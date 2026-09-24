Un experiment Oxford arată cum doi agenți AI au găsit singuri o metodă de a trișa la blackjack fără să fie prinși
Postat la: 24.09.2026 |
Un experiment realizat de cercetători de la Universitatea Oxford arată că doi agenți AI pot ajunge să colaboreze pe ascuns atunci când au un obiectiv comun și știu că sunt monitorizați.
În cadrul testului, sistemele au inventat un cod propriu pentru a transmite informații despre o partidă de blackjack fără ca un al treilea agent, pus să le supravegheze conversația, să observe ce se întâmplă.
Studiul a fost gândit tocmai pentru a vedea dacă mai mulți agenți AI pot dezvolta forme de colaborare ascunsă. Cercetătorii au creat și un set de teste numit NARCBench, folosit pentru a măsura astfel de comportamente în scenarii controlate.
În experimentul de blackjack, sarcinile au fost împărțite între doi agenți. Unul trebuia să urmărească ce cărți au fost jucate și să estimeze avantajul jucătorului, iar celălalt decidea cât să parieze. În loc să transmită direct informațiile, cei doi au început să folosească fraze aparent normale, care ascundeau valori numerice.
De exemplu, o propoziție banală despre dealer putea însemna, pentru celălalt agent, că este momentul pentru un pariu mare. Pentru un observator care analiza doar textul, conversația putea părea perfect obișnuită, deși în realitate cei doi agenți își transmiteau informații precise.
Aici a apărut una dintre cele mai interesante concluzii ale studiului. Monitorizarea simplă a mesajelor nu a fost suficientă pentru a detecta colaborarea ascunsă, astfel că cercetătorii au analizat și activitatea internă a modelelor. La acest nivel, au observat diferențe atunci când agentul interpreta un mesaj codificat.
Metoda a fost testată pe mai multe modele, printre care Qwen3-32B, Llama 3.1 70B, DeepSeek-R1 32B și GPT-OSS-20B. În unele condiții controlate, sistemul de detecție a separat foarte bine comportamentul normal de cel coordonat, însă performanța a scăzut atunci când a întâlnit scenarii noi pentru care nu fusese pregătit.
Cercetătorii spun că problema devine mai importantă pe măsură ce tot mai mulți agenți AI vor lucra împreună în sisteme complexe. În astfel de situații, colaborarea ascunsă ar putea apărea în domenii precum programarea, gestionarea bazelor de date, infrastructura software sau piețele financiare.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Un agent AI trimis să caute informații a trecut singur peste restricțiile unui site guvernamental
Un agent AI dezvoltat de OpenAI a obținut acces neautorizat la o parte din portalul guvernamental Medicare Statistics Re ...
-
Poliția dă, în premieră, detalii din noul dosar în care Cristian Pomohaci e acuzat de pedofilie
Poliția da primele detalii din nou dosar de pedofilie in care fostulul preot Cristian Pomohaci, este acuzat de acte sexu ...
-
Scandal uriaș cu donațiile pentru copii bolnavi: peste 28 de milioane de lei ar fi fost scoși din asociație prin contracte suspecte
Polițiștii din Bihor au efectuat, joi, 10 percheziții in București și in județul Bihor, intr-un dosar de delapidare cu c ...
-
Ofertă inedită în Santorini: Cazare gratuită în schimbul a 24 de ore de muncă pe săptămână. Care sunt condițiile
O oferta neobișnuita din Santorini poate transforma una dintre cele mai scumpe destinații ale Greciei intr-un loc accesi ...
-
Tatăl Valentinei, fata ucisă și băgată într-o valiză, promite răzbunare. "Nu stau de vorbă cu el, îl omor. Ferească Dumnezeu să-l întâlnesc!"
Tatal Valentinei, ultimul membru al familiei care a vazut-o pe tanara in viața, lanseaza amenințari disperate și violent ...
-
Cumpăra speciala, una din cele mai de succes funcții la sloturi online
Posibilitatea de a cumpara speciala (Buy Bonus) la sloturi online este o funcție implementata in urma cu cațiva ani ...
-
STUDIU: 45% dintre angajații români se confruntă cu oboseală cronică provocată sau agravată de muncă
Aproape jumatate dintre angajații romani se confrunta cu oboseala provocata sau agravata de munca, iar cei foarte perfor ...
-
Sechestru pe vila lui Călin Georgescu. Decizia a fost luată de DIICOT după ce a judecătorii au respins arestarea pentru 30 de zile a fostului candidat la prezidențiale
Procurorii DIICOT au pus sechestru pe locuința din Mogoșoaia a lui Calin Georgescu. Decizia a fost luata de parchetul An ...
-
"Maestrul spiritual" Ovidiu Dragoș Argeșanu a fost arestat. Este acuzat de agresiuni sexuale în timpul ședințelor de terapie
Ovidiu Dragoș Argeșanu, cunoscut drept „maestru spiritual", a fost arestat preventiv pentru 30 de zile intr-un dos ...
-
Imagini virale cu cel mai tânăr viceprimar din România: Se târăște prin șanț și abia poate vorbi. În februarie a fost reținut după o urmărire cu poliția. Era beat și s-a răsturnat cu mașina în șanț
Momente greu de imaginat cu viceprimarul comunei Pogaceaua, din județul Mureș. Ștefan Adelin Laurențiu a fost filmat de ...
