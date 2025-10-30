Angajații Distrigaz și ai firmei private care s-au prezentat la blocul din Rahova au fost arestați
Postat la: 30.10.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Trei persoane au fost arestate preventiv, iar două firme sunt cercetate penal în dosarul exploziei din Rahova, soldate cu trei morți și 15 răniți. Procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București acuză angajați ai Distrigaz și ai unei firme private că nu și-au îndeplinit obligațiile legale privind verificarea și remedierea unei scurgeri de gaze, fapt ce ar fi dus la producerea deflagrației.
Ar fi vorba despre un angajat la Distrigaz și doi ai firmei private care au intervenit ulterior. Față de ei s-a dispus măsura arestului preventiv pentru 30 de zile, după ce anterior au fost reținuți pentru 24 de ore. Ancheta a stabilit că, în zilele de 16-17 octombrie 2025, angajații celor două companii nu și-au îndeplinit obligațiile legale privind identificarea și remedierea unui defect la sistemul de alimentare cu gaze al imobilului de pe strada Vicina, Sector 5, fapt ce a permis acumularea gazelor și producerea deflagrației.
Procurorii de la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti au pus Distrigaz sub acuzare pentru distrugere din culpă, deoarece compania nu a trimis la blocul din Rahova o echipă de intervenţie pentru a lua măsurile de urgenţă după ce locatarii au reclamat miros de gaze şi nu a întreţinut în condiţii de siguranţă sistemul de distribuţie a gazelor.
„În sarcina persoanei fizice, angajat al operatorului de distribuție, s-a reținut că, în data de 16.10.2025, în intervalul 07:54 - 09:19, în urma deplasării pentru o intervenție de urgență în baza unei sesizări de miros de gaz la imobilul din str. Vicina, sect. 5, în mod culpabil nu și-a îndeplinit în mod corespunzător sarcinile de serviciu prevăzute de instrucțiunile de lucru, în sensul că nu a identificat tipul de defect al sistemului de alimentare cu gaze naturale al imobilului (defect pe rețeaua de distribuție gaze naturale), respectiv nu a luat măsuri de siguranță și nu a comunicat cu șefii ierarhici pentru a decide metoda de punere în securitate.
Acuzația adusă operatorului autorizat ANRE, precum și a inculpaților angajați ai societății, privește faptul că aceștia nu și-au îndeplinit obligațiile prevăzute de a anunța imediat operatorul de distribuție, de a localiza defectul și de a nu părăsi zona până la eliminarea totală a gazelor naturale din imobil și sosirea echipei operatorului de distribuție, precum și de a extinde controlul pe întreaga zonă unde este posibilă infiltrarea gazelor naturale.
În fine, s-a reținut că operatorul de distribuție a gazelor naturale, fiind solicitat în patru rânduri pentru intervenții de urgență la imobilul din str. Vicina, sect. 5, în intervalul 16.10.2025, ora 07:08 - 17.10.2025, ora 08:44, nu și-a îndeplinit în mod corespunzător obligația legală privind întreținerea în condiții de siguranță a sistemului de distribuție a gazelor naturale, prin aceea că nu a identificat tipul de defect al sistemului de alimentare cu gaze naturale al imobilului, nu a deplasat la locul incidentului o echipă de intervenție pentru a lua măsurile de urgență prevăzute în cazul constatării unor scăpări de gaze naturale într-o construcție, respectiv nu a asigurat dispecerizarea operativă a sesizărilor telefonice din dimineața zilei de 17.10.2025", a transmis Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București.
Investigațiile sunt derulate de Direcția de Investigații Criminale din cadrul IGPR, cu sprijinul polițiștilor de la Serviciul Omoruri și Serviciul Vătămări și Ucideri din Culpă din cadrul DGPMB.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
AI Sex: Meta, acuzată că ar fi descărcat mii de filme pentru adulți pentru a-și antrena Inteligenta Artificială
Meta este acuzata ca ar fi descarcat ilegal aproape 2.400 de filme pentru adulți pentru a-și antrena sistemele de inteli ...
