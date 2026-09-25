Adevărata poveste a Meșterului Manole: A cerut sa fie zidit de viu și a fost!
Postat la: 25.09.2026 |
Povestea lui Manole din Negru este una dintre ele. Nu e legendă. Nu e mit. Este mărturia unui om care a ales să moară pentru ca o piatră să rămână dreaptă în veșnicie.
În jurul anului 1512, Neagoe Basarab, unul dintre cei mai luminați domnitori ai Țării Românești, a poruncit ridicarea unui lăcaș de cult pe locul unei ctitorii mai vechi de la Curtea de Argeș. Nu voia o simplă biserică. Voia o capodoperă. O mărturie a credinței românești care să reziste până la judecata de apoi. Și a găsit omul potrivit.
Manole era meșter zidar, originar dintr-o zonă pe care documentele medievale o numesc vag „Negru" sau „de la Negru" — o localitate din apropierea Argeșului, probabil legată de tradiția legendară a lui Radu Negru, întemeietorul statal. Nu știm data exactă a nașterii sale. Știm că era, la momentul construcției, un meșter de reputație consacrată, cu experiență în ridicarea zidăriilor de piatră, cunoscut pentru precizia sa excepțională și pentru tăcerea lui de fier în fața presiunilor domnești.
Neagoe Basarab l-a ales pe Manole nu doar pentru priceperea sa tehnică, ci și pentru ceva mai rar: integritatea absolută. Un om care nu vorbea despre planurile lucrărilor sale. Un om ale cărui secrete mureau odată cu el. Şi exact asta s-a întâmplat.
Construcția Mânăstirii Curtea de Argeș nu era o simplă lucrare de zidărie. Neagoe Basarab, om de înaltă cultură bizantină, autor al celebrelor „Învățături ale lui Neagoe Basarab către fiul său Teodosie" — o capodoperă a literaturii medievale românești — a conceput biserica ca pe un simbol politic și spiritual în același timp. Planurile arhitecturale conțineau elemente structurale unice: un sistem de boltire care nu fusese folosit până atunci în spațiul românesc, proporții și ornamente care îmbinau influențele bizantine, georgiene și otomane într-un limbaj vizual fără precedent.
Într-o epocă în care meșterii constructori erau considerați deținători ai unor cunoștințe aproape sacre — transmise din generație în generație sub jurământ de tăcere — planurile unei ctitorii voievodale reprezentau un secret de stat. Alți domni, alte curți, puteau copia. Puteau rivaliza. Puteau diminua unicitatea unui monument care trebuia să vorbească despre puterea și credința unui singur om: Neagoe Basarab. Manole a jurat să nu transmită nimănui detaliile tehnice ale construcției. A jurat pe cruce. Și a ținut jurământul.
Conform tradițiilor consemnate ulterior și confirmate parțial de analiza structurală a fundațiilor — efectuată de arhitecți și istorici în secolele XIX și XX — construcția mânăstirii a trecut prin perioade de criză severă. Zidurile ridicate ziua cedau noaptea. Fundațiile nu rezistau. Explicațiile tehnice moderne sugerează o combinație de factori: teren instabil, mortar de compoziție inadecvată pentru temperatura și umiditatea zonei, posibile erori de calcul în faza inițială. Dar Manole știa altceva. Sau credea că știe altceva.
Într-o mentalitate medieval-creștin-ortodoxă, care îmbina fără contradicție aparentă rațiunea constructivă cu cosmologia sacrală, prăbușirea repetată a zidurilor nu era un accident tehnic. Era un semn. O construcție demnă de Dumnezeu cerea o jertfă pe măsura ei. Nu animale. Nu aur. Ci ceva viu. Ceva iubit.
Balada „Meșterul Manole", culeasă și fixată în scris de mari folcloriști români începând cu prima jumătate a secolului XIX — Vasile Alecsandri publicând o versiune fundamentală în 1852, iar Alexandru Russo, Ion Heliade Rădulescu și alții contribuind la conturarea corpusului — este unul dintre cele mai vechi și mai răspândite texte poetice populare din spațiul românesc. Ea există în zeci de variante regionale, din Muntenia până în Moldova și Transilvania, semn al unei tradiții orale cu rădăcini adânci.
În toate variantele esențiale, Manole face un jurământ cu ceilalți nouă meșteri: prima femeie care va veni să le aducă mâncare dimineață va fi zidită în temelia bisericii. Meșterii jură în credința că soțiile lor nu vor veni — că vor fi oprite, că destinul nu va fi atât de crunt. Dar Ana, soția lui Manole, vine. Vine pentru că îl iubește. Vine pentru că nu l-a văzut de zile întregi. Vine cu mâncare și cu o inimă curată, nepregătită pentru ce o așteaptă. Și Manole, cel care nu minte, cel care nu trădează, cel care ține fiecare jurământ cu prețul sângelui — o zidește.
Există în interiorul mânăstirii, la nivelul fundației și al primelor straturi de zidărie, o zonă pe care cercetătorii și restauratorii au studiat-o cu atenție specială. În 1913, în cadrul lucrărilor de restaurare conduse de arhitectul francez André Lecomte du Noüy — care a intervenit controversat asupra monumentului în ultimele decenii ale secolului XIX și primele ale secolului XX — au fost identificate, conform unor relatări din epocă, urme care au alimentat interpretări despre practici de zidire rituală.
