Analiza: De ce încearcă elitele ruse să se apropie de Donald Trump. Care este adevărata țintă?

Președintele rus Vladimir Putin pare să nu aibă nicio intenție de a tensiona relația cu omologul său american, Donald Trump, în ciuda criticilor ocazionale venite de la Casa Albă. În schimb, liderul de la Kremlin și oamenii din cercul său apropiat par dornici să-i câștige bunăvoința, scrie The Moscow Times.

În ultimele săptămâni, Putin l-a complimentat public pe Trump de mai multe ori, iar aliați influenți ai președintelui rus au mers chiar mai departe: au propus proiecte comune cu Statele Unite - de la cooperare în spațiu până la inițiative economice în Arctica - și au elogiat figuri conservatoare americane asociate cu liderul de la Casa Albă.

Unul dintre cei mai neașteptați susținători ai acestei apropieri este episcopul Tihon Șevkunov, considerat de mulți drept duhovnicul lui Putin. Într-un articol publicat recent, Tihon a lăudat valorile „curajului și credinței" promovate de activiștii conservatori americani, printre care și Charlie Kirk, un apropiat al lui Trump, ucis într-un atac care a stârnit ample reacții în Statele Unite.

În același timp, Kirill Dmitriev, directorul Fondului Rus de Investiții Directe - un interlocutor frecvent al Casei Albe în trecut - a publicat mai multe mesaje în care l-a elogiat pe Kirk și a promovat articolele scrise de Tihon și de ideologul naționalist Aleksandr Dughin, adesea descris drept „ideologul lui Putin".

Pentru ani la rând, Dmitriev s-a prezentat drept un tehnocrat apolitic. Transformarea sa într-un apărător al valorilor conservatoare pare surprinzătoare, dar, privită din perspectivă politică, face parte dintr-o strategie mai amplă: aceea de a menține relația Putin-Trump într-o zonă favorabilă.

Prin acțiunile lor, apropiații Kremlinului încearcă să transmită ideea că Putin și Trump împărtășesc o viziune comună: amândoi ar apăra valorile tradiționale, s-ar opune Partidului Democrat și ar critica liberalismul occidental.

Această linie de comunicare urmărește să-l convingă pe Trump că merită să continue dialogul cu Moscova.

Un alt instrument folosit de elitele ruse pentru a atrage atenția Casei Albe sunt propunerile de colaborare economică. Dmitriev a vorbit despre o posibilă cooperare în domeniul metalelor rare, despre proiecte comune în regiunea arctică și chiar despre construirea unui tunel sub Strâmtoarea Bering, care ar lega Rusia de Statele Unite.

Idei similare au fost promovate și de Nikolai Patrușev, fost secretar al Consiliului de Securitate al Rusiei și una dintre vocile cele mai dure ale aparatului de la Moscova.

Atunci când Trump avea o relație apropiată cu Elon Musk, atât Dmitriev, cât și purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, au lăudat public antreprenorul american. Șeful agenției spațiale Roscosmos, Dmitri Bakanov, a mers chiar la Washington pentru a discuta despre o posibilă colaborare spațială cu NASA și Musk.

Elitele ruse imită adesea tonul lui Trump, criticând Partidul Democrat și pe fostul președinte Joe Biden. Când Casa Albă a declarat că Trump ar merita Premiul Nobel pentru Pace, Dmitriev a replicat că „lumea are nevoie de pace și securitate" și că „greșelile lui Biden trebuie corectate".

Potrivit observatorilor de la Moscova, echipa lui Putin urmărește îndeaproape discursurile publice ale lui Trump și identifică temele care îi atrag atenția - de la comerțul cu metale rare până la politica în Arctica - pentru a formula apoi propuneri care să pară rezonante cu prioritățile liderului american.

Cu toate acestea, principala audiență pentru aceste semnale nu este Trump, ci Putin însuși. Membrii elitei ruse încearcă să demonstreze loialitate și să arate că știu cum să interpreteze și să anticipeze dorințele președintelui.

După summitul din Alaska, care nu a adus rezultate concrete, și anularea întâlnirii planificate la Budapesta, Kremlinul insistă că Trump rămâne dispus să continue negocierile privind Ucraina. Când viceministrul rus de externe Serghei Riabkov a sugerat recent că „impulsul diplomatic" dintre Moscova și Washington s-a epuizat, Dmitriev, Peskov și alți oficiali de rang înalt s-au grăbit să-l contrazică.

Deși Trump a devenit tot mai critic față de Rusia - numind economia acesteia „un tigru de hârtie" -, el continuă să reacționeze pozitiv la complimentele lui Putin. După ce liderul rus a spus că Trump „a făcut cu adevărat multe pentru rezolvarea unor crize complexe", președintele american a distribuit declarația pe rețelele sociale, adăugând: „Mulțumesc, președinte Putin!"

Acesta este, potrivit analiștilor, exact tipul de reacție pe care cercul apropiat al lui Putin speră să-l obțină: un semnal public că relația personală dintre cei doi lideri rămâne deschisă.

Totuși, succesul acestei strategii este incert. Trump este cunoscut pentru atenția sa volatilă și pentru tendința de a schimba rapid prioritățile. Nici ofertele economice, nici apelurile la valori comune nu par să conteze mai mult pentru el decât dorința de a fi perceput drept omul care a încheiat războiul din Ucraina.

Dacă relația se va răci, spun analiștii, Kremlinul va renunța rapid la aceste gesturi de apropiere. Pentru elitele ruse, obiectivul final a fost întotdeauna același: să anticipeze și să se adapteze la starea de spirit a lui Vladimir Putin, conchide The Moscow Times.