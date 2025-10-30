Doi români din Marea Britanie și-au folosit copiii pentru a fura haine de firmă. Cuplul a recunoscut patru infracțiuni

Un cuplu de români din Marea Britanie a fost condamnat pentru furt repetat de haine și accesorii de designer, după ce și-a implicat propriii copii în activitate. Cei doi soți au evitat închisoarea cu executare datorită responsabilităților familiale.

Iosif Grancia și Ana-Mirabella Grancia și-au folosit copiii, ambii sub 10 ani, pentru a fura pulovere, genți și alte articole în valoare totală de peste 1.700 de lire sterline din magazine de lux, relatează presa locală din Marea Britanie.

Într-un incident din 15 iunie, bărbatul a fost surprins de camerele de supraveghere într-un magazin luând încălțăminte și un tricou pe care le-a pus într-o geantă, pe care a dat-o unuia dintre copii, în timp ce soția sa părăsea magazinul cu celălalt copil.

La doar două luni distanță, cuplul s-a întors la același magazin Nike, alături de copii, fiind surprinși de camere în timp ce dădeau obiecte furate către cei mici. Ulterior, în aceeași zi, au intrat în magazinele Tommy Hilfiger și Coach, furând pulovere și o geantă de mână în valoare totală de peste 470 de lire sterline, folosindu-și copiii pentru a ascunde faptele.

Investigațiile au arătat că Iosif Grancia avea antecedente pentru furt și manipularea bunurilor furate în Irlanda și Germania și primise anterior pedepse cu suspendare.

La Curtea Magistratelor din Chester, cuplul a recunoscut patru infracțiuni de furt. Ana-Mirabella a primit patru luni de închisoare cu suspendare pe 18 luni, iar Iosif șase luni cu suspendare pe 18 luni. Amândoi au fost obligați să plătească 500 de lire daune.

„Aceasta a fost o intenție deliberată de furt, implicând copii, ceea ce este de-a dreptul rușinos. Ați furat haine de designer de mare valoare. Dacă sunteți săraci, există magazine de caritate de unde puteți obține haine fără a fura. Deși aceste fapte depășesc pragul de închisoare, am suspendat sentința datorită responsabilităților familiale, însă orice recidivă va duce sigur la executarea pedepsei", a declarat un judecătorul.

Iosif Grancia are 15 condamnări anterioare, inclusiv pentru infracțiuni de furt și manipulare a bunurilor furate, primind pedepse cu suspendare în 2020 și 2021, și antecedente din Irlanda și Germania.