12,40, am primit un telefon de la domnul Bogdan Ficeac, care m-a întrebat dacă ajung la Parlament, unde urma să se dezbată proiectul de modificare a legii. Am reușit să intru în sală la ora 13,15. În timpul dezbaterilor am aflat că nu se discuta pe baza documentului primit de la Ministerul Culturii, după dezbaterea din 11.01.2022, document ce avea 24 de puncte, ci un document nou, cu 47 de puncte, la care nu am avut acces. Am avut la dispoziție 1 minut să prezint observații/propuneri, toate respinse de reprezentantul ministerului Culturii, asistat de doamna Irina Lucan-Arjoca, fostă angajată la ORDA.

În final, domnul deputat Ioan Cupșa, mi s-a adresat cu următoarea frază, citez: 'Am două întrebări retorice la care vă interzic să răspundeți'. Concluzia? O lege distrusă doar pentru a-i ajuta pe cei care refuză să plătească desi folosesc prestațiile artiștilor interpreți. Ce contează că România a ratificat Tratate internaționale, o facem cum vrem noi (adică ei, cei trimiși în Parlament prin votul nostru), 'pentru că putem!'", scrie reprezenrantul CREDIDAM în comunicat.

ISTORIC - evoluția modificării Legii 8/1996

1. În anul 2019, au fost adoptate două directive europene, pentru a asigura o protecție sporită a titularilor de drepturi ca urmare a rapidelor evoluții tehnologice (dezvoltarea mediului online): directivele UE nr. 789/2019 și nr. 790/2019. Termenul de implementare al celor două directive în legislațiile naționale ale statelor membre era 7 iunie 2021.

2. Pentru artiști, unul din cele mai importante articole, este art.18 din Directiva 790/2019. Acesta este practic o recunoaștere a necesitatii remunerării artistilor din exploatarile online, realitatea demonstrând categoric că acestia nu primesc cât ar trebui (fair remuneration) din utilizarile prestatiilor lor artistice în mediul digital.

Întrucat articolul 18 statuează un principiu, anume că artistii au dreptul să primească o remunerație adecvată și proportională, este obligatoriu ca la transpunerea acestui principiu (articol 18) să fie stabilit un mecanism simplu, clar și eficient (pentru materializarea principiului - în lipsa unui mecanism concret, rămane doar un principiu teroretic).

3. Astfel, la nivel european (prin asociația AEPO-ARTIS http://www.aepo-artis.org/ și compania specializata de lobby angajata de AEPO-ARTIS, C8 consultants) a fost demarată Campania PayPerformers (în contextul transpunerii directivei 790/2019, focus art. 18). Campania este practic o continuare a Campaniei FairInternet (derulată anterior, la momentul redactarii celor 2 directive).

Pagina dedicată Campaniei este https://www.payperformers.eu/.

4. În luna august 2020, CREDIDAM s-a alăturat Campaniei și a promovat cu toate ocaziile posibile o transpunere eficientă a prevederilor directivei (art. 18) pentru garantarea unei remunerații corecte din streaming pentru artiștii interpreți. Pe scurt, mecanismul propus general este asigurarea unei remunerații echitabile inalienabile în beneficiul artiștilor, gestionată obligatoriu prin intermediul organismelor de gestiune colectivă, achitată de platformele online (utilizatori). Un astfel de mecanism este complementar oricăror altor aranjamente contractuale pe care artiștii le-ar putea, oricând, stabili cu producătorii (de ex.).

5. În prima jumătate a anului 2020, CREDIDAM a solicitat în mod repetat Ministerului Culturii (în virtutea transparenței) comunicarea proiectului de Lege (în lucru) pentru modificarea Legii 8/1996 (modificare legislativă demarată practic pentru transpunerea celor 2 directive), pentru a da posibilitatea CREDIDAM de a formula observații pertinente, având o experiență de 25 de ani din domeniu și 16.000 de membri direcți. În paralel, a comunicat Ministerului punctul de vedere al AEPO-ARTIS, din nou.

Este important de precizat faptul că relația CREDIDAM cu fostul ministru al Culturii (dl. Bogdan Gheorghiu) a fost una de respingere a CREDIDAM (de ură față de CREDIDAM). Motivul este faptul că domnia sa a deținut un post de televiziune (BUCOVINA TV) iar în această calitate (de utilizator) a refuzat constant respectarea Legii 8/1996, respectiv plata remunerațiilor datorate artiștilor pentru radiodifuzare.

