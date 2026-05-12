S.O.S. România anunță că a strâns peste 400.000 de semnături pentru suspendarea lui Nicușor Dan

Partidul S.O.S. România anunță că, în doar câteva zile de la lansarea campaniei naționale pentru suspendarea președintelui Nicușor Dan, peste 400.000 de români din țară și diaspora au semnat pentru susținerea acestui demers.

Amploarea mobilizării demonstrează existența unei nemulțumiri profunde în societatea românească și dorința cetățenilor de a participa activ la deciziile majore privind viitorul țării.

Președintele S.O.S. România, europarlamentarul Diana Iovanovici-Șoșoacă, a declarat, luni, în cadrul conferinței de presă organizate la sediul partidului, că actuala campanie reprezintă „un exercițiu real de democrație participativă", în care românii sunt consultați direct asupra unei decizii cu impact major pentru statul român.

„De vineri până astăzi s-au strâns peste 400.000 de semnături, atât în România, cât și în afara granițelor țării. Este pentru prima dată când diaspora este întrebată și implicată într-un asemenea demers. Poporul român trebuie să fie ascultat, iar Parlamentul trebuie să țină cont de voința cetățenilor", a declarat Diana Iovanovici-Șoșoacă.

Liderul S.O.S. România a subliniat că partidul urmărește implicarea permanentă a cetățenilor în viața politică și instituțională a statului, nu doar în perioadele electorale.

„Românii trebuie să înțeleagă faptul că votul lor este esențial și că nu trebuie să fie chemați să decidă doar o dată la patru sau cinci ani. Noi credem într-o democrație participativă, în care cetățeanul este consultat și implicat permanent", a afirmat președintele S.O.S. România.

Partidul S.O.S. România anunță că procesul de strângere de semnături continuă în toate județele țării și în comunitățile românești din diaspora, obiectivul fiind extinderea participării cetățenești și susținerea demersului parlamentar privind suspendarea președintelui Nicușor Dan.

S.O.S. România consideră că președintele aflat la Cotroceni trebuie să consulte toate partidele reprezentate în Parlament, fără selecții politice și fără împărțirea formațiunilor în categorii convenabile şi neconvenabile puterii. Reprezentanții partidului au subliniat că instituția prezidențială trebuie să acționeze ca mediator și garant al Constituției, nu ca actor partizan.