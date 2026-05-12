Camion cu mesaj parcat în fața Guvernului: afișaj cu Bolojan și Fritz sărutându-se sub sloganul „Împreună vindem România"

O autoutilitară cu afișaj publicitar mobil a fost fotografiată luni, 11 mai 2026, în Piața Victoriei, în fața Guvernului, rulând mesaje politice îndreptate împotriva lui Ilie Bolojan și a USR, în contextul demiterii Guvernului prin moțiune de cenzură și al negocierilor pentru formarea unui nou Executiv.

Pe vehiculul alb este montat un ecran LED de mari dimensiuni, pe care apare sigla „Ziarul Operativ". Mesajele sunt prezentate sub formula „Campanie de informare publică", iar pe afișaj este invocată și afirmația: „Libertatea presei este un drept constituțional!!!".

Fotomontaj cu Bolojan și Fritz și mesajul „Împreună vindem România"

Într-una dintre imaginile publicate pe Facebook se vede un fotomontaj cu Ilie Bolojan și Dominic Fritz, în care cei doi apar ca și cum s-ar săruta pe gură. Imaginea este însoțită de textul „Împreună vindem România".

Pe același afișaj este difuzat și mesajul: „Bolojan și USR au împrumutat România cu peste 55 miliarde euro într-un singur an. Datoria țării a trecut de 228 miliarde euro, pe numele românilor, pe viitorul copiilor noștri".

Într-un alt mesaj afișat pe ecranul autoutilitarei se face referire la programul european SAFE, destinat finanțării investițiilor în apărare. Textul susține că, „conform documentelor și informațiilor publice apărute până acum", compania germană Rheinmetall ar urma „să primească între aproximativ 5 și 5,7 miliarde euro din contractele SAFE alocate României".

Vehiculul, semnalat în plină criză politică

Apariția autoutilitarei are loc într-un moment politic tensionat, după demiterea Guvernului Bolojan și în timp ce partidele discută scenariile pentru o nouă majoritate parlamentară și pentru desemnarea unui nou premier.

PAutoutilitare cu afișaj LED și mesaje politice dure au mai fost semnalate în București în contexte electorale sau preelectorale din 2024 și 2025.

Imaginile au fost publicate pe Facebook de jurnalista Carmen Dumitrescu, care a descris vehiculul drept o „caravană cu Fake News" amplasată în fața Guvernului.

Până în acest moment, nu există informații oficiale privind vreo verificare a autorităților în legătură cu vehiculul fotografiat în fața Guvernului sau cu mesajele afișate pe ecranul acestuia.