Focșaniul sub teroarea clanurilor de cămătari "Ciorditoru" și "Flaușatu"

De vreo 5-6 ani municipiul Focșani se află sub teroarea clanurilor de cămătari conduse de Marian Croitoru alias "Ciorditoru" și Cătălin Ușurelu alias "Lake Flaușatu". Până acum autoritățile de ordine publică n-au reușit să calmeze ieșirile violente ale celor două grupări interlope.

În urmă cu câțiva ani cele două grupări s-au împrumutat între ele, cu câteva sute de mii de euro. Numai că grupul Ciorditoru n-a vrut să mai dea banii ceruți de Flaușatu Sr și astfel juniorul Tudor a sărit la bătaie și i-a altoit, în mai multe rânduri, pe cei doi fii ai lui Ciorditoru, în mai multe locații din Focșani.

În gașca Flaușatu a fost cooptat prin mijloace specifice și tânărul Vlad Mircea fiul fostului prefect al Vrancei Dragoș Mircea. Și astfel de curând, tânărul Vlad Mircea l-a provocat pe Ciorditoru Sr, care se afla împreună cu fiul Rareș într-un bar din Focșani. Astfel cei din urmă au purces la o bătaie ca-n "Șpate păcate" în plin centrul orașului de pe Milcov, lovituri cu picioarele în față și cu pietre în cap, umplându-l de sânge.

În urma bătăii primite tânărul Vlad Mircea a fost internat în spital cu multiple leziuni, iar Marian Ciorditoru a primit mandat de arestare pentru 30 de zile iar fiul său Rareș a primit control judiciar pentru aceeași perioadă de timp.

Din păcate se pare că acest conflict este abia la începutul său însângerat, pentru că cele două clanuri nu se înțeleg la împărțirea unei ferme a fostului IAS Cotești și a unei case de patrimoniu din centrul Focșaniului. Cele două obiective au fost obținute în condiții extrem de dubioase de către socrul lui Ciorditoru, pe nume Valică Epure. Epure era unul dintre afaceriștii români ce era de nelipsit din anturajul fostului președinte Ion Iliescu. Epure era primul pe lista lui Iliescu în deplasările din străinătate, fiind prezent în avionul prezidențial în toate vizitele oficiale ce aveau și componentă economică. De remarcat că Epure a fost unul din protejații fostului general de Securitate Ion Gioni Popescu.

Marian Gârleanu