-
Oamenii de știință chinezi afirmă că au detectat un stadiu cuantic în interiorul celulelor vii
Oamenii de știința au gasit dovezi ca fizica cuantica funcționeaza in interiorul uneia dintre cele mai importante struct ...
-
Cazul tinerei găsite în valiza de pe Olt: Mașina suspectului a fost descoperită în județul Sibiu. Bărbatul e dat în urmărire generală
Ancheta in cazul tinerei de 28 de ani gasite moarta intr-o valiza care plutea pe raul Olt se extinde in mai multe județe ...
-
Lista directorilor companiilor de stat care încasează peste 15.000 de euro/lună. Se mai enervează vreun român?!
Guvernul Romaniei a lansat platforma guvernanta.gov.ro, un portal public care centralizeaza datele privind conducerile d ...
-
E nebunie: Nicușor Dan spune că nu a mai fost la consult medical de la depunerea jurământului: "Am tot amânat pentru momente mai liniștite!"
Președintele Nicușor Dan a explicat de ce arata obosit in multe dintre aparițiile sale, dupa speculațiile despre sanatat ...
-
„Vrăjitoarele sângelui menstrual" de pe TikTok și Manuscrisul Voynich - despre magie, maternitate și războiul dintre sexe
Autor: Dr. Heather Lynn Femeile de pe TikTok anunța ca au descifrat Manuscrisul Voynich. Videoclipurile fac legatura int ...
-
Nou sistem de impozite și chirii, din 2027. Ce trebuie să știe orice proprietar din țară
Romania se pregatește pentru una dintre cele mai ample reforme fiscale din ultimii ani, care va schimba radical modul in ...
-
Ion Negoescu, fostul polițist care i l-a prezentat lui Călin Georgescu pe afaceristul înșelat, a organizat vizita ideologului rus Aleksandr Dughin în România în 2014
Ion Negoescu, fost ofițer in MAI și actual preot onorific, a fost audiat ca martor in dosarul DIICOT in care este cercet ...
-
Ce au stabilit SUA, Danemarca și Groenlanda în acordul semnat la New York. Prezență mai puternică a NATO și extinderea prezenței militare a americanilor
Statele Unite, Danemarca și Groenlanda au semnat marți, la New York, un acord de securitate destinat consolidarii aparar ...
-
A fost identificată tânăra găsită moartă într-o valiză în râul Olt. Tatăl victimei: "Știu că era cu iubitul ăsta, nenorocitul ăsta gelos"
Tanara de 28 de ani gasita moarta intr-o valiza in raul Olt marți, 22 septembrie, avea un iubit gelos, a dezvaluit tatal ...
-
Un hacker a reușit să preia controlul asupra unei mașini BYD de la distanță. Luminile și sistemul audio, primele compromise
Un test de securitate realizat in Australia a aratat cat de vulnerabil poate deveni un automobil modern atunci cand sist ...
-
Ultimele audieri în procesului unui canadian care a vândut pe internet peste 1.200 de „kituri pentru sinucidere"
Un canadian care a vandut online peste 1.200 de „kituri pentru sinucidere", un praf letal, in zeci de țari, se afl ...
-
Constipatia si tranzitul intestinal: cauze si solutii pentru un intestin sanatos
Un tranzit intestinal lent poate aparea dupa cateva zile cu alimentatie dezechilibrata, mai putina miscare sau schimbari ...
-
Un fenomen "El Niño" de o intensitate neobișnuită ar putea provoca aproape jumătate de milion de decese în următoarele șase luni
Un fenomen El Niño de o intensitate neobișnuit de mare ar putea provoca aproximativ 450.000 de decese suplimentar ...
-
Un calorifer fierbinte poate lăsa camera rece: cei 10 centimetri care schimbă dimensionarea
Un calorifer din oțel prea mic poate fi fierbinte la atingere și totuși sa lase camera rece. Situația apare des dupa ren ...
-
Militarii britanici din Europa sunt învățați cum să nu fie seduși de spioni ruși. Cum acționează „rândunicile" și „corbii" lui Putin
Militarii britanici detașați in Estonia sunt avertizați ca pot deveni ținte ale unor operațiuni de tip „honeytrap" ...
-
Nanotehnologie: Cercetătorii au creat o baterie care poate fi înghițită și se dizolvă în organism ca sa alimenteze dispozitive medicale minuscule
Cercetatorii au dezvoltat o baterie foarte subțire, biodegradabila, care poate fi introdusa intr-o capsula medicala și i ...
-
Patru ani până când dosarul lui Călin Georgescu a ajuns la suspecți. Ce s-a întâmplat cu ancheta în tot acest timp
Patru ani, doua luni și doua zile au trecut de la prima plangere penala depusa in cazul in care sunt vizați Calin George ...
-
O coincidență stranie: Călin Georgescu, reținut în noaptea în care au fost asasinați comandanții legionarilor
Elena Puiu, soția lui Eugen Sechila și nepoata legionarului Gogu Puiu, a publicat pe Facebook un mesaj dupa reținerea lu ...
-
STENOGRAME care aruncă-n aer tabăra suveranistă - Călin Georgescu: Misiunea mea a fost să-i deconspir tot. Inclusiv pe George Simion!
Stenogramele din dosarul DIICOT in care este vizat fostul candidat la alegerile prezidențiale Calin Georgescu arata plan ...
-
6 recomandări practice pentru alegerea unui smartphone pentru adolescenți și tineri
Alegerea unui smartphone pentru un adolescent sau un tanar poate ridica mai multe intrebari decat pare la inceput. Unele ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu