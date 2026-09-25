Provocarea criminală de pe rețele sociale care a ucis 82 de copii în SUA a ajuns printre elevii din România: medicii avertizează că "jocul" poate fi fatal

O provocare extrem de periculoasă răspândită pe rețelele sociale a ajuns și printre elevii din România, după ce în Statele Unite 82 de decese în rândul tinerilor au fost asociate cu acest joc. Copiii încearcă să își provoace pierderea cunoștinței, expunându-se unor consecințe care pot merge până la leziuni cerebrale severe și stop cardiorespirator. Specialiștii avertizează că adolescenții nu conștientizează întotdeauna gravitatea riscurilor la care se expun.

Mama unei fete în vârstă de 13 ani a descoperit că acest trend periculos circulă deja printre elevii de la școala copilului său. Femeia a aflat chiar de la fiica sa că un elev dintr-o altă clasă încercase provocarea și își pierduse cunoștința, iar mai mulți dintre colegii fetei voiau să facă același lucru. „Ieri a venit fetița să îmi povestească cum că un alt coleg din altă clasă a făcut trendul acesta și i-a ieșit, a leșinat. Vreo trei, patru colegi de la ea din clasă au vrut să încerce și ei trendul", povestește mama fetiței, potrivit Observator.

Riscurile sunt însă majore. Medicul cardiolog Claudiu Stoicescu explică faptul că astfel de practici produc modificări ale gazelor din sânge și pot determina vasoconstricția arterei care merge către cap, provocând amețeală și ducând persoana aproape de cădere.

„Se întâmplă niște modificări de gaze în sânge, ceea ce duce la o vasoconstricție a arterei ce merge în cap, generând o stare de amețeală. Și în momentul acela sunt pe punctul de a cădea. Sunt sportivi de performanță care mor subit pentru că replică jocul acesta cu siguranță cei care fac un astfel de joc pot deceda", explică Stoicescu Claudiu, medic cardiolog.

Pericolul acestui joc este indicat și de datele autorităților americane. Un raport a identificat 82 de decese asociate cu provocarea, victimele fiind tineri cu vârste cuprinse între șase și 19 ani.

Specialiștii recomandă părinților să urmărească semnele care pot indica faptul că un copil sau un adolescent este tentat să participe la astfel de provocări. Psihologul criminalist Gabriela Groza spune că adulții trebuie să încerce să descopere motivele din spatele unui asemenea comportament, inclusiv posibilitatea ca minorul să se teamă că va fi exclus din grup.

„Să încerci, să înțelegi, de ce crede el că a făcut ce a făcut. Poate ai fi simțit excludere din grup, să încerci să îi arăți mecanismul de înțelegere din spate", spune Gabriela Groza, psiholog criminalist.

Eliminarea imaginilor de pe o platformă nu înseamnă neapărat și dispariția trendului. Videoclipurile pot fi salvate și distribuite ulterior prin intermediul serviciilor de mesagerie, iar provocarea poate fi transmisă între copii chiar și numai prin relatările acestora. În acest mod, un asemenea joc poate trece granițele și poate continua să circule după ștergerea materialului inițial.

„Vor spune că responsabil este utilizatorul. Dacă vei întreba pe stradă, oamenii vor spune că sunt părinții responsabili. Dacă vei întreba la școală, profesorii vor spune că și părinții, și elevii, dar și ei sunt responsabili, pentru că e un trio care ar trebui să funcționeze", spune Marian Hurducaș, specialist în pericole online.

Anul trecut, patru familii din Marea Britanie au acționat în instanță o rețea de socializare după ce copiii lor au murit în urma unei provocări periculoase.