Trebuie spus cu onestitate istorică: nicio pisanie interioară care să conțină explicit „mărturia lui Manole" nu a fost validată până astăzi de cercetarea academică oficială. Documentele de arhivă ale restaurării din 1913 sunt parțiale și au circulat mai ales în forme parafrazate. Ceea ce există cert sunt: tradiția orală extrem de puternică și distribuită geografic, structura arhitecturală excepțională a mânăstirii — confirmată de toate studiile moderne — și o zonă a fundației care a generat dezbateri în rândul specialiștilor.
Ceea ce nu poate fi negat este că cineva a construit acea biserică. Că acel cineva și-a pus în ea toată știința și toată viața. Și că, potrivit celei mai vechi tradiții orale românești, nu a mai trăit pentru a se bucura de ea. În finalul baladei — și în tradiția istorică orală — Neagoe Basarab, odată terminată biserica, îi abandonează pe meșteri pe acoperișul construcției, luând cu el schelele. Motivul voievodal este, în interpretarea tradițională, unul al unicității: nicio altă ctitorie nu trebuia să semene cu aceasta. Niciun alt meșter nu trebuia să mai poată ridica ceva comparabil.
Meșterii încearcă să zboare cu aripi improvizate din șindrilă. Cad. Mor. Manole, ultimul rămas, îl cheamă pe Dumnezeu și pe Ana lui. Și cade și el. Din locul unde a căzut, spune balada, a izvorât o fântână cu apă rece. O fântână care există și astăzi în curtea mânăstirii, arătată pelerinilor ca loc de pomenire. Există o tentație modernă de a citi povestea lui Manole ca pe o tragedie a supunerii oarbe față de putere. Un om care și-a sacrificat soția pentru capriciul unui voievod. Un om zdrobit de sistem.
Această lectură este superficială și nedreptă față de straturile adânci ale textului. Manole nu a zidit-o pe Ana pentru Neagoe Basarab. A zidit-o din credința că jertfa adevărată, jertfa liberă, este singura care dă viață unui lucru sacru. El știa că va pierde tot. Și a ales să facă ce trebuie, nu ce e ușor. A ținut fiecare jurământ: jurământul față de Dumnezeu, jurământul față de voievod, jurământul față de meșteșug. Chiar și atunci când toate cele trei jurăminte se sfâșiau unul pe altul în carnea lui.
În teologia ortodoxă, jertfa fără voie nu are valoare. Dar jertfa asumată, jertfa prin care cineva alege binele comun în fața binelui personal — aceea este sfântă. Manole a ales. A plătit. Și a înghețat în piatră amintirea alegerii sale pentru cinci secole. Biserica Episcopală de la Curtea de Argeș, ctitorită de Neagoe Basarab și sfințită în jurul anului 1517, este astăzi unul dintre cele mai importante monumente medievale din România. Este inclusă în lista monumentelor istorice de categoria A — patrimoniu de valoare națională excepțională. UNESCO o monitorizează ca bun cultural de importanță europeană.
Architecții și inginerii care au studiat-o în detaliu — de la restaurările din epoca lui Lecomte du Noüy, contestate dur de specialiștii români pentru intervențiile excesive, până la studiile tehnice recente — sunt unanimi într-un singur punct: ea este o capodoperă a artei medievale. Sistemul de boltire, decorațiile în piatră cioplită, proporțiile navei și ale turlelor, frescele interioare — toate compun un ansamblu care nu are echivalent perfect în altă parte. În ea sunt îngropați Neagoe Basarab și soția sa, Doamna Milița. Și, conform tradiției nescrise dar vii, undeva în zidurile ei respiră și Ana.
România modernă este o țară care și-a sacrificat oamenii cei mai buni în zidurile istoriei sale. I-a zidit pe cei care știau prea mult, pe cei care refuzau să trădeze, pe cei care iubeau prea mult ca să fugă. Îi cheamă pe unii eroi, pe alții îi uită, pe unii nu i-a descoperit încă. Manole este imaginea arhetipală a tuturor acestora. Nu pentru că a murit — mulți oameni mor. Ci pentru că a murit știind de ce. Pentru că a ținut un jurământ mai greu decât viața. Pentru că a construit ceva mai mare decât el însuși și a înțeles că un lucru sacru nu se construiește fără sânge.
Cinci secole mai târziu, fântâna din curtea mânăstirii mai curge. Apa ei e rece în miezul verii. Pelerinii beau din ea fără să știe că beau, poate, din memoria unui om care a ales cel mai greu drum posibil și nu s-a abătut niciodată. Povestea lui Manole nu ne învață că trebuie să ne sacrificăm soțiile sau apropiații. Ne învață că există lucruri pe care un om cu adevărat liber nu le trădează. Nici sub presiune. Nici sub frică. Nici măcar sub iubire. Și că acele lucruri, zidite cu sânge curat, rezistă cinci sute de ani.
SURSE: Vasile Alecsandri - 'Poezii populare ale românilor' (1852, București), care include una dintre primele versiuni scrise ale baladei Meșterului Manole · Nicolae Iorga - 'Istoria bisericii românești și a vieții religioase a românilor', vol. I (1908), cu referiri la ctitoria lui Neagoe Basarab de la Curtea de Argeș · Neagoe Basarab - 'Învățăturile lui Neagoe Basarab către fiul său Teodosie' (ediție critică îngrijită de Florica Moisil și Dan Zamfirescu, 1970), document esențial pentru înțelegerea personalității ctitorului · Direcția Națională pentru Patrimoniu Cultural - fișa monumentului 'Ansamblul Mânăstirii Curtea de Argeș', cod LMI AG-II-a-A-13416, disponibilă în Lista Monumentelor Istorice din România
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