6. În data de 21 iulie 2020, ca urmare a solicitarii CREDIDAM, Ministerul Culturii a invitat CREDIDAM la o întrevedere (avută cu dl Mihai Firică, secretar de stat în Minister la aceea vreme). Întâlnirea a fost una constructivă. Ulterior, la plecarea domniei sale, a preluat atribuțiile dna Iulia Popovici cu care dialogul nu a mai fost deloc la fel (ba din contră).

7. CREDIDAM a continuat să transmită propunerile sale cu privire la o implementare corectă a prevederilor celor 2 directive (în mod special directiva 790/2019).

8. În paralel, a solicitat să fie inclus în grupul de lucru ce urma a fi stabilit pentru modificarea Legii 8/1996. Ministerul Culturii a raspuns ca va comunica componenta grupului.

9. În decembrie 2020, Ministerul Culturii anunță înființarea grupului de lucru pentru modificarea Legii 8/1996, cu scopul transpunerii celor 2 directive. În mod uimitor și regretabil și în ciuda tuturor insistențelor și demersurilor asociatiei noastre, CREDIDAM nu a fost invitat ca membru în acest grup. Reprezentativitatea și experiența sa au fost ignorate total. Ceea ce este și mai surprinzator este faptul că membrii grupului sunt asociații fără experientă în domeniu, în mod special asociații ale utilizatorilor, pentru a lucra la o lege dedicata titularilor și un singur OGC (UCMR-ADA). Anexam ordinul nr. 3475/15.12.2020 - Anexa 4.

Este de reținut faptul că acest grup a fost constituit exclusiv pentru transpunerea directivelor UE.

CREDIDAM a transmis din nou observatiile sale Grupului din care a fost exclus deliberat.

10. În aprilie 2021, Ministerul Culturii a publicat proiectul de modificare al Legii 8/1996. CREDIDAM a transmis observațiile sale față de proiectul în dezbatere (în 10 mai) și a revenit (în 2 iulie).

11. În data de 19 iulie 2021, delegația CREDIDAM a avut o întrevedere cu reprezentanții Administrației Prezidențiale, pe tema îmbunătățirii condiției artistului interpret din perspectiva modificării Legii nr.8/1996 - transpunerea celor două directive fiind o oportunitate unică.

12. În data de 22 iulie 2021, a avut loc și o întrevedere cu reprezentanții Ministerului Culturii, referitor la modificarea Legii nr. 8/1996. Întâlnirea a avut loc într-o atmostefera extrem de neprietenoasă. Detalii in raportul intocmit cu sinteza discuțiilor (anexa 6).

13. Proiectul de modificare al Legii 8/1996 a fost transmis către Senat (PL 412/2021). Acum, unii senatori - dna senator Alina Gorghiu etc, au propus amendamente extrem de periculoase pentru drepturile titularilor și fără nicio legătură cu textul directivelor care trebuiau de fapt transpuse.

În octombrie 2021, au avut loc o serie de întâlniri online la Senat (la una din acestea, CREDIDAM a reusit sa participe, la următoarea, cand s-au discutat amendamentele, i a fost interzis accesul, fiind se pare una secretă). Deși la întâlnirea online la care a participat și CREDIDAM, chiar domnia sa, dna Gorghiu, a susținut ca trebuie să ne axam doar pe directive, fiind depasit termenul de transpunere, tot domnia sa a propus amendamentele extra Directive, cel puțin spus criticabile.

CREDIDAM a încercat să aibă o întalnire cu dna Senator pentru a-i prezenta în detaliu propunerile noastre și pentru a avea șansa de a discuta pe amendamentele propuse. Deși inițial domnia sa a confirmat disponibilitatea, cu cateva ore înainte de data stabilită, secretara dânsei a contramandat, iar întalnirea nu a mai avut loc și nu mai fost reprogramata niciodată.

14. Propunerile de la Senat nu au fost indiferente nici comunității internaționale care a reacționat de urgență. AEPO - ARTIS a venit în sprijinul artiștilor romani și a transmis Președintelui Camerei Deputaților (precum și Președinților Comisiilor permanente pentru Cultură și Juridică), o scrisoare de protest prin care își exprimă îngrijorarea cu privire la câteva din amendamentele care amenință drepturile artiștilor interpreți și sistemul de gestiune colectivă a acestora, cuprinse în PL412/2021. Anexam scrisoarea (Anexa 8).

15. Proiectul de Lege (adoptat de Senat) a fost transmis acum catre Camera Deputaților (inregistrat în noiembrie 2021, sub nr PL 565/2021). De îndata (decembrie 2021), CREDIDAM a transmis propunerile sale și observatiile fata de proiect către Presedintelui Camerei, al Comisiilor și presedintilor partidelor politice. Anexa 9 (atasam doar una, cu titlu de exemplu - acestea sunt identice).

Constatăm că acum autoritățile române decidente invocă infingementul și eventuale amenzi din partea CE. Comisia europeană a transmis, într-adevăr, o notificare formală tuturor statelor membre cu privire la stadiul transpunerii celor 2 directive DAR nu a stabilit niciodată un alt termen de transpunere (ulterior celui stabilit în textul directivelor -7 iunie 2021). Chiar si acum, la 3 ani dupa adoptarea directivelor, nici jumătate din statele membre nu au transpus directivele UE la acest moment (sunt doar 10 state care au transpus directivele). Deci nici aceste argumente nu sunt justificate pentru o transpunere ineficientă https://www.payperformers.eu/post/meps-and-performers-meet-to-exchange-on-the-future-of-performer-remuneration

În plus, constatăm existența unui alt proiect de modificare al Legii 8/1996, care urmărește exonerarea utilizatorilor de obligația de a transmite playliste către organismele de gestiune colectivă (PL 277/2021). Anexa 10.

16. În data de 6 decembrie 2021, Comisia de Cultură a Camerei Deputaților a invitat părțile interesate (inclusiv CREDIDAM) la o întâlnire/consultare ref. PL 565/2021. CREDIDAM a susținut necesitatea garantării remunerării artiștilor interpreți de pe Internet (viitorul fiind Internetul) și a propus același mecanism simplu (prin extinderea scopului remunerației prevăzută deja la art 119 din Legea 8/1996, astfel incat să acopere si dreptul de punere la dispozitia publicului). Anexa 11.

Cu această ocazie, dl Iulian Bulai (presedintele Comisiei) a stabilit amânarea dezbaterilor până în februarie 2022.

17. Întrucât dezbaterea proiectului la Camera Deputatilor fusese amanată pentru începutul lunii februarie 2022, Ministerul Culturii (noul Ministru, dl. Lucian Romașcanu) a organizat o întalnire în 11 ianuarie 2022pentru a centraliza, DIN NOU, toate propunerile, din partea tuturor partilor interesate, cu privire la modificarea Legii, susținând că nu își însușește acțiunile întreprinse în acest sens de fostul ministru, dl. Bogdan Gheorghiu. CREDIDAM a transmis în prealabil toate propunerile sale, pentru eficienta discutiilor. Anexam adresa trimisa de CREDIDAM si raportul rezultat in urma discutiilor - anexa 12.

Consultantul dlui. Demeter, secretar de stat în Ministerul Culturii, responsabil cu modificarea Legii este dna. Irina Lucan Arjoca (fost director ORDA și angajat SRTV/acum suspendata).

18. În data de 07.02.2022, delegatia CREDIDAM s-a întâlnit cu dl. deputat Gigel Stirbu, care și-a exprimat susținerea.

19. În data de 09.02.2022, ședința de la Comisia pentru Cultură a Camerei Deputaților nu a fost anunțată public. Dl. director executiv al CREDIDAM a primit un telefon, la ora 12,40, de la domnul Bogdan Ficeac (DACIN-SARA), care l-a întrebat dacă ajunge la Parlament, unde urma să se dezbată proiectul de modificare a legii. În timpul dezbaterilor, nu se discuta pe baza documentului primit de la Ministerul Culturii, după dezbaterea din 11.01.2022, document ce avea 24 de puncte, ci un document nou, cu 47 de puncte, la care nu am avut acces. Reprezentantul CREDIDAM a avut dispoziție 1 minut să prezint observații/propuneri, toate respinse de reprezentantul ministerului Culturii, asistat de doamna Irina Lucan-Arjoca, fostă angajată la ORDA.

În final, domnul deputat Ioan Cupșa, i-a adresat dlui. Ștefan Gheorghiu următoarea frază, cităm: "Am două întrebări retorice la care vă interzic să răspundeți".

20. Cu toate acestea, în 2 martie 2022, Comisia de Cultura a Camerei Deputatilor si-a intocmit raportul impreuna cu Comisia Juridica și Comisia TIC prin care a adoptat toate amendamentele criticate de CREDIDAM și în aceeași zi proiectul a fost adoptat în plen.

CREDIDAM avusese anterior mai multe întâlniri cu președintele Comisiei de Cultura (dl. Bulai), domnia sa fiind informat cu privire la punctul de vedere al CREDIDAM și la pericolul adoptarii amendamentor în discuție.

21. CREDIDAM a transmis observațiile fata de acest proiect, domniei sale, Președintele României (în 4 martie 2022). Anexam adresa. Anexa 13

În prezent, proiectul este la Secretariatul General pentru exercitarea (eventuala) a dreptului de sesizare a instantei constitutionale http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=19684