-
Meet NEO - robotul umanoid de 20.000 de dolari care îți face curat, spală rufele și dansează poate fi acum comandat VIDEO
Compania americana 1X, specializata in inteligența artificiala și robotica, a lansat NEO, un robot umanoid conceput sa d ...
-
Polymarket a fost interzis de Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc pe teritoriul României
Platforma Polymarket a fost inclusa pe lista neagra a operatorilor care desfașoara activitați de jocuri de noroc fara li ...
-
Compania Distrigaz Sud Rețele, urmărită penal în urma exploziei din Rahova: Reacția companiei de gaze
Oficialii Distrigaz Sud Rețele au reacționat dupa ce procurorii au decis ca societatea are calitatea de suspect in urma ...
-
Fii precaut. Uite cum te pot păcăli escrocii de Black Friday! O nouă înșelătorie face ravagii în aceste zile - tot mai multe plângeri la politie
Escrocii profita la maxim de perioada aglomerata de cumparaturi online de Black Friday pentru a lansa o noua inșelatorie ...
-
Panică pe WhatsApp - Postarea care a speriat internetul: "Te vedem!" - un coșmar pentru confidențialitate
O simpla gluma publicata pe rețelele sociale s-a transformat intr-un scandal internațional pentru aplicația de mesagerie ...
-
Descoperire uriașă: O nouă terapie bazată pe nanotehnologie a reușit să inverseze efectele Alzheimerului
O echipa internaționala de oameni de știința a realizat un progres spectaculos in lupta cu boala Alzheimer, reușind, pen ...
-
De ce întâlnirea dintre Xi Jinping și Donald Trump este o victorie pentru China chiar de înainte de a fi început
Pentru liderul chinez Xi Jinping, intalnirea istorica cu Donald Trump reprezinta un moment-cheie pentru a demonstra ceea ...
-
Presiunea AI este imensă - Marile companii globale anunţă valuri de concedieri
Tot mai multe corporatii internationale reduc masiv personalul, in contextul incetinirii economice si al tranzitiei acce ...
-
Peste 22.000 de germani şi-au schimbat sexul din acte după ce legea a permis acest lucru
Peste 22.000 de germani si-au schimbat sexul inscris in acte incepand din noiembrie anul trecut, de cand legislatia perm ...
-
Încep concedieri masive în Europa: Zeci de mii de locuri desființate din cauza AI
Companiile din intreaga lume au intensificat reducerile de locuri de munca, in contextul in care companii de top, precum ...
-
Cu ce s-a injectat Stefania in camera de gardă cu putin timp inainte de a muri. Doctorita a folosit un cocktail letal de medicamente
Masina directorului medical al SJU Buzau, doctorița Stefania Szabo, gasita moarta, marti dimineata, in camera de garda a ...
-
Cum funcționează noile reguli de pensionare: ce perioade fără contribuții sunt recunoscute și cum pot influența vârsta de retragere
Odata cu intrarea in vigoare a Legii nr. 360/2023, sistemul public de pensii a suferit modificari importante. Documentul ...
-
ILFOV | Tradiții și voie bună, în Berceni
Comuna Berceni a fost zilele trecute locul unde tradițiile s-au impletit cu bucuria oamenilor de a fi impreuna. Localita ...
-
"Cernobîlul zburător": De ce experții consideră racheta nucleară a lui Putin atât ilogică, cât și periculoasă
În timpul Razboiului Rece, armata americana a experimentat amplasarea de arme nucleare la bordul rachetelor care f ...
-
Incepe "era mașinilor cu inteligenta artificială" pentru casă: China a lansat primul robot umanoid domestic la preț mai mic ca un iPhone
Compania Noetix Robotics, un startup susținut de gigantul Vertex Ventures, a reușit sa aduca pe piața un robot umanoid l ...
