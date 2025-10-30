Grindeanu este furnizor de știri false și alarmiste

Retragerea parțială a trupelor americane din România a fost anunțată prima dată de administrația Obama. Mesajul pentru Europa al secretarului de stat pentru apărare, Leon E. Panetta, era că a sosit timpul să ne apărăm singuri. Administrația Trump a reiterat de mai multe ori acest mesaj și i-a informat pe aliații europeni că va trebui să ne asumăm mai multă responsabilitate pentru propria securitate.

Prioritățile Pentagonului se focusează pe apărarea granițelor SUA și pe regiunea indo-pacifică. Contingentele americane din Polonia și țările baltice rămân intacte, pentru că toate statele din acest spațiu au frontieră terestră cu Rusia. Trupele americane rămân în bazele de la Deveselu și Câmpia Turzii, plus Kogălniceanu. Baza Militară 99 Deveselu găzduiește cele mai importante elemente defensive de pe teritoriul Europei, Sistemul de Apărare Antirachetă Balistică Aegis Ashore al Marinei Statelor Unite, format din Naval Support Facility Deveselu și Aegis Ashore Defense System Romania.

SUA au peste 100.000 de militari desfășurați în Europa, mai mulți ca oricând, și după relocări vor rămâne 80.000. Apărarea flancului de est a fost întărită de misiunea Eastern Sentry, lansată pe 12 septembrie 2025, de creștere a capacității aeriene, navale și terestre a NATO, pentru contracarea amenințărilor Rusiei și interceptarea dronelor rusești. Dipozitivul de apărare al Eastern Sentry este format din două aparate F16 și o fregată antiaeriană ale Danemarcei; 3 Rafale ale Franței; 4 Eurofighters ale Germaniei; 2 F-35As și un sistem de rachete Aster de apărare antiaeriană amplasat în Estonia ale Italiei și 2 Eurofighters ale Marii Britanii.

Singurul castrat între aceste trupe antrenate să contracareze pericolul rusesc este Sorin Grindeanu. Fătălăul din Timișoara, județul fruncii, are o sigură preocupare: Bolojan. Pe care nu-l interesează decât s-o desemneze ca vicepremier pe Oana Gheorghiu, care prin pozițiile sale antiamericane adâncește îndoiala în relația cu partenerul strategic. Jugănitul de pe Bega solicită de urgență o informare oficială și îi convoacă în Parlament pe premier și pe miniștrii Apărării și al Externelor, unde să prezinte un plan concret de asigurare a capacităților de descurajare și apărare pe flancul estic. I-am prezentat mai sus elemente ale planului de apărare, sunt accesibile oricărui om întreg la minte și la trup.

"Securitatea României și a românilor nu poate fi tratată superficial și cu amatorism politic", scrie pe fb, referindu-se inconștient la el însuși, panarama Banatului. SRI, cel în care a fost recrutat scopitul, pentru expertiza de mason politic, are studii despre știrile false și alarmiste, care pot distorsiona percepţia auditoriului sau pot crea un nou curent de opinie, cu intenţia de a dezinforma sau de a genera confuzie şi a destabiliza sentimentul de securitate. Victimele ştirilor false și alarmiste, ca acelea pe care le răspândește fătălăul de pe Bega, se repercutează în primul rând asupra cetăţenilor.

Ieri, comandorul (r) Sandu Valentin Mateiu, fost ofițer de informații în Armată, declara pentru Hotnews, că rușii vor exploata știrea că retragerea unui mic contingent de trupe americane "nu se datorează unei simple reevaluări strategice, ci că de fapt, parteneriatul strategic nu funcționează". Or, ofițerul ăsta acoperit de inutilitate și impotență al SRI, exact asta transmite, că grație politicilor greșite ale lui Bolojan, între Washington și București au apărut probleme grave. Este simptomatic marșul spre dezastru al PSD, cu acest junghi în frunte, coborât direct din snoava lui Creangă, "Prostia omenească".

Cornel Ivanciuc