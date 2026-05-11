Seful OMS cere implementarea Tratatului International privind Pandemiile sub amenintarea hantavirusului

Directorul OMS, Tedros Ghebreyesus, tocmai a declarat că fiecare țară din lume este acum așteptată să se supună Regulamentului său Sanitar Internațional din cauza hantavirusului. Este vorb despre celebrul deja de pe vremea Covid - "Tratatul International privind pandemiile".

El a numit-o o „obligație morală" pentru națiuni să respecte Ordinea Globală de Sănătate a OMS și să „se sprijine reciproc" renunțând la mai multă suveranitatea medicală pentru cea internatională, așa cum prevede Tratatul privind Pandemiile, care transforma OMS in organism cu decizie imediata, peste deciziile nationale.