-
Trafic de ketamină prin cabinete veterinare și adăposturi pentru animale
Deputatul Aurora Tasica Simu a atras atenția asupra unei probleme serioase care privește bunastarea cainilor fara stapan ...
-
Televizoarele 8K nu aduc niciun beneficiu vizual real față de 4K si de multe ori nici față de 2K - studiu Cambridge si Meta
Cercetatorii de University of Cambridge și Meta Platforms au folosit un monitor 4K de 27 de inchi montat pe un sistem de ...
-
Cum îți dai seama dacă un aliment e ultraprocesat. Trucul simplu recomandat de un medic
Mai bine de jumatate din caloriile consumate zilnic in țarile dezvoltate provin din alimente ultraprocesate. Specialiști ...
-
"Marea reformă" la ANRE vizează doar patru angajați. Ce spune șeful instituției despre salariul de 15 mii de euro pe care îl primește în fiecare lună
Numarul persoanelor care vor fi afectate de restructurari la Autoritatea Naționala de Reglementare in domeniul Energiei ...
-
Cum transformi un spațiu mic într-unul elegant cu mobilierul potrivit?
Unele bucatarii mici ascund un potențial imens. Tot ce au nevoie este o viziune clara, un plan bine gandit și mobilierul ...
-
O superbă doctoriță chirurg a fost găsită moartă: Era șefă în Spitalul de Urgență din Buzău. Ancheta penală începută de Poliție arată o moarte subită si nu o sinucidere
Directorul medical al Spitalului Judetean de Urgenta Buzau, chirurgul Stefania Szabo, a fost gasita fara suflare marti d ...
-
Mircea Dinescu scoate o poezie manifest după sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului: "Era prea mare tîrla de boieri/ Și prea mulți lupi ce s-au făcut de oaie!"
Poetul Mircea Dinescu a compus o poezie cu un mesaj extrem de dur, dupa inaugurarea Catedralei Mantuirii Neamului. Mesaj ...
-
China preia discursul lui Vladimir Putin și vorbește despre noua ordine mondială, înainte de marea întâlnire dintre Trump și Xi Jinping
Ministrul de externe al Chinei, Wang Yi, susține ca lumea se indreapta spre o ordine „multipolara", preluand astfe ...
-
Cercetătorii au creat materiale "vii" folosind ADN: "Micro-roboții vor fi intr-un viitor apropiat la fel de uzuali cum ai lua o aspirină!"
Cercetatorii de la Universitatea din Carolina de Nord (UNC) au dezvoltat microstructuri construite din ADN si materiale ...
-
Profetia Hopi se adevereste sub ochii nostri: Steaua Albastră Kachina care pune capăt celei de-a patra lumi
tribul de indieni Hopi, unul dintre cele mai vechi din SUA, are o profetie care a pus pe ganduri umanitatea de mai multa ...
-
Generatia Z consideră ca filmele erotice arata prea mult sex si prea putina prietenie intre parteneri. Relatiile sexuale reale au scazut cu 25% fata de generatiile anterioare
Publicat saptamana aceasta, raportul anual al universitații americane Teens & Screens, intitulat „Get Real: Re ...
-
Filmele cu proști sunt depășite: o tentativă de omor sfidează orice logică a asasinatului printr-o incompetență criminală!
Un conflict de afaceri survenit in sudul Chinei in 2013 a escaladat intr-o schema criminala de o absurditate rara. Deciz ...
-
Cum s-a conectat Walter Russell la "sursa tuturor cunoștințelor" în cele 40 de zile de comă profundă și ce a spus după ce s-a trezit miraculos
În mai 1921, inițiatul american Walter Russell a intrat intr-o stare de coma de 40 de zile (un numar biblic care a ...
-
Au fost prinși pistolarii din București, după incidentul cu împușcături din cartierul Militari
Dupa mai multe ore de cautari și dupa vizionarea camerelor de supraveghere din zona, au fost identificați toți cei patru ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu