Meet NEO - robotul umanoid de 20.000 de dolari care îți face curat, spală rufele și dansează poate fi acum comandat VIDEO

Compania americană 1X, specializată în inteligență artificială și robotică, a lansat NEO, un robot umanoid conceput să devină „asistentul tău de acasă".

Disponibil pentru precomandă la 20.000 de dolari sau prin abonament lunar de 499 de dolari, NEO promite să transforme rutina zilnică într-o experiență... automată. În clipul oficial publicat de 1X pe YouTube, robotul apare ducând gunoiul, udând plantele și chiar dansând, totul cu o naturalețe care pare desprinsă dintr-un film.

„NEO este un companion umanoid gândit să-ți transforme viața de acasă, combinând inteligența artificială cu hardware avansat pentru a-ți ușura treburile zilnice", explică Dar Sleeper, vicepreședinte de produs și design la 1X.

Ce poate face NEO și cât de „uman" este cu adevărat

Construit dintr-un material ușor numit 3D Lattice Polymer și acționat de mecanisme cu „tendoane" artificiale, NEO este silențios, flexibil și surprinzător de agil. Are 1,68 metri înălțime, cântărește 30 de kilograme, poate transporta până la 25 kg și ridica obiecte de 70 kg. Funcționează cu tehnologie Nvidia, are autonomie de 4 ore și este echipat cu camere fish-eye, patru microfoane și trei difuzoare.

Robotul vine chiar și cu o salopetă lavabilă și încălțăminte personalizabilă. Când ajunge acasă, trebuie doar să-l scoți din cutie și să apeși butonul de pornire. Restul se face prin voce sau din aplicația dedicată, acolo îi poți programa sarcini precum aspiratul, spălatul rufelor sau organizarea casei.

NEO are trei moduri principale: Chores (treburi casnice), Companion (asistent personal) și Autonomy (autonomie completă). În modul Companion, poate interacționa cu tine, reține informații despre mediul tău, îți poate recomanda rețete pe baza alimentelor din frigider, te poate ajuta să înveți o limbă străină sau să-ți amintească unde ai pus cheile.

Totuși, 1X recunoaște că robotul nu știe încă să gătească, dar învață. Dacă nu cunoaște o sarcină, utilizatorul poate programa o sesiune online cu un expert al companiei care îi „predă" robotului cum să o execute.

Precomenzile pentru NEO sunt disponibile pe site-ul oficial al companiei. Varianta completă costă 20.000 de dolari (cu o garanție de 3 ani, suport premium și livrare prioritară în 2026) sau 499 de dolari pe lună în regim de abonament. Este disponibil în albastru, bej sau negru, iar costul de funcționare este estimat la sub 1 dolar pe zi.