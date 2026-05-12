Scandal după ce o organizație AUR a cerut desființarea Institutului „Elie Wiesel" și a Muzeului de Istorie a Evreilor și al Holocaustului
Postat la: 12.05.2026 |
Institutul Național pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel" acuză AUR că vizează desființarea instituției și a Muzeului Național de Istorie a Evreilor și al Holocaustului din România, după apariția unei petiții transmise Guvernului și Parlamentului de o organizație locală a partidului. Conducerea AUR respinge însă acuzațiile și susține că solicitarea nu reprezintă poziția oficială a formațiunii.
Scandalul a izbucnit după ce Institutul „Elie Wiesel" a publicat fragmente dintr-o adresă atribuită organizației AUR Balotești, prin care s-ar solicita inițierea demersurilor legale pentru desființarea Institutului și pentru abrogarea legii prin care a fost înființat Muzeul Național de Istorie a Evreilor și al Holocaustului din România.
Potrivit Institutului, demersul ar fi legat de planul AUR privind reducerea cheltuielilor publice, în care partidul vorbește despre comasarea și desființarea unor agenții și autorități ale statului. Institutul susține că, în acest context, organizația locală ar fi cerut explicit eliminarea celor două instituții dedicate cercetării Holocaustului și memoriei comunității evreiești din România.
Institutul „Elie Wiesel": „A devenit oficial! AUR vrea desființarea"
Reacția Institutului „Elie Wiesel" a fost una dură. Instituția a transmis că „AUR vrea desființarea Institutului «Elie Wiesel» și a Muzeului de Istorie a Evreilor și al Holocaustului din România" și a acuzat folosirea unor informații false pentru justificarea unei asemenea măsuri.
„A devenit oficial! AUR vrea desființarea Institutului «Elie Wiesel» și a Muzeului de Istorie a Evreilor și al Holocaustului din România", a transmis Institutul, care susține că argumentele invocate în document ar conține „10 informații false" folosite pentru „închiderea institutului și abrogarea unei legi".
În același mesaj, Institutul afirmă că un asemenea demers nu poate fi privit doar ca o discuție administrativă despre reducerea cheltuielilor publice, ci ca un atac la adresa memoriei Holocaustului și a instituțiilor care cercetează antisemitismul și extremismul.
„Cu alte cuvinte, când guvernarea se construiește prin dezinformare, se instaurează dictatura și antisemitism", a mai transmis Institutul „Elie Wiesel".
Ce argumente ar fi invocat organizația AUR Balotești
Organizația AUR Balotești ar fi susținut că Institutul „Elie Wiesel" s-ar fi îndepărtat de misiunea sa de cercetare și ar fi devenit o instituție cu rol de „cenzură ideologică".
În document ar fi fost invocate și acuzații privind utilizarea fondurilor publice, precum și ideea că activitatea de cercetare privind Holocaustul ar putea fi preluată de institutele de istorie ale Academiei Române.
Organizația locală ar fi reclamat, de asemenea, pozițiile Institutului „Elie Wiesel" față de anumite figuri istorice controversate, între care Octavian Goga și Mircea Vulcănescu. Institutul și criticii demersului amintesc însă că asemenea cazuri țin de dezbaterea publică privind responsabilitatea istorică, antisemitismul și memoria victimelor Holocaustului.
AUR central respinge acuzațiile
După apariția scandalului, conducerea AUR s-a delimitat de solicitarea organizației locale și a susținut că aceasta nu reprezintă poziția oficială a partidului.
„Respectiva solicitare nu reprezintă poziția oficială a partidului Alianța pentru Unirea Românilor. Nu a existat acceptul formațiunii politice pentru o astfel de inițiativă și niciun mandat acordat în acest sens", a transmis AUR.
Partidul a cerut Institutului „Elie Wiesel" retragerea acuzațiilor formulate public și a susținut că i-ar fi fost atribuită „o poziție care nu a fost asumată la nivelul conducerii AUR".
Formațiunea mai afirmă că pozițiile oficiale ale partidului sunt exprimate doar prin structurile de conducere și prin canalele oficiale de comunicare. AUR acuză, în acest caz, o „asociere artificială" între partid și o inițiativă care nu ar fi fost validată politic la nivel central.
SNSPA cere conducerii AUR să se delimiteze explicit
Reacții critice au venit și din mediul academic. SNSPA a condamnat solicitarea privind desființarea Institutului „Elie Wiesel" și a Muzeului de Istorie a Evreilor și al Holocaustului, susținând că asemenea demersuri nu pot fi tratate ca simple dispute administrative.
Instituția a transmis că un astfel de episod ridică probleme privind raportarea AUR la trecut și la limitele democratice. SNSPA a cerut lui George Simion și conducerii partidului să se delimiteze „explicit, ferm și fără ambiguități" de asemenea poziții.
SNSPA susține că atacurile la adresa instituțiilor care studiază Holocaustul pot favoriza banalizarea extremismului și a antisemitismului. Instituția afirmă că Institutul „Elie Wiesel" și Muzeul Național de Istorie a Evreilor și al Holocaustului au un rol esențial în educația democratică, în protejarea adevărului istoric și în combaterea discursului extremist.
Ce sunt Institutul „Elie Wiesel" și Muzeul de Istorie a Evreilor și al Holocaustului
Institutul Național pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel" funcționează în baza unei hotărâri de guvern și este o instituție publică cu personalitate juridică, coordonată de prim-ministru prin Cancelaria Prim-Ministrului.
Instituția are ca obiect de activitate identificarea, cercetarea și publicarea documentelor referitoare la Holocaust, precum și elaborarea și implementarea de programe educaționale și culturale privind acest fenomen istoric.
Muzeul Național de Istorie a Evreilor și al Holocaustului din România a fost înființat prin lege ca instituție publică de importanță națională, aflată în subordinea Institutului „Elie Wiesel".
Muzeul are ca scop prezentarea istoriei, culturii și tradițiilor comunităților evreiești din România, protejarea memoriei victimelor Holocaustului și promovarea combaterii antisemitismului.
