Camion cu mesaj parcat în fața Guvernului: afișaj cu Bolojan și Fritz sărutându-se sub sloganul „Împreună vindem România"
Postat la: 12.05.2026 |
O autoutilitară cu afișaj publicitar mobil a fost fotografiată luni, 11 mai 2026, în Piața Victoriei, în fața Guvernului, rulând mesaje politice îndreptate împotriva lui Ilie Bolojan și a USR, în contextul demiterii Guvernului prin moțiune de cenzură și al negocierilor pentru formarea unui nou Executiv.
Pe vehiculul alb este montat un ecran LED de mari dimensiuni, pe care apare sigla „Ziarul Operativ". Mesajele sunt prezentate sub formula „Campanie de informare publică", iar pe afișaj este invocată și afirmația: „Libertatea presei este un drept constituțional!!!".
Fotomontaj cu Bolojan și Fritz și mesajul „Împreună vindem România"
Într-una dintre imaginile publicate pe Facebook se vede un fotomontaj cu Ilie Bolojan și Dominic Fritz, în care cei doi apar ca și cum s-ar săruta pe gură. Imaginea este însoțită de textul „Împreună vindem România".
Pe același afișaj este difuzat și mesajul: „Bolojan și USR au împrumutat România cu peste 55 miliarde euro într-un singur an. Datoria țării a trecut de 228 miliarde euro, pe numele românilor, pe viitorul copiilor noștri".
Într-un alt mesaj afișat pe ecranul autoutilitarei se face referire la programul european SAFE, destinat finanțării investițiilor în apărare. Textul susține că, „conform documentelor și informațiilor publice apărute până acum", compania germană Rheinmetall ar urma „să primească între aproximativ 5 și 5,7 miliarde euro din contractele SAFE alocate României".
Vehiculul, semnalat în plină criză politică
Apariția autoutilitarei are loc într-un moment politic tensionat, după demiterea Guvernului Bolojan și în timp ce partidele discută scenariile pentru o nouă majoritate parlamentară și pentru desemnarea unui nou premier.
PAutoutilitare cu afișaj LED și mesaje politice dure au mai fost semnalate în București în contexte electorale sau preelectorale din 2024 și 2025.
Imaginile au fost publicate pe Facebook de jurnalista Carmen Dumitrescu, care a descris vehiculul drept o „caravană cu Fake News" amplasată în fața Guvernului.
Până în acest moment, nu există informații oficiale privind vreo verificare a autorităților în legătură cu vehiculul fotografiat în fața Guvernului sau cu mesajele afișate pe ecranul acestuia.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
S.O.S. România anunță că a strâns peste 400.000 de semnături pentru suspendarea lui Nicușor Dan
Partidul S.O.S. Romania anunța ca, in doar cateva zile de la lansarea campaniei naționale pentru suspendarea președintel ...
-
Scandal după ce o organizație AUR a cerut desființarea Institutului „Elie Wiesel" și a Muzeului de Istorie a Evreilor și al Holocaustului
Institutul Național pentru Studierea Holocaustului din Romania „Elie Wiesel" acuza AUR ca vizeaza desființarea ins ...
-
Primarul De Mezzo l-a bătut pe secretarul municipiului Slatina după ce l-a înjurat și l-a spurcat. A fost salvat de viceprimăriță
Actualul primar Mario De Mezzo l-a batut, in aceasta dimineata, pe secretarul general al localitatii, Ion Mihai Idita, c ...
-
Primarul din Slatina, chemat la Parchet și anunțat că e urmărit penal: Mario De Mezzo are calitatea de suspect
Primarul municipiului Slatina, Mario De Mezzo, a fost citat luni la Parchetul de pe langa Tribunalul Olt, unde procurori ...
-
Crin Antonescu îl laudă pe Nicușor Dan după discursul critic la UE și atacă dur "haita bolșevică" pretins reformatoare
Crin Antonescu, fost președinte al PNL și fost candidat susținut de PSD și PNL la alegerile prezidențiale din 2025, a re ...
-
Nicușor Dan e mai ușor de demis decât a fost Traian Băsescu. O modificare legislativă din urmă cu 13 ani îi face viața mai grea actualului președinte
Despre suspendarea președintelui Nicușor Dan s-a vorbit de la inceputul mandatului sau, mai ales in randul partidelor su ...
-
Bolojan face numiri în plin interimat: schimbare la vârful instituției care acreditează spitalele
Premierul interimar Ilie Bolojan a semnat, vineri, revocarea lui Valentin-Florin Ciocan din funcția de președinte al Aut ...
-
De ce au scăzut dobânzile României? Ministrul Finanțelor demontează discursul PSD: "Nu suspendarea guvernului Ilie Bolojan"
Ministrul Finantelor, Alexandru Nazare, explica, vineri, ca reducerea tensiunilor din Orientul Mijlociu, scaderea defici ...
-
Uniunea Europeană doreşte ca negocierile de aderare cu Republica Moldova să înceapă cât mai curând posibil
Uniunea Europeana doreste ca negocierile de aderare cu Republica Moldova sa inceapa cat mai curand posibil, a declarat v ...
-
Puciștii din PNL împreună cu baronii PSD pun presiune pe liderii locali să răstoarne decizia lui Bolojan și pregătesc o scindare cu un nou grup parlamentar
Facțiunea pro-PSD din interiorul PNL, care vrea continuarea guvernarii impreuna cu partidul lui Sorin Grindeanu, s-a reg ...
-
Șoșoacă anunță strângere de semnături și mobilizare în stradă pentru destituirea lui Nicușor Dan: „Niciun partid în acest moment nu vrea să fie dat jos. Nici măcar AUR"
Șoșoaca anunța strangere de semnaturi și mobilizare in strada pentru destituirea lui Nicușor Dan: „Niciun partid i ...
