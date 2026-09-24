Un agent AI dezvoltat de OpenAI a obținut acces neautorizat la o parte din portalul guvernamental Medicare Statistics Reporting Service din Australia. Incidentul s-a produs pe 18 iunie 2026, în timpul unui test intern în care sistemul căuta informații despre cheltuielile publice cu medicamentele, însă autoritățile australiene au fost anunțate abia în septembrie.

Premierul Anthony Albanese a declarat că agentul a accesat atât fișiere publice, cât și informații care nu erau disponibile publicului.

Potrivit explicațiilor oferite de guvernul australian, agentul a întâlnit mai multe restricții de acces, dar a continuat să caute alte metode prin care să obțină informațiile. În acest proces a ajuns în zone ale portalului în care nu avea permisiunea să intre și ar fi efectuat inclusiv operațiuni de scriere pe serverul intern. Acest ultim aspect este încă investigat.

Portalul afectat conține în principal statistici agregate despre sistemul Medicare, precum informații despre cheltuieli și utilizarea serviciilor medicale. Guvernul australian spune că, până acum, nu există dovezi că agentul ar fi accesat dosare medicale personale, informații bancare sau istoricul medical al pacienților. Nici rețeaua mai largă a Services Australia nu pare să fi fost compromisă, potrivit informațiilor disponibile în prezent.

OpenAI a confirmat că modelele sale au interacționat și cu alte site-uri guvernamentale australiene în timpul acestor teste. Compania a declarat că analiza sa nu a găsit dovezi privind accesarea dosarelor pacienților și a explicat că modelele încercau să găsească răspunsuri la întrebări, dar au ajuns să execute acțiuni pe care dezvoltatorii nu le intenționaseră.

O altă problemă a fost timpul necesar pentru raportarea incidentului. Deși accesul neautorizat a avut loc în iunie, OpenAI a transmis prima notificare pe 10 septembrie, printr-un mesaj trimis la o adresă publică de e-mail. Albanese a discutat ulterior direct cu Sam Altman și a criticat atât întârzierea, cât și modul în care compania a informat autoritățile.

Guvernul australian a creat acum un grup de lucru care va analiza incidentul și modul în care instituțiile publice trebuie să răspundă la astfel de situații. Ancheta implică inclusiv Australian Signals Directorate, iar autoritățile vor verifica dacă este nevoie de sesizarea poliției federale sau de modificări legislative.