-
Revoluție în Parlamentul de la Chișinău! Limba română devine obligatorie în plen. Opoziția pro-rusă a ieșit din sală: "Ne închid gura!"
Parlamentul Republicii Moldova, dominat de partidul pro-european PAS al președintei Maia Sandu, a adoptat joi in prima l ...
-
Diana Șoșoacă anunță că va iniția procedura pentru destituirea președintelui Nicușor Dan: „După căderea Guvernului, urmează Cotroceniul"
Diana Șoșoaca a anunțat ca partidul S.O.S. Romania va iniția procedura politica și constituționala pentru destituirea lu ...
-
Șoșoacă încearcă să scape de expertiza psihiatrică dorită de procurori. Zice că a făcut singură un asemenea test
Diana Șoșoaca urmeaza sa fie cercetata pentru 10 din cele 11 infracțiuni, dupa ce comisia juridica a Parlamentului Europ ...
-
Guvernul Bolojan a fost dat jos în Parlament printr-o moțiune de cenzură istorică: 281 de voturi pentru, 4 împotrivă și 3 anulate
Guvernul condus de Ilie Bolojan a fost demis marți in Parlament, dupa ce moțiunea de cenzura a fost adoptata cu 281 de v ...
-
Cristian Popescu Piedone îl atacă dur pe Ilie Bolojan: "Trădătorule! Asta numești tu progres?!"
Președintele partidului PNRR apostat un mesaj pe pagina sa de Facebook in care il ataca pe Ilie Bolojan. Cristian Popesc ...
-
Operațiunea neo-marxistă "Salvarea lui Bolojan": Parlamentarii sunt bombardați cu zeci de mailuri ca să nu voteze moțiunea!
Parlamentarii sunt bombardați cu mesaje prin e-mail de la adrese diferite, insa cu același conținut, prin care li se cer ...
-
"Nu am de ce să mă ascund", afirmă Simion care devoalează Planul pentru un guvern minoritar și rezultate din culisele negocierilor pentru Putere
Liderul AUR, George Simion, susține ca a purtat discuții cu reprezentanți ai PNL și USR privind o eventuala susținere pa ...
-
România schimbă strategia în războiul cu deficitul comercial: Miliarde de lei pentru investiții. Cine poate accesa fondurile
Ministerul Finantelor a pus in dezbatere publica un proiect de act normativ care prevede o schema de ajutor de stat in v ...
-
Liberalul Viorel Cataramă, scrisoare pentru Ilie Bolojan: Demisia din toate funcțiile! Ai mai mulți oameni împotriva ta decât la nuntă în Bihor
Omul de afaceri liberal, Viorel Catarama, ii transmite o scrisoare lui Ilie Bolojan prin care ii solicita demisia atat d ...
-
Călin Georgescu, declarații la ÎCCJ: "Un stat slab costă scump. Odată vândute toate, nu mai avem țară!"
Calin Georgescu a facut mai multe declarații la ieșirea din sala de judecata, in fața sediului Înaltei Curți de Ca ...
-
Eșec pentru contraofensiva USR de blocare a moțiunii de cenzură PSD-AUR
Grupul USR din Camera Deputaților a cerut conducerii Parlamentului și liderilor celorlalte grupuri parlamentare urgentar ...
-
Datele Eurostat arată că Bolojan nu a redus cheltuielile publice și că deficitul pe 2025 a fost cosmetizat pentru un dezmăț pe banii contribuabililor
Premierul Ilie Bolojan nu a redus cheltuielile publice. Ilie Bolojan a crescut taxele fara sa reduca risipa si arata ca ...
-
Diana Șoșoacă reacționează după ce Comisia Juri a decis să îi ridice imunitatea: "V-ați semnat condamnarea! M-ați martirizat, fătălăilor!"
Diana Șoșoaca a reacționat rapid dupa ce Comisia JURI din Parlamentul European a decis sa ii ridice imunitatea parlament ...
-
Alexandru Nazare în plin scandal de demitere a lui Bolojan anunță că deficitul a scăzut la jumătate față de primul trimestru din 2025
Ministrul Finantelor, Alexandru Nazare, anunta, joi, deficit de 1% in primul trimestru din 2026. Conform lui Nazare, def ...
-
S-au activat "idioții utili": Mihai Bendeac, Dan Teodorescu și Marius Manole, ode pentru "rinocerul" Ilie Bolojan după ce "trotinetiștii" au ieșit în stradă
Influencerii din Romania se intrec in texte laudative la adresa premierului Ilie Bolojan. Mișcarea de promovare a "idioț ...
-
Bolojan anunță ruptura oficială de PSD: „Vom propune un moratoriu parlamentar"
Premierul Ilie Bolojan a anunțat marți, 21 aprilie, ieșirea Partidului Național Liberal din coaliția de guvernare cu PSD ...
-
AUR, dispus să intre la guvernare cu PSD sau PNL. Singura condiție pe care partidul lui Simion o pune
Decizia Partidului Social Democrat de a vota ieșirea din guvernul condus de Ilie Bolojan a deschis calea diverselor scen ...
-
Furtuna perfectă în politică: Ce se întâmplă dacă premierul Bolojan se agață de funcție după retragerea PSD și perioada de interimat
Retragerea PSD de la guvernare, decisa luni in urma consultarii interne numite de social-democrați „Momentul Adeva ...
-
Alexandru Nazare anunță contracte fulminante cu SUA: Proiecte strategice de două miliarde de euro pentru România
Romania a dat lovitura in SUA, dupa o vizita a ministrului Finanțelor, Alexandru Nazare. Țara noastra a securizat